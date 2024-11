Parlez avec ChatGPT depuis votre PC ou Mac, c’est désormais possible ! Voici comment

OpenAI vient de lancer le mode vocal avancé de ChatGPT sur les versions bureau pour Windows et Mac. Ce nouvel ajout permet désormais aux utilisateurs de ces plateformes d’accéder à une expérience conversationnelle immersive, auparavant limitée aux mobiles.

Cette annonce a été révélée avec la phrase marquante « Big day for desktops » sur X. Elle marque une étape significative dans l’évolution de ChatGPT qui rapproche davantage l’expérience mobile et bureau pour une accessibilité optimisée.

Le mode vocal avancé de ChatGPT offre une expérience utilisateur similaire à celle des applications mobiles. Après un essai de cette fonctionnalité sur la version bureau, l’impression est saisissante : l’interface est intuitive et le fonctionnement, fluide. Une icône « Voix avancée » est visible à droite de la barre d’invite. Lorsque l’utilisateur clique dessus, une fenêtre avec l’orbe bleu s’active et indique que ChatGPT est à l’écoute. Ce mécanisme est pensé pour rendre l’expérience conversationnelle aussi naturelle et agréable que possible.

OpenAI met à disposition neuf voix différentes pour le mode vocal avancé. Pour changer de voix, un simple clic sur l’icône en haut à droite de l’écran suffit. Cette variété enrichit les interactions en permettant de passer d’une voix à l’autre en fonction des préférences personnelles. OpenAI souligne l’objectif de créer une immersion maximale et naturelle, particulièrement utile dans un cadre de travail ou pour des utilisateurs souhaitant varier l’ambiance de leurs conversations.

Le contrôle de la conversation avec ChatGPT-4o

Le mode vocal avancé utilise ChatGPT-4o, le modèle le plus récent d’OpenAI. Une fonctionnalité notable permet aux utilisateurs d’interrompre ChatGPT à tout moment. Cette option est idéale pour écourter les réponses et garder le contrôle de la conversation. Ainsi, les utilisateurs peuvent ajuster le rythme en fonction de leurs besoins. Cette flexibilité vise à créer une expérience utilisateur aussi efficace que possible.

Big day for desktops.



Advanced Voice is now available in the macOS and Windows desktop apps.https://t.co/mv4ACwIhzA pic.twitter.com/HbwXbN9NkD — OpenAI (@OpenAI) October 30, 2024

Accéder au mode vocal avancé nécessite un abonnement à ChatGPT Plus, facturé 20 dollars par mois, mais une version gratuite permet un accès limité. Les utilisateurs peuvent tester le mode vocal avancé pendant 10 minutes par mois, avant de devoir souscrire un abonnement. OpenAI élargit cette fonctionnalité, déjà disponible aux États-Unis et à l’Europe, une avancée qui ravit les utilisateurs internationaux.

Alors qu’une nouvelle version de ChatGPT appelée Orion était supposée être lancée, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a fermement démenti cette rumeur. En qualifiant cette information de « fake news », il met fin aux spéculations concernant une future version de ChatGPT.

