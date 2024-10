Comment utiliser les fonctions IA dans Photoshop ? 

L’Intelligence Artificielle n’est plus à nos portes, mais fait partie intégrante de notre vie et s’insère dans les outils professionnels les plus utilisés, à l’instar de Photoshop. Avec des fonctionnalités pour aider les graphistes et les artistes en tout genre, cela laisse place à une toute nouvelle manière d’exploiter le célébrissime logiciel.

Photoshop est certainement le logiciel de retouche d’image le plus connu au monde. Aussi, le voir intégrer des options IA n’était qu’une question de temps. Ici, nous ne vous guidons pas à pas dans l’utilisation de cette technologie.

Pourquoi l’IA intègre-t-elle Photoshop ?

Connu dans le monde comme le plus grand outil de retouche d’image, Photoshop est jusqu’à ce jour un outil qui n’a pas dévoilé toutes ses capacités.

En effet, même après 30 ans d’existence, le logiciel recèle bien des secrets quant à ses options, tant elles sont diversifiées. Même les artistes qui ont grandi avec l’outil n’ont pas pu découvrir les limites du logiciel, dans la mesure où celle-ci en a. Aujourd’hui, la révolution technologie se trouve au niveau de l’Intelligence Artificielle. C’est simple, la plupart des outils numériques actuels profitent de fonctionnalités liées à l’utilisation de l’IA.

C’est tout naturellement donc que Photoshop intègre lui aussi l’IA dans ses fonctionnalités. Un ajout qui peut se montrer décisif dans plusieurs activités de retouches et de personnalisation graphique. Car oui, cette intégration a un objectif, celui d’exploiter au mieux les capacités de l’outil de retouche et atteindre des niveaux encore inconnus.

Cette IA nommée Firefly vous permet, à l’instar d’un Dall-E 2 ou d’un Midjourney de générer des images, mais pas que. Effectivement, les capacités de cette technologie ne se limitent pas qu’à la création d’illustrations. Analysons ça de plus près et voyons comme il est possible de profiter de ces fonctionnalités.

Avec l’intégration des outils d’intelligence artificielle, Photoshop propose une nouvelle manière de créer des œuvres et de les éditer.

Ici, il est question de vous présenter les fonctionnalités disponibles, mais également comment les utiliser efficacement.

Generative Fill

La fonctionnalité principale de l’IA dans Photoshop est la Generative Fill ou remplissage génératif.

Cette option permet aux utilisateurs de remplir automatiquement des zones vides d’une image en générant du contenu basé sur l’image existante. Que vous souhaitiez réparer une vieille photo, supprimer un objet ou remplir un arrière-plan, cette fonction utilise un algorithme avancé pour analyser l’image et proposer une extension.

Pour utiliser le Generative Fill, commencez par sélectionner la zone que vous souhaitez modifier à l’aide de l’outil de sélection. Une fois votre sélection faite, l’option « Remplissage génératif » s’affiche dans le menu contextuel. Vous pouvez alors choisir de laisser l’IA remplir automatiquement la zone sélectionnée ou entrer une description textuelle pour guider le résultat.

L’avantage principal du Generative Fill est sa flexibilité. En effet, il vous est possible d’ajuster et tester différentes suggestions avant de valider le résultat final. De plus, cet outil prend en charge les ajustements d’éclairage, de texture et même de style afin que les ajouts paraissent aussi naturels que possible. L’utilisateur gagne ainsi du temps tout en conservant une grande précision dans ses créations. Cette fonction révolutionne véritablement la retouche photo en simplifiant des tâches autrefois complexes.

À cela s’ajoute le fait que la fonctionnalité Generative Fill bénéficie d’optimisation assez régulière avec les améliorations apportées sur Photoshop. Cela en fait un outil fiable et en constante évolution.

Text to Image

l’IA intégrée à Photoshop bénéficie également d’une fonctionnalité nommée Text to Image, permettant aux utilisateurs de transformer des textes en images.

Une fonctionnalité que l’on peut trouver chez Midjourney et son nouveau site. Cette option utilise un moteur de génération d’images IA pour créer des visuels basés sur des mots-clés ou des phrases. Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous faudra entrer une description détaillée dans le champ dédié. L’IA analysera alors ces mots pour générer une image correspondant à cette description.

L’une des forces de cet outil est la possibilité de générer plusieurs itérations de l’image basée sur une seule description. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir la version qui correspond le mieux à leur vision. Cette fonctionnalité ouvre la porte à une créativité sans limites, tout en permettant de gagner un temps considérable. En associant l’IA à la conception graphique, Photoshop redéfinit les étapes de la création d’images uniques.

L’IA apprend et s’adapte à chaque nouvelle description, ce qui permet aux utilisateurs de créer des images inédites et uniques à chaque essai. Aussi, par exemple, une même phrase peut générer des images totalement différentes selon le contexte et les paramètres définis par l’utilisateur. L’IA vous permet donc d’explorer un vaste éventail de créations graphiques sans avoir à passer des heures sur les détails techniques. Cette fonctionnalité renforce l’autonomie des utilisateurs et leur donne les moyens de matérialiser leurs idées plus rapidement que jamais.

Text Effects

Avec l’introduction de l’IA dans Photoshop, la création d’effets de texte a également été grandement améliorée grâce à l’outil Text Effects.

Cela permet aux utilisateurs de transformer du texte simple en œuvres d’art dynamiques et originales, avec des effets visuels automatiques générés par l’IA. Pour créer un effet de texte, il suffit de sélectionner une zone de texte dans votre projet et de choisir l’option Effets de texte dans le menu des outils. Vous pouvez ensuite choisir parmi une variété d’effets préconfigurés ou demander à l’IA de générer un style spécifique.

L’IA va alors ajuster non seulement les couleurs et textures, mais aussi la profondeur et les ombres du texte pour créer un effet réaliste et impressionnant. Les concepteurs peuvent ainsi obtenir des résultats professionnels en quelques clics, sans avoir à maîtriser des techniques complexes. Il s’agit donc d’une fonctionnalité qui permet aux débutants de se lancer dans l’édition de manière simple et efficace.

Generative Recolor

Sans s’arrêter à l’édition de textes ou le remplissage de vides, l’IA de Photoshop profite de la fonction Generative Recolor.

Il s’agit d’un outil capable de recolorer automatiquement une image ou une partie de celle-ci en fonction de critères prédéfinis. Cet outil est particulièrement utile pour les graphistes travaillant sur des projets qui nécessitent de multiples variantes de couleurs.

Pour utiliser Generative Recolor, vous aurez à sélectionner la zone de l’image que vous souhaitez modifier, puis accédez à l’outil dans le menu des fonctionnalités IA. Par la suite, vous pouvez soit choisir une palette de couleurs prédéfinie, soit fournir une description textuelle pour guider l’IA. Il vous est par exemple possible de demander à l’IA de modifier les teintes d’un paysage et transformer une photo de jour en modèle de nuit.

Ainsi, l’Intelligence Artificielle va générer plusieurs propositions de recoloration qui s’harmonisent avec l’image existante. Tout cela en prenant en compte des éléments tels que la lumière et la texture. Cet outil, comme beaucoup d’autres dans Photoshop, permet de libérer du temps pour des tâches plus créatives tout en offrant des résultats impressionnants.

À qui s’adressent ces fonctionnalités IA sur Photoshop ?

Il est clair que les options IA intégrées à Photoshop s’adressent en premier lieu aux graphistes et aux professionnels qui utilisent régulièrement l’outil.

En effet, les ajouts de l’IA facilitent grandement le travail des experts en s’occupant de certains aspects de la retouche d’image. Ainsi, les professionnels peuvent davantage se concentrer sur d’autres parties tout aussi importantes. Ainsi, cela offre aux utilisateurs un gain de temps considérable et une meilleure gestion du processus. Cette aide supplémentaire peut même se montrer indispensable dans certaines activités où la précision est de mise.

Outre les professionnels, il faut savoir que l’ajout d’options via l’Intelligence Artificielle permet à Photoshop d’être plus accessible aux débutants. Aussi, les plus curieux peuvent s’y lancer en utilisant le système d’assistance et d’apprentissage de l’IA pour connaître les bonnes démarches. Il s’agit donc d’un réel atout pour commencer dans les meilleures conditions.

En somme, l’ajout de l’IA au sein de cet outil est un changement important qui permet de mieux exploiter les capacités du logiciel de retouche. De par son accessibilité, ces fonctionnalités sont à la fois destinées aux professionnels comme aux débutants.

Faut-il impérativement utiliser l’IA sur cet outil ?

Il est clair qu’aujourd’hui, l’Intelligence Artificielle prend une place importante dans la majorité des activités qui touchent au numérique.

Photoshop n’y échappe pas, et intègre des fonctionnalités qui peuvent changer le rapport des utilisateurs par rapport à l’outil. La question est maintenant de savoir s’il est indispensable d’utiliser l’IA à travers ce logiciel de retouche d’images. Alors, actuellement, il est tout à fait possible d’utiliser l’outil sans avoir à recourir à l’Intelligence Artificielle.

S’il est vrai que cet ajout apporte une grande praticité et une plus grande accessibilité, ce n’est aujourd’hui pas forcément une réelle nécessité. La large gamme de fonctionnalités déjà présente sur l’outil est assez vaste pour permettre aux utilisateurs habituels de tout faire.

Cependant, il est vrai que l’IA apporte une contribution non négligeable, surtout lorsqu’il est question de gagner du temps. Aussi, il est évident que la nécessité d’utiliser ces fonctionnalités sera de plus en plus importante à mesure que la technologie évolue.

