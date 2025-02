L’AFP et Mistral AI s’allient pour une IA générative plus fiable

L’AFP et Mistral AI s’associent pour apporter un contenu journalistique rigoureux à l’intelligence artificielle. Grâce à ce partenariat, le Chat de Mistral AI s’appuiera sur les 2 300 dépêches quotidiennes de l’AFP, disponibles en six langues. Cela garantira des réponses précises, sourcées et conformes aux standards journalistiques. Cette alliance marque un tournant dans l’intégration de l’IA dans le secteur de l’information et ouvre de nouvelles perspectives pour l’utilisation des contenus AFP au sein des entreprises.

Une alliance pour renforcer la qualité des réponses de l’IA

L’Agence France-Presse (AFP) et Mistral AI annoncent un partenariat mondial. Il vise à enrichir les réponses du Chat de Mistral AI avec des dépêches fiables et vérifiées. Cette collaboration permet à l’assistant conversationnel d’accéder aux 2 300 dépêches quotidiennes de l’AFP, disponibles en six langues. Cela garantit ainsi des réponses précises et sourcées pour les utilisateurs. « S’appuyer sur une agence de presse reconnue mondialement comme l’AFP permettra au Chat d’apporter des réponses fiables et factuelles, à jour, et vérifiées par des professionnels de l’information », souligne Arthur Mensch, PDG de Mistral AI.

Une réponse aux défis de l’information numérique

Puisque les fausses informations prolifèrent, ce partenariat vise à apporter aux utilisateurs une source journalistique rigoureuse et conforme aux standards éthiques les plus élevés. L’AFP, qui fête ses 80 ans, confirme ainsi son engagement en faveur d’une information fiable et contextualisée.

« L’AFP se réjouit de cette première avec un acteur de l’intelligence artificielle à l’identité européenne assumée, qui reconnaît ainsi la valeur d’une information vérifiée, contextualisée et hiérarchisée », précise Fabrice Fries, PDG de l’AFP.

Une ouverture vers de nouveaux usages

Ce partenariat marque également une évolution stratégique pour l’AFP. L’agence élargit ses sources de revenus par le biais d’une clientèle hors médias. L’intégration de ses contenus dans l’IA générative de Mistral AI facilitera l’adoption de cette technologie par les entreprises. Elle offre aussi une alternative multilingue et multiculturelle aux solutions existantes. L’intégration des dépêches AFP dans le Chat de Mistral AI sera déployée progressivement dans les semaines à venir. Cela renforcera l’accès à une information de qualité pour un large public.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

