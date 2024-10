Avec la version bêta d’iOS 18.1, Apple continue d’améliorer ses fonctionnalités intelligentes. Nick Spreen, un testeur curieux, a eu une expérience particulière. En testant les fonctionnalités d’Apple Intelligence, il a reçu un résumé inattendu des messages personnels envoyés par son ex-petite amie.

L’IA a synthétisé les messages de rupture en résumant : « Je ne suis plus en couple, je veux récupérer les affaires de l’appartement. » Ce résumé simple a laissé Nick Spreen surpris. Après avoir partagé cette capture d’écran sur X, Ars Technica a pris contact avec lui pour confirmer l’authenticité de cette interaction insolite.

Apple Intelligence, conçue pour simplifier la gestion des informations, peut résumer des conversations longues. Cela devient utile lorsque vous êtes submergé par 68 messages dans une discussion de groupe. Cela aide à trier l’essentiel des informations et à gagner du temps précieux.

Des limites dans les interactions émotionnelles

Toutefois, certaines limites apparaissent dans l’utilisation de cette fonctionnalité. Recevoir un résumé de rupture, généré par une machine, peut manquer de sensibilité. Comme il est peu souhaitable de voir des notifications d’anniversaire pour des proches décédés sur Facebook, un résumé mécanique des conversations personnelles peut causer de l’inconfort.

Espérons qu’Apple prendra en compte ces retours et ajustera son IA. Une meilleure compréhension du contexte émotionnel est essentielle pour offrir une expérience utilisateur plus humaine. Avec ces ajustements, Apple Intelligence pourrait devenir plus empathique et mieux adaptée aux sensibilités personnelles.

Je trouve que recevoir un résumé de rupture généré par une IA est particulièrement maladroit. Si l’IA était plus intelligente dans ce genre de situation, elle aurait pu au moins envoyer un petit « Désolé » ou « Navré » plutôt que de livrer un résumé froid et direct. Cela aurait montré un peu plus de sensibilité, surtout dans un moment aussi délicat. Personnellement, je pense que l’intelligence émotionnelle de ces technologies doit être améliorée pour éviter ce genre de maladresse.



