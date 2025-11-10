OpenAI : les entreprises seront bientôt entièrement gérées par l’IA

Lors d’un podcast avec l’économiste Tyler Cowen, Sam Altman a avoué ce qui va empêcher de dormir plus d’un PDG. Selon lui, des entreprises entières seront bientôt dirigées par des intelligences artificielles. »

Pire encore, le fondateur d’OpenAI, bien qu’il soit connu pour ses prédictions toujours un peu folles, estime que ce futur n’est pas si lointain. Et le plus surprenant ? Il semble,lui-même, prêt à se faire remplacer.

Une IA peut-elle vraiment diriger une entreprise ?

Selon Altman, oui. Et pas dans cinquante ans, mais dans quelques années. Il estime qu’un modèle d’IA sera bientôt capable de gérer tous les aspects d’une société. Stratégie, ressources humaines, finances, production et même innovation. Il pourrait analyser, anticiper et exécuter avec une rigueur redoutable.

Cette idée n’est pas à prendre à légère. OpenAI travaille déjà sur des modèles capables de planifier, déléguer et coordonner des tâches complexes. Des IA qui gèrent un budget, suivent des objectifs, et même corrigent leurs erreurs. Altman pense que ces modèles finiront par surpasser les dirigeants actuels, lui y compris.

D’ailleurs, il ne manque pas d’audace : « J’aurais honte si OpenAI n’était pas la première entreprise dirigée par une IA », confie-t-il. Et il ne plaisante qu’à moitié. Il imagine volontiers un futur où son rôle se limite à représenter publiquement la société. L’IA prend toutes les grandes décisions à sa place.

Évidemment, il y a un vrai obstacle. La confiance. Il admet que la société n’est pas encore prête à remettre le pouvoir à une machine. Pour autant, il en est certain. Les IA finiront par prouver qu’elles prennent de meilleures décisions que nous, sans biais, sans fatigue, et sans égo.

Faut-il craindre l’arrivée des PDG artificiels ?

Altman se veut rassurant, mais ses propos divisent. Car si les IA dirigent nos entreprises demain, que restera-t-il aux humains ? Il reconnaît que cette révolution pourrait bouleverser le travail tel qu’on le connaît. Les emplois de direction, de gestion ou d’analyse pourraient fondre comme neige au soleil. L’IA, selon lui, détruirait autant de métiers qu’elle en créerait, mais personne ne sait vraiment lesquels.

Pourtant, il ne s’agit pas que de dystopie. Altman défend une vision presque utopique où les IA libéreraient l’humain des tâches les plus lourdes, tout en générant une prospérité massive. Chacun profitera d’un monde automatisé, riche et équitable, peut-on lire dans ses écrits. Rien de moins.

Mais cette même technologie pourrait aussi devenir incontrôlable. Altman le reconnaît sans détour. Si l’IA est mal encadrée, elle pourrait causer des crises économiques, amplifier les fraudes et même menacer l’humanité. Des mots forts, qu’il répète avec une sorte de fatalisme lucide. Pour lui, tout dépendra de la manière dont les entreprises, les gouvernements et les citoyens s’adapteront à cette nouvelle ère.

En attendant, OpenAI continue d’avancer à une vitesse qui donne le vertige. Et si Altman a raison, le prochain PDG du siècle ne sera peut-être pas un humain.

