NVIDIA annonce la nouvelle IA GR00T : les robots vont apprendre tous les métiers !

Nvidia lance enfin son IA GR00T ! A travers une démonstration dévoilée lors de la GTC 2025, la firme montre comment ce modèle a décuplé les capacités des robots comme le 1X NEO Gamma ou le Boston Dynamics Atlas. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce cerveau robotique open-source !

Il y a un an, en mars 2024, Nvidia dévoilait le Project GR00T : une IA conçue pour servir de cerveau à tous les robots, afin de leur permettre d’apprendre toutes sortes de tâches à la manière d’un humain.

Entre temps, plusieurs concurrents de Nvidia ont également dévoilé leurs propres projets pour conférer un cerveau universel aux robots.

On peut citer la startup Skild AI, spécialement créée pour atteindre cet objectif, ou plus récemment Google et son Gemini Robotics qui va rendre tous les robots intelligents.



Toutefois, ce 19 mars 2025, la promesse se concrétise enfin. La firme américaine lance Isaac GR00T N1 : un modèle de fondation Open-Source, pré-entraîné mais personnalisable, créé pour augmenter massivement les capacités des robots humanoïdes.

Selon le CEO de NVIDIA, Jensen Huang, « l’ère de la robotique généraliste est là ». Il affirme que « Nvidia Isaac GR00T N1 et les nouveaux frameworks d’apprentissage et de génération de données, les développeurs de robots vont ouvrir la prochaine frontière de l’ère de l’IA ».

Vidéo : le robot 1X NEO boosté par l’IA GR00T

Lors du keynote GTC 2025, en guise de démonstration, Huang a présenté le robot norvégien 1X NEO Gamma effectuant des corvées ménagères en toute autonomie grâce à GR00T N1.

Le CEO de 1X Technologies, Bernt Børnich, explique que « le futur des humanoïdes est lié à l’adaptabilité et à l’apprentissage ». A ses yeux, « NVIDIA GR00T N1 représente une percée majeure pour le raisonnement et les capacités des robots ».

Avec une quantité minimale de données post-entraînement, il explique que son entreprise a été capable d’apprendre ces tâches à NEO Gamma.

Ceci va aider 1X à accomplir sa mission : créer des robots qui ne sont pas des outils, mais des compagnons pensés pour assister les humains de façon pertinente.

Rappelons que 1X ne développe pas des robots humanoïdes pour une utilisation en entreprise, mais pour le grand public. Ses machines sont conçues pour s’occuper des tâches ménagères et côtoyer toute la famille en toute sécurité.

Parmi les autres entreprises ayant profité d’un accès anticipé à GR00T N1, on compte Boston Dynamics et son célèbre robot acrobate Atlas, Agility Robotics, Mentee Robotics ou encore Neura Robotics.

Une IA imitant le raisonnement, les réflexes et l’intuition des humains

Le modèle GR00T N1 utilise une architecture à double système, directement inspirée par la cognition humaine.

Le système 1 est décrit par NVIDIA comme un « modèle d’action à réflexion rapide ». Il fonctionne de façon similaire à l’intuition et aux réflexes humains.

Pour l’entrainer, la firme a utilisé des données collectées à partir de démonstrations humaines, mais également des données synthétiques générées par la plateforme NVIDIA Omniverse.

Le système 2, quant à lui, repose sur un modèle vision langage. Il s’agit d’un « modèle à pensée lente » qui raisonne sur son environnement et les instructions qu’il reçoit pour planifier des actions.

Ces plans sont transmis au Système 1, qui les traduit en mouvements précis et continus : saisir, déplacer des objets avec un ou deux bras…

Il peut aussi s’agir de tâches complexes en plusieurs étapes, impliquant des combinaisons de compétences basiques.

Un véritable turbo pour les développeurs de robots

Bien que le modèle GR00T N1 soit pré-entraîné avec des capacités et des raisonnements d’humanoïdes généralisés, les développeurs peuvent customiser son comportement et ses capacités pour leurs besoins spécifiques.

Pour ce faire, ils peuvent utiliser des données collectées à partir de simulations ou de démonstrations humaines pour le post-entraînement.

Cette IA va donc permettre d’accélérer massivement le développement de robots humanoïdes dans le monde entier. Et il ne s’agit que d’une première version…

Si vous souhaitez consulter les données d’entraînement et scénarios d’évaluation de tâches de GR00T N1, vous pouvez les télécharger en suivant ces liens vers Hugging Face ou GitHub !

