Avoir un accès gratuit à Photoshop est aujourd’hui un rêve pour les graphistes et les illustrateurs, tant l’outil brille de par une riche gamme de fonctionnalités. Ici, non seulement nous allons vous montrer comment y accéder gratuitement, mais nous allons aussi vous donner des informations sur les différentes formules disponibles.

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. J'en profite

Photoshop en mode gratuit, est-ce encore possible ? Voilà une question capitale pour les graphistes et ceux qui désirent utiliser le logiciel. Découvrez ici les options qui s’offrent à vous afin de pouvoir utiliser pleinement le célébrissime outil d’édition.

Photoshop : encore d’actualité ?

Photoshop est aujourd’hui l’outil d’édition graphique le plus connu au monde, célèbre pour ses différentes fonctionnalités.

Même à ce jour il ne cesse de se développer, s’adaptant aux progrès numériques et intégrant des fonctionnalités toujours plus modernes. Voilà pourquoi il est actuellement possible de profiter de l’IA générative au sein même de l’outil.

En effet, à l’instar de Midjourney, le logiciel profite d’une fonctionnalité de création d’images. Aussi, il n’est pas risqué de dire que Photoshop domine encore le marché de l’édition graphique et se place au-dessus des concurrents. Ce qui fait la force de l’outil, c’est sa quantité presque effrayante de fonctionnalités. Effrayante, car même aujourd’hui, il n’est pas possible de déterminer toutes les capacités de l’outil, ni l’ensemble des options possibles. Là où l’on sait que des outils comme Canva ou autres possèdent des fonctionnalités limitées, mais qui évoluent continuellement, Photoshop possède déjà une longueur d’avance.

Cela en fait d’autant plus un outil complexe à maîtriser, mais qui se révèle être indispensable après une bonne prise en main. En effet, Photoshop sait récompenser ses utilisateurs en offrant des possibilités toujours plus poussées. Si avant, on pouvait parler de recadrage d’image, de correction et de montage photo, aujourd’hui les possibilités sont plus grandes.

Pour toutes ces raisons, avoir un accès gratuit à Photoshop est une opportunité pour plusieurs utilisateurs de profiter de l’ensemble des fonctionnalités de l’outil de manière libre. La question est maintenant de savoir si cela est possible.

Aujourd’hui, il est assez difficile d’utiliser gratuitement Photoshop sans passer par des alternatives peu légales.

Une alternative que nous déconseillons fortement, car elle comporte des risques, à commencer par les problèmes légaux liés au piratage, pouvant aboutir à des sanctions assez lourdes. Cela comporte un réel risque au niveau de votre sécurité numérique, car certains sites peuvent ne pas être fiable, pouvant amener à des vols de données.

La solution la plus fiable consiste à profiter de la version d’essai de Photoshop. Une offre qui vous permet d’utiliser l’outil pour une durée de 7 jours. Une durée assez courte, mais qui vous permet d’utiliser pleinement Photoshop. Car oui, cette formule vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités possibles pour l’édition graphique. Ainsi, vous pourrez apporter des corrections à des images, modifier des formes ou tout simplement optimiser vos contenus graphiques. Aussi, cette version gratuite vous permettra essentiellement de mieux prendre en main l’outil. La durée est certes limitée, mais suffisante pour des petits projets d’éditions.

Pour y accéder, rien de plus simple. Il vous suffit de vous créer un compte sur Adobe ID et de télécharger ledit logiciel. De là, il ne reste plus qu’à l’installer en suivant les indications. Vous disposerez alors de 7 jours à partir de la date d’installation pour profiter de l’outil. A noter que la version gratuite ne vous laissera pas à votre sort comme ça, non bien au contraire. Vous pourrez vous aider de tutoriels complets sur Adobe Express pour maîtriser les bases de Photoshop.

Les offres spéciales pour utiliser Photoshop

Si l’offre gratuite de 7 jours n’est pas renouvelable, Adobe vous propose différentes offres pour prolonger l’expérience à moindre coûts.

Aussi, vous trouverez ici des offres payantes, mais qui seront plus avantageuses que le simple achat de l’outil.

Formules spéciales

Photoshop, bien que reconnu pour sa puissance et ses fonctionnalités étendues, peut être coûteux pour les professionnels et les particuliers.

Vous pouvez profiter de l’offre spéciale d’Adobe qui vise les professionnels. Cette offre vous permet d’utiliser les pleines fonctionnalités et options du logiciel, mais avec un prix plus abordable. Pour les utilisateurs réguliers, Adobe propose également des abonnements annuels à des prix réduits. Les entreprises ou agences qui s’engagent pour une longue durée bénéficient de remises allant jusqu’à 20 % sur le coût global du logiciel. Certaines formules groupées, incluant d’autres logiciels d’Adobe comme Illustrator ou InDesign, permettent aussi de faire des économies intéressantes. Un autre avantage réside dans les offres saisonnières et promotions ponctuelles proposées par Adobe. Ainsi, ces formules sont disponibles lors des événements spéciaux ou à une période spécifique.

Enfin, pour les entreprises ou les professionnels travaillant en équipe, Adobe propose des formules Team. Cela permet une gestion centralisée des licences et des services supplémentaires comme le stockage cloud accru et l’assistance technique premium. Ces formules sont idéales pour les entreprises cherchant à optimiser leurs coûts tout en équipant plusieurs employés de Photoshop. Aussi, ces formules permettent donc aux professionnels d’accéder à des tarifs avantageux. Le tout en bénéficiant des fonctionnalités complètes de Photoshop et d’une suite d’outils adaptés aux besoins des créatifs.

Adobe Creative Cloud

L’un des moyens les plus populaires d’accéder à Photoshop est de profiter de l’offre Adobe Creative Cloud pour les étudiants et les enseignants.

Le Creative Cloud propose des tarifs spécialement adaptés aux étudiants et enseignants, offrant une réduction allant jusqu’à 65 % par rapport aux prix standards. Il convient de préciser que cette réduction dépend souvent de l’institution dans laquelle l’étudiant ou l’enseignant est inscrit ou employé. En effet, certaines écoles et universités ont des accords avec Adobe, ce qui permet à leurs membres d’accéder gratuitement ou à prix réduit aux logiciels de la suite Creative Cloud.

De plus, Adobe propose régulièrement des promotions spéciales pour les étudiants et enseignants lors des rentrées scolaires ou universitaires. Il est donc important de suivre les offres disponibles sur le site officiel d’Adobe afin de ne rien manquer.

Les enseignants peuvent également se voir offrir des licences éducatives spécifiques pour leurs étudiants dans le cadre de projets pédagogiques. Cela permet à toute une classe de bénéficier de Photoshop pendant une période déterminée. Tout cela vise à faciliter l’apprentissage des outils numériques dans un cadre scolaire. Une réelle nécessité lorsque l’on voit aujourd’hui l’essor du digital dans le monde.

Packs spéciaux

Une autre manière d’accéder à Photoshop à un tarif réduit est d’opter pour les Packs spéciaux sur Adobe.

Vous pourrez notamment trouver un pack qui inclut Photoshop, mais aussi Lightroom, et Lightroom Classic. Une offre qui s’adresse principalement aux photographes professionnels ou amateurs. Aussi, ce pack est souvent proposé à un prix réduit par rapport à l’achat individuel de chaque logiciel. Il s’agit donc d’une solution adaptée pour ceux qui souhaitent retoucher des photos tout en profitant d’un ensemble d’outils complets.

En effet, Lightroom est particulièrement apprécié pour sa capacité à organiser et retoucher de grandes quantités d’images. Lightroom Classic est une version destinée aux photographes souhaitant une approche plus traditionnelle de la retouche photo avec des fonctionnalités avancées de gestion des fichiers. Pour ce qui est de Photoshop, vous connaissez globalement de quoi l’outil est capable de réaliser.

En optant pour ce pack, vous bénéficiez d’un accès à Photoshop à un tarif réduit tout en ayant la possibilité de travailler en synergie avec d’autres outils tout aussi qualitatifs. De plus, Adobe propose régulièrement des remises sur cette formule, notamment lors de promotions spéciales.

Photoshop Express Mobile

Si votre attention porte toujours sur un accès gratuit de l’outil, alors Photoshop Express est une excellente alternative.

Cette application mobile et web permet de retoucher des photos rapidement et efficacement sans avoir à investir dans une version complète du logiciel. Photoshop Express propose une gamme d’outils de retouche basiques comme le recadrage, l’ajustement des couleurs, la correction des yeux rouges, et des filtres prédéfinis. Ces fonctionnalités sont parfaites pour des retouches simples sur smartphone ou tablette.

Cependant, comme vous pouvez vous en douter, cette application présente certaines limitations par rapport à la version complète de Photoshop. Effectivement, des outils de manipulation avancée peuvent ne pas être disponibles. De plus, l’application n’est pas conçue pour un usage totalement professionnel, mais plutôt pour des utilisateurs occasionnels.

En somme, Photoshop Express est une solution légère et gratuite pour ceux qui n’ont pas besoin de la puissance complète de Photoshop.

Quelles sont les alternatives à Photoshop ?

Si Photoshop est le leader incontesté des logiciels de retouche photo, plusieurs alternatives permettent d’avoir les résultats similaires.

Vous avez tout d’abord l’un des concurrents directs de l’outil, à savoir GIMP. Gratuit et open source, il propose une large gamme d’outils de retouche et de manipulation d’images. Ainsi, les utilisateurs peuvent effectuer des tâches courantes comme le recadrage, l’ajustement des couleurs, l’application de filtres sans problèmes. Bien que l’interface soit un peu moins intuitive que celle de Photoshop, GIMP reste une excellente option pour ceux qui recherchent une alternative gratuite. Pour les débutants qui souhaitent plonger dans le monde de l’édition numérique, il s’agit sans aucun doute de l’une des meilleures alternatives possibles.

Il y a également Affinity Photo qui est une autre alternative professionnelle à Photoshop. Ce logiciel offre des outils puissants pour la retouche, le traitement RAW, et la création d’illustrations. Il se distingue par son interface fluide et ses performances rapides, en particulier pour le travail sur des fichiers lourds. Un logiciel particulièrement apprécié par les photographes.

En ce qui concerne les outils basés sur l’intelligence artificielle, Dall-E 2 et Midjourney sont d’excellentes alternatives à Adobe Firefly, l’outil IA de retouche d’images d’Adobe. Ces outils représentent une alternative innovante pour ceux qui recherchent des créations visuelles assistées par IA sans passer par Photoshop.

En somme, que vous recherchiez un outil gratuit, une solution abordable, ou des alternatives IA de nombreuses options existent en fonction de vos besoins.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.