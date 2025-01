Nvidia Cosmos : l’IA vidéo qui va permettre à tous les robots de connaître notre monde

Au CES 2025, NVIDIA a dévoilé sa plateforme Cosmos WFM. Cette plateforme ambitieuse propose d’aider les robots et véhicules autonomes à mieux comprendre notre monde grâce à l’analyse de 20 millions d’heures de vidéos.

Cette fois, Nvidia se concentre sur Cosmos, un outil développé pour enrichir l’intelligence artificielle avec des données vidéo réalistes et des simulations physiques. Il s’agit d’une solution permettant de traiter et de générer des vidéos basées sur des interactions physiques et des environnements divers.

Prenons un exemple : grâce à son pipeline accéléré, Cosmos peut analyser des pétaoctets de vidéos en seulement 14 jours. Une tâche qui nécessiterait autrement plusieurs années avec des méthodes traditionnelles !

Jensen Huang, PDG de Nvidia, l’a expliqué : « Nvidia Cosmos. Il s’agit d’apprendre à l’IA à comprendre le monde physique. » Cette plateforme offre des outils pour simuler des environnements variés comme des routes enneigées, des embouteillages ou des entrepôts industriels.

Citons quelques entreprises déjà séduites par Nvidia Cosmos. Uber, par exemple, utilise cette technologie pour perfectionner ses véhicules autonomes. En parallèle, XPENG s’appuie aussi sur Cosmos pour développer des robots humanoïdes plus performants.

Bref, l’enthousiasme est général. Agility Robotics, spécialisée dans les robots industriels, explique : « Les capacités vidéo et texte de Cosmos nous permettent de générer des scénarios réalistes pour entraîner nos modèles. » En prime, cela réduit considérablement les coûts liés à la collecte de données réelles.

Là encore, l’innovation ne s’arrête pas aux robots. Foretellix, un leader des tests de véhicules autonomes, exploite Cosmos pour créer des scénarios de conduite ultra-réalistes.

Et puis, il y a Wayve, spécialisée dans la conduite autonome. Elle utilise aussi Cosmos pour rechercher des situations de conduite inhabituelles, comme des embouteillages inattendus ou des routes enneigées.

Quand je pense aux défis auxquels ces entreprises font face, je trouve l’approche de Nvidia géniale.

Et lorsque Jensen Huang, PDG de Nvidia, déclare que « le moment ChatGPT pour la robotique arrive », il souligne l’importance de Cosmos pour démocratiser l’IA physique.

En gros, cette technologie permet à des développeurs, même novices, de créer des modèles de pointe sans expertise préalable.

NEWS: Nvidia has just introduced "Cosmos," a world foundation model created to understand the physical world.



The model can generate synthetic data to train robotics. pic.twitter.com/gTZOuZIBse