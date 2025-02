1X dévoile Neo Gamma : le 1er robot grand public qui vous sert le café et fait le ménage

La startup norvégienne 1X dévoile le Neo Gamma, nouvelle version de son prototype de robot humanoïde conçu pour le grand public ! Dans un avenir proche, ce robot pourra s’occuper de faire le ménage dans votre foyer et sera aux petits soins pour vous servir. Découvrez la vidéo de démonstration qui nous offre un aperçu de ce futur !

Si les aspirateurs et tondeuses robots ont conquis le cœur des Français, il ne s’agit que d’un début. La prochaine étape est celle des robots humanoïdes : des machines à forme humaine qui seront capables de vous servir et d’effectuer toutes les corvées dans votre foyer !

Ces robots ont déjà commencé à envahir les usines, à l’instar du Figure 01 qui assemble des BMW ou de Tesla qui a déployé son propre robot Optimus sur ses chaînes de montage automobiles.

Toutefois, à plus long terme, la promesse est que le prix de ces robots diminue suffisamment pour que n’importe qui puisse en posséder un chez soi. Selon Elon Musk, à terme, il sera possible d’en acheter un pour environ 10 000 dollars.

Focalisé sur ce futur marché des humanoïdes grand public, la startup norvégienne 1X avait dévoilé son robot Neo Beta en août 2024. Nous avions pu découvrir une vidéo de présentation qui mettait en scène une femme aux côtés de son robot personnel.

À présent, le 21 février 2025, 1X vient de dévoiler la nouvelle évolution de sa machine bipède : le Neo Gamma.

Comme ses prédécesseurs, il s’agit d’un prototype conçu pour être testé au sein d’un environnement domestique. Cependant, la vidéo de présentation est tout simplement bluffante.

On peut le voir effectuer une large diversité de tâches ménagères : servir le café, accrocher un cadre, s’occuper du linge, laver les vitres, porter les courses, passer l’aspirateur…

Un robot en costume de tissu pour vous servir à la maison

Tout comme le Neo Beta, le Gamma présente un design amical et porte un costume cousu de nylon tricoté. L’objectif est à la fois d’offrir une présence chaleureuse dans le domicile, et de réduire le risque de blessures lors du contact avec les humains.

Contrairement aux autres robots humanoïdes comme ceux d’Agility, Figure, Apptronik, Boston Dynamics, Figure ou Tesla, 1X ne priorise pas les usines ou les entrepôts et se focalise au contraire sur un déploiement auprès du grand public.

Ainsi, outre son revêtement de tissu, le Gamma embarque un système IA lui permettant d’être conscient de son environnement afin d’éviter de blesser les gens ou d’abîmer la propriété.

En cas de danger, les humains pourront aussi prendre contrôle du robot à distance via la téléopération. Tous ces éléments visent à en faire un robot plus sûr.

L’intelligence incarnée, une priorité pour 1X

Parallèlement à sa stratégie atypique, 1X a aussi attiré l’attention par le soutien que lui a apporté un géant de l’industrie de l’IA. Il s’agit tout simplement d’OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Beaucoup considèrent que « l’intelligence incarnée » est la prochaine étape dans l’évolution de l’IA, et un robot comme 1X Neo pourrait bien servir de corps à ChatGPT.

La firme américaine avait aussi noué un partenariat avec Figure, mais ce dernier a récemment mis fin à cette alliance pour se focaliser sur le développement de sa propre IA Helix. De son côté, OpenAI compte également créer ses propres robots.

L’IA générative est l’une des clés pour l’évolution des robots humanoïdes, car elle peut permettre des interactions en langage naturel entre les humains et les robots. Tout comme Figure, 1X développe ses propres modèles IA pour améliorer à la fois le langage oral et corporel de ses humanoïdes.

En janvier 2025, 1X a d’ailleurs acquis la startup californienne Kind Humanoid dans le but d’améliorer son intelligence artificielle.

Vers une commercialisation du 1X Neo ?

Introducing NEO Gamma.

Another step closer to home. pic.twitter.com/Fiu2ohbIiP — 1X (@1x_tech) February 21, 2025

Selon 1X, ce robot va bientôt sortir du laboratoire et être testé au sein de véritables maisons. Cependant, la startup précise que le déploiement commercial est encore très loin.

Pour cause, afin de rencontrer le succès, un robot domestique doit être à la fois utile, fiable, abordable et sécurisé.

D’autant que les personnes âgées seront sans doute la principale cible commerciale, puisque plus susceptibles d’avoir besoin d’une assistance à domicile.

Or, pour le moment, la technologie n’est pas suffisamment avancée sur ces points. Il sera nécessaire que le robot devienne plus agile physiquement, mais aussi que son IA soit assez avancée pour qu’il comprenne réellement son environnement et les conséquences potentielles de ses actions…

On ignore pour le moment combien de Neo Gamma ont été et seront produits. Toutefois, cette vidéo de présentation nous offre un bel aperçu d’un futur où les robots seront nos majordomes et nous permettront de vivre un quotidien plus apaisé, débarrassé des corvées ménagères…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous pressé d’avoir votre propre robot humanoïde ? Quelles sont les corvées et autres tâches du quotidien que vous rêvez de pouvoir confier à une machine ? Partagez votre avis en commentaire !

