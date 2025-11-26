OpenAI : « vous allez vouloir lécher notre futur appareil ChatGPT »

Qu’est-ce qu’OpenAI nous prépare avec ce fameux futur appareil ChatGPT ? La seule info qu’on connaît est que Sam Altman et Jony Ive promettent un design si irrésistible que vous aurez envie de « lécher » leur futur gadget.

Dans la tech, les teasings étranges, on commence à connaître. Mais là, Sam Altman et Jony Ive ont décidé de jouer dans une toute autre ligue. Lors du Demo Day d’Emerson Collective, le patron d’OpenAI et l’ex-designer culte d’Apple n’ont rien montré. Pas même une silhouette floue sur un écran géant. Pourtant, ils ont réussi à captiver Internet avec une phrase : l’appareil sera si bien conçu que vous aurez envie de le « lécher » ou de le « mordiller ».

Un appareil ChatGPT pour améliorer l’interaction avec la technologie

Pendant trente minutes d’échanges, les deux hommes ont surtout parlé de leur collaboration. En plus d’admiration mutuelle, ils nous donnent un premier aperçu de leur projet sur un appareil ChatGPT.

C’est un produit extrêmement simple, mais soutenu par une IA ultra-sophistiquée. Un objet qu’on manipulerait presque machinalement, comme si le design disparaissait derrière l’usage.Altman a même expliqué qu’on saurait qu’ils ont réussi quand les gens réagiront en voyant l’appareil par un « C’est tout ? »

Le minimalisme serait poussé à l’extrême, presque comme un anti-smartphone. Altman compare d’ailleurs nos téléphones actuels à Times Square, un lieu bruyant, lumineux et totalement saturé. À l’inverse, son futur appareil ressemblerait plutôt à une cabane en bois au bord d’un lac, un espace calme, pur et reposant.

« Je me souviens qu’Ive a dit ça dès le début : “On saura que le design est bon quand on aura envie de le lécher ou d’y croquer. » affirme Sam Altman.

Le seul problème, pour l’instant, selon le Financial Times, c’est que le prototype ne fonctionne pas comme prévu. La puissance de calcul actuelle ne suffirait pas. Ainsi, l’objet le plus prometteur du moment serait pour l’instant un presse-papier de luxe.

« Bien plus tôt »

Malgré les obstacles techniques, le duo reste confiant pour ce futur appareil ChatGPT. Car quand on demande à Jony Ive si l’appareil pourrait être lancé dans les cinq ans, il répond sans hésiter : « Bien plus tôt. » Certains évoquent même une fenêtre de deux ans seulement.

Le mystérieux appareil IA d'OpenAI conçu avec l'ancien designer en chef d'Apple sortirait en 2027 | @scoopit https://t.co/an9uU6sTAY — Mr Parodise 🤪 (@parodise) November 26, 2025

Alors oui, on ne connaît ni la forme, ni l’usage. Ni même la technologie embarquée. Mais Altman et Ive vendent un rêve avec un appareil qui vous donne envie de le toucher, presque de le goûter. Un objet tellement intuitif qu’il ferait oublier l’interface. Une machine où l’IA s’occupe du gros du travail et laisse l’humain en profiter.

Pour l’instant, tout cela relève surtout du concept. Mais si OpenAI réussit son pari, l’industrie pourrait basculer dans une nouvelle ère où l’objet tech n’intimide plus. Et où, apparemment, on pourrait presque le croquer.

