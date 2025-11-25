Facebook rend dépressif, seul et anxieux : Zuckerberg a caché les preuves

Facebook prétend rapprocher les gens. Pourtant, des documents internes racontent une histoire bien moins joyeuse. Ils montrent un réseau social capable d’alourdir l’humeur, d’isoler et d’alimenter l’anxiété.

Meta, de son côté, cachait ces informations sous silence. Du moins, c’est une procédure judiciaire qui l’a révélé. Selon les documents, la désactivation de Facebook améliore la santé mentale.

On coupe Facebook et… on respire mieux ?

En 2020, Meta a lancé un programme interne baptisé « Projet Mercury ». Ses équipes ont travaillé avec Nielsen pour mesurer les effets d’une pause Facebook sur les utilisateurs. Les résultats ont pointé des améliorations nettes concernant l’anxiété, la solitude et la dépression. Cette conclusion n’a pas plu à l’entreprise.

Selon la plainte, Meta a alors stoppé le projet. L’entreprise a affirmé que l’étude était teintée par les discours négatifs à son sujet. Pourtant, les chercheurs internes ont validé la pertinence des chiffres. Ils ont même indiqué que les données montraient un lien direct avec la comparaison sociale.

Un document interne a rapproché ces résultats des pratiques de l’industrie du tabac. Le parallèle évoque des décennies de recherches gardées dans des tiroirs. Il cite aussi les décisions de Shell et Exxon, accusées d’avoir ignoré des signaux inquiétants dès les années 1980. La plainte voit en Meta une stratégie similaire.

De son côté, Meta rejette fermement ces accusations. L’entreprise affirme écouter les parents depuis plus de dix ans. Elle assure conduire des recherches approfondies pour protéger les adolescents. Le communiqué récupéré par Reuters parle de citations isolées et de conclusions faussées.

Si tout est ok, pourquoi cacher tout ça ?

Meta souhaite faire retirer les documents présentés devant la justice. L’entreprise estime que leur contenu dépasse largement ce qui devrait être rendu public. L’affaire regroupe des centaines de districts scolaires au sein d’un même dossier. Une audience est prévue le 26 janvier devant la juridiction du nord de la Californie.

Ce n’est pas la première fois que Meta se retrouve dans une position inconfortable. En 2023, une autre plainte collective avait déjà mis en cause ses pratiques. Elle portait sur l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Le juge avait noté une tentative interne de bloquer une étude sensible.

Le débat dépasse largement les frontières américaines. Des pays comme la Malaisie ou le Danemark avancent sur des lois visant à restreindre l’accès aux mineurs. L’Australie a aussi intégré cette réflexion dans ses travaux législatifs. L’inquiétude publique pousse à des décisions plus fermes.

Ces révélations alimentent une réflexion mondiale. Les réseaux sociaux influencent les comportements, surtout chez les plus jeunes. Lorsque des informations stratégiques restent cachées, la confiance s’effrite. Les utilisateurs réclament transparence et responsabilités.

Le procès dira si Meta devra ouvrir ses archives au grand jour. En attendant, le sujet gagne en intensité et rappelle que l’usage des plateformes mérite une vraie vigilance.

