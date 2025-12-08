Meta AI diffuse désormais des actualités en direct grâce à des éditeurs partenaires

Meta AI reçoit désormais des actualités en temps réel grâce à de nouveaux accords avec de grands éditeurs. Le chatbot gagne ainsi un accès direct à des contenus vérifiés, mis à jour chaque minute, sur les infos mondiales et le divertissement.

Le chatbot pourra donc désormais répondre aux questions d’actualité. Il vous offrira même des liens directs pour lire les articles complets.

Pourquoi Meta AI donne les news maintenant

En effet. Meta explique que ce système donnera plus de visibilité à ses partenaires. Les éditeurs toucheront ainsi de nouveaux lecteurs sur Facebook, Instagram ou WhatsApp. Meta AI apparaîtra comme un point d’entrée simple pour suivre les dernières informations disponibles.

Les médias concernés incluent CNN, Fox News, Fox Sports ou encore Le Monde Group. On retrouve aussi le portefeuille People Inc., The Daily Caller, The Washington Examiner et USA Today.

Meta prévoit d’ajouter d’autres groupes dans les prochains mois afin d’élargir les sources. Chaque ajout renforce la variété de contenus allant du sport aux faits divers.

Cette stratégie arrive après la suppression de l’onglet Actualités sur Facebook en 2024. Meta revient donc vers les éditeurs après avoir interrompu leurs rémunérations en 2022.

L’IA peut-il rattraper ses rivaux grâce aux infos live ?

L’entreprise cherche à renforcer l’utilité de Meta AI dans un marché très concurrentiel. Les réponses d’actualité intégrées à l’IA visent à séduire plus d’utilisateurs. Meta souhaite apparaître comme un acteur solide après les critiques autour de Llama 4.

L’entreprise dit vouloir rendre son chatbot plus réactif et plus équilibré. Les événements en direct demandent une mise à jour constante des informations. Les nouvelles sources permettront de suivre les faits récents avec plus de fiabilité. Meta parle d’une diversité de points de vue pour réduire les décalages entre les versions.

Meta AI est aujourd’hui accessible dans plus de 200 pays. Le chatbot se trouve sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et via une application dédiée. Son intégration dans plusieurs outils sociaux lui donne un avantage d’usage. Car les utilisateurs n’ont rien à installer pour poser une question.

Pour autant, le chatbot n’est pas épargné des hallucinations, tout comme les autres modèles. Alors, prudence !

