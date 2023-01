CES 2023 : les meilleurs robots et IA présentés sur le salon

Lors du CES 2023, de nombreux robots et produits IA venus du monde entier ont été présentés. À travers ce dossier, découvrez les produits d’intelligence artificielle les plus novateurs dévoilés sur le salon…

Au début de chaque année, le Consumer Electronics Show (CES) prend place à Las Vegas. Il s’agit du plus grand salon mondial de l’électronique grand public, et d’un rendez-vous incontournable pour les passionnés de technologie.

Cet événement est l’occasion de découvrir en avant-première toutes les innovations qui vont marquer les mois à venir, et donc de s’offrir un avant-goût du futur.

Bien évidemment, l’intelligence artificielle compte parmi les technologies mises en lumière sur ce salon. Lors de cette édition 2023, de nombreux produits IA originaux et novateurs ont été dévoilés au monde. Découvrez notre sélection des plus marquants !

Parky, le robot de recharge de véhicule électrique

Créé par l’entreprise Evar, Parky est un robot autonome dédié à la recharge de véhicules électriques. Il est capable d’apporter une station de recharge sur n’importe quelle place de parking.

Cette invention se destine aux propriétaires d’immeubles. Elle leur permet de rendre leurs parkings attractifs pour les voitures électriques, sans pour autant investir dans une infrastructure de recharge complète.

Il suffit au conducteur de se garer près d’un connecteur et de brancher son véhicule. La technologie NFC permet ensuite d’appeler Parky, qui trouvera automatiquement la voiture. Le robot peut fournir 15KW par heure, soit suffisamment pour parcourir 80 kilomètres.

Le concept car Peugeot Inception

L’industrie des véhicules autonomes se développe plus lentement que prévu, mais force est de constater que les voitures sont de plus en plus intelligentes.

Présent au CES, Peugeot a présenté son concept car Inception. Ce véhicule électrique vise à présenter le futur de l’automobile, et les possibilités offertes par l’IA.

La voiture est capable de s’éveiller quand son propriétaire approche, de le reconnaître, de le saluer, et d’ajuster ses réglages automatiquement selon ses préférences. À la place d’une cabine traditionnelle, le véhicule propose un salon dans lequel les passagers peuvent se détendre.

On retrouve notamment une version améliorée du « i-Cockpit » de Peugeot, démontrant comment une personne peut contrôler un véhicule sans volant.

La poussette autonome Glüxkind Ella

https://www.youtube.com/watch?v=565u_HrphOQ

Les voitures autonomes sont l’une des principales innovations des dernières années. De son côté, la startup canadienne Glüxkind a eu l’idée d’appliquer cette technologie à une poussette.

La poussette intelligence Ella est motorisée, et utilise l’IA pour détecter les obstacles et les dangers sur le trottoir. Elle embarque de nombreux capteurs, notamment des caméras.

Ceci permet à la poussette de se déplacer de manière autonome, et de suivre les parents pour leur permettre de garder les mains libres. En cas d’obstacle, elle s’arrête automatiquement.

Les caméras détectent à la fois les objets statiques et mobiles, tels que les passants ou les vélos. En cas de risque de collision, un son et des lumières sur la poignée avertissent les parents.

Lorsque la poussette est contrôlée manuellement, les moteurs d’Ella apportent une aide dans les montées et freinent automatiquement dans les pentes ou en cas d’arrêt.

Une fonctionnalité de berceuse automatique permet de faire basculer la poussette d’avant en arrière, tout en diffusant un bruit blanc apaisant. Une application mobile compagnon permet par ailleurs de suivre les trajets effectués par Ella, de mesurer la distance parcourue et de la localiser en cas de perte.

iVolve Pro : le robot qui joue au tennis

Dans la catégorie sport et fitness, le robot iVolve Pro s’est distingué. Cette machine ressemble à un simple lanceur de balles de tennis automatique, mais utilise l’IA et la Computer Vision pour imiter un véritable joueur.

Ce robot peut lancer la balle dynamiquement et se déplacer sur le court. En l’affrontant, les joueurs pourront améliorer leur niveau comme s’ils disputaient un match contre un adversaire humain.

EcoFlow Blade : la tondeuse robot qui ramasse les feuilles mortes

Le marché des tondeuses est l’un des premiers à avoir apporté l’IA et la robotique au grand public, et continue de se développer technologiquement.

Au CES 2023, EcoFlow a présenté Blade : la première tondeuse robot capable de ramasser les feuilles mortes. Cette prouesse repose sur des logiciels, le GPS et le LiDAR pour collecter les feuilles automatiquement et couper l’herbe avec précision.

Withings U-Scan : un capteur IA pour la cuvette de vos toilettes

Un autre secteur d’application pour l’IA est le suivi de données de santé et la personnalisation des soins. Le capteur Withings U-Scan s’inscrit dans cette tendance, et s’attache à la cuvette de vos toilettes.

Il inclut un outil d’analyse d’urine capable de vérifier le PH, les niveaux de vitamine C et bine plus encore. Un second tracker surveille l’hormone lutéinisante liée aux cycles d’ovulation pour les femmes.

Ce dispositif complet permet la détection de problèmes de santé potentiels. Selon Withings, U-Scan est même capable de différencier l’urine de chaque individu en se basant sur des facteurs comme la distance et la vitesse du jet.

Une application mobile compagnon permet de vérifier vos statistiques de santé depuis votre smartphone. Il n’est donc heureusement pas nécessaire de plonger vos mains dans la cuvette pour consulter les données directement sur le capteur.

HEY MIRROR : le miroir connecté IA ultime

Le miroir connecté « HEY MIRROR » combine un miroir et un écran tactile avec la technologie IoT. Il permet de contrôler tous les objets de votre maison connectée, de consulter la météo ou l’actualité, et de diffuser du contenu multimédia.

Le but est de simplifier l’usage des objets connectés. Un module de reconnaissance vocale basé sur l’IA permet aussi de gérer les différentes fonctionnalités à l’aide du langage naturel, et de passer en revue les données collectées.

Un module de capteur radar 5,8GHz identifie la présence d’un utilisateur dans la salle de bain. C’est une amélioration par rapport aux capteurs de proximité infrarouge utilisés par la plupart des miroirs intelligents, uniquement capables de repérer une personne placée juste devant.

Des ampoules LED, des ventilateurs intelligents et une lumière de stérilisation non-toxique LED405 sont également embarqués. Cette dernière s’acrive quand personne n’est détecté dans la salle de bains, afin de maintenir la propreté des lieux.

Mindbank : une appli IA pour sauvegarder votre conscience

L’application Minbank vous propose de « stocker » votre conscience, afin de permettre aux futures générations d’y accéder après votre décès. C’est en observant sa fille discuter avec Siri que le créateur a eu cette idée.

Son objectif est de créer un assistant vocal pour converser avec les morts. L’entreprise veut devenir le « gardien le plus fiable du monde » pour votre jumeau numérique IA.

Elle estime que la prochaine étape de l’évolution humaine est de nous combiner avec l’IA et de continuer à avancer. Selon la firme, la création d’un jumeau numérique IA permettra à chacun de découvrir sa vraie personnalité et d’atteindre son vrai potentiel…

Des questions guidées permettent à l’IA d’apprendre votre biographie et de l’enregistrer pour l’éternité. L’analyse cognitive lui confère la capacité d’apprendre des informations importantes à partir de chaque réponse.

En outre, les données sont stockées sur un ledger distribué pour empêcher tout piratage. Initialement proposée en anglais et espagnol, l’application prendra en charge 46 langages dans un futur proche.

La mangeoire pour oiseaux de Bird Buddy

En 2021, la startup Bird Buddy dévoilait une mangeoire pour oiseaux connectée. Deux ans plus tard, elle est de retour avec un nouveau modèle amélioré grâce à l’IA.

Cette mangeoire Smart Hummingbird Feeder prend des photos des oiseaux, et les transmet immédiatement à l’application compagnon. Sa caméra à haute vitesse est activée par le mouvement, et peut prendre des photos et vidéos d’oiseaux dont les ailes atteignent une vitesse maximale de près de 100 kilomètres par heure.

Entraînée sur des millions de photos, l’intelligence artificielle peut ensuite identifier près de 1000 espèces d’oiseaux différentes. En outre, la fonctionnalité Hearbeat Map permet le suivi d’observations d’oiseaux en temps réel.

L’application Bird Buddy permet aussi de constituer une collection d’oiseaux identifiés, de conserver un suivi des visites d’oiseaux, et de partager des photos avec la communauté. Pour l’heure, ce nouveau modèle est au stade de prototype et le prix reste inconnu.

Le robot cueilleur de poivrons Agrist

Il n’existe pas encore d’intelligence artificielle généraliste, mais on observe de plus en plus d’IA dédiées à l’automatisation de tâches très spécifiques. Ce robot développé par la startup japonaise Agrist est un bon exemple, puisqu’il est entièrement conçu pour cueillir les poivrons bien mûrs.

Grâce à l’IA, ce robot est capable d’identifier et de cueillir les poivrons dès qu’ils sont prêts. Et ce, même s’ils sont recouverts par plusieurs épaisseurs de feuilles.

Le système repose sur la combinaison entre des caméras et des modèles de vision par ordinateur, entraînés à reconnaître les différentes parties du poivron. Ceci permet au robot d’identifier la position, la taille et la maturité de chaque poivron ainsi que son point d’attache.

La machine se déplace le long de câbles de suspension, pouvant être installés facilement dans les fermes existantes. Son bras mécanique se charge de cueillir les fruits, et de les placer dans une boîte.

Au fil du temps, le logiciel du robot peut apprendre à prédire le volume de récolte et fournir des suggestions d’optimisation de culture en collectant des données et analysant le nombre de jours requis pour que les poivrons atteignent la maturité. De quoi simplifier la vie des agriculteurs !

Le four connecté Samsung

Présent au CES 2023, Samsung a présenté de nombreux produits novateurs. Dans le domaine de l’IA, le géant sud-coréen s’est notamment distingué avec un frigo et un four connectés pour sa gamme d’appareils électroménagers Bespoke Home.

Le four Bespoke AI Oven embarque une caméra interne et des capteurs, capables de reconnaître plus de 80 plats et ingrédients pour optimiser les paramètres de cuisson automatiquement.

Si votre petit plat commence à brûler, le four peut envoyer une notification d’avertissement sur le smartphone de l’utilisateur. De plus, cet appareil est capable de recommander des plats en fonction des ingrédients dont vous disposez.

La caméra du Bespoke AI Oven peut même diffuser en direct sur les plateformes de streaming comme Twitch. Cet équipement pourrait donc trouver sa place parmi les influenceurs et les streamers spécialisés dans la cuisine !

De son côté, le frigo 4-Door Flex embarque lui aussi une caméra IA. Cette dernière peut scanner les étiquettes des aliments pour tenir à jour l’inventaire des stocks en permanence. Si un aliment est épuisé, il peut ainsi être ajouté automatiquement à la liste de courses.

Cette fonctionnalité était déjà proposée par le précédent frigo Samsung et celui de son grand rival LG, mais le 4-Door Flex se distingue par un écran tactile plus large sur l’une des quatre portes.

Les télévisions IA Samsung et LG

Outre ses équipements électroménagers, Samsung a aussi présenté une nouvelle gamme de télévisions Neo QLED dotées du mode « auto-HDR Remastering » reposant sur l’IA.

Ce mode utilise le Deep Learning pour analyser et appliquer des effets d’imagerie à grande gamme dynamique (high dynamic range) sur du contenu à gamme dynamique standard, scène par scène et en temps réel.

Pour rappel, le HDR augmente le contraste entre les blancs les plus clairs et les plus noirs les plus sombres qu’un écran peut produire. Le système compare le contenu HDR et non-HDR, et utilise le machine learning pour analyser les différences. Il effectue ensuite la conversion.

De son côté, LG a également dévoilé des télévisions basées sur l’IA. Les modèles Z3, G3 et C3 2023 proposent un mode capable de détecter et d’améliorer automatiquement des objets pour les rendre plus réalistes et plus colorés. En outre, le mode AI Sound Pro permet d’émuler une configuration sonore surround en utilisant uniquement les haut-parleurs stéréo natifs du téléviseur.

Les cartes graphiques IA de NVIDIA

Grâce à l’intelligence artificielle, Nvidia propose désormais d’améliorer la qualité des vidéos sur le web. Et ce, même pour les vieilles vidéos floues datées d’il y a plusieurs années !

Lors de son keynote au CES, la firme a présenté RTX Video Super Resolution. Cette nouvelle fonctionnalité sera ajoutée le mois prochain par le biais d’une mise à jour sur toutes les cartes graphiques de série 30 et 40.

Une fois activée, elle permet un « upscaling » des vidéos jouées sur Chome ou Edge sur un PC dans une définition équivalente à la 4K. Cette fonctionnalité est similaire à celle proposée depuis bien longtemps sur Shield TV et Shield TV Pro, mais c’est la première fois qu’elle est proposée pour les GPU.

En outre, la fonctionnalité RTX Video Super Resolution permettra aussi d’améliorer les vidéos et de réduire les artefacts. Elle prendra en charge toutes les vidéos dont la résolution est comprise entre 360p et 1440p, avec un taux de rafraîchissement maximal de 144Hz.

La smartwatch Citizen de suivi de sommeil

Avec sa nouvelle montre connectée CZ de seconde génération, la marque Citizen s’aventure pour la première fois dans le domaine de l’IA. Ce nouvel accessoire basé sur le système d’exploitation Google Wear OS 3 propose un « conseiller en soins personnels » (self-care advisor).

Basée sur l’intelligence artificielle IBM Watson, cette fonctionnalité permet de déterminer le « chronotype » de l’utilisateur en collectant les données sur son sommeil sur une semaine.

Par la suite, l’IA est en mesure de proposer des astuces pour aider le porteur à combattre la fatigue. Afin d’améliorer la pertinence de ces recommandations, les utilisateurs peuvent aussi se prêter à des tests ludiques basés sur le Psychomotor Vigilance Test de la NASA.

À l’origine, ce test fut développé pour mesurer le niveau de fatigue des astronautes de l’International Space Station (ISS). Les résultats sont compilés pour calculer le « score d’alerte » de l’utilisateur et évaluer son niveau de fatigue à tout moment.

Il ne s’agit pas d’une grande première sur le marché des smartwatchs. De nombreuses montres Samsung, Apple ou Fitbit proposent déjà des systèmes d’analyse et de suivi du sommeil. Toutefois, Citizen affirme que son IA est plus précise…

Les lumières connectées Govee pour le gaming

La marque Govee a profité du CES pour dévoiler son AI Gaming Sync Box Kit : un dispositif destiné aux joueurs de jeux vidéo à la recherche d’une expérience plus immersive.

Ce nouveau produit se place en concurrence directe de la Philips Hue Play HDMI Sync Box et de Nanoleaf Sync +. Sa technologie se révèle particulièrement prometteuse.

Grâce à une IA entraînée sur des dizaines de jeux vidéo différents, cette box synchronise les ampoules connectées Govee avec le jeu auquel vous jouez. Cette synchronisation s’effectue à la fois via WiFi et HDMI, et permet de plonger toute la pièce dans une ambiance.

Plus de trente effets lumineux s’activent en fonction des actions effectuées dans le jeu ou des événements survenant à l’écran. En guise d’exemple, Govee évoque un effet de lumière s’activant lorsqu’un joueur réussit à vaincre plusieurs joueurs d’affilée dans un jeu de tir multijoueur.

Les effets s’activent immédiatement et sans délai, pour accompagner l’action dans le jeu. Les données ne sont pas transférées sur le cloud, mais directement localement en temps réel. Ceci garantit aussi la protection de la confidentialité de l’utilisateur.

De plus, Govee précise que son intelligence artificielle résout les problèmes typiques des boxes de synchronisation d’éclairage. C’est notamment le cas de la faible précision de la capture de couleur, et de la latence…

Quelles sont les innovations qui vous ont le plus marqué lors de cette édition 2023 du CES ? Partagez vos impressions en commentaire !