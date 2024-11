Red_Panda : cette mystérieuse IA d’images humilie MidJourney ! On sait enfin son vrai nom

Une mystérieuse IA de génération d’images surnommée Red_Panda aplatit la concurrence et met le feu aux réseaux sociaux depuis la fin octobre 2024. Qui veut la peau de DALL-E, MidJourney, Flux et Stable Diffusion ?! Le suspens vient enfin de prendre fin, et on sait désormais qui se cache derrière ce puissant outil apparu par surprise…

Coup de tonnerre dans le domaine des générateurs d’images IA. Alors que le secteur est largement dominé par MidJourney, DALL-E, Ideogram ou FLUX.1, un nouveau challenger sorti de nulle part vient redistribuer les cartes !

Sur la plateforme Artificial Analysis Image Arena, qui permet d’évaluer les performances des différents modèles, un nouvel outil drapé de mystère vient d’apparaître et bouleverse l’ordre établi en se hissant au sommet des classements.

Red_Panda, le nouveau champion de l’arène

Pour bien comprendre, revenons sur le fonctionnement de cette plateforme. À l’instar de Chatbot Arena pour les outils comme ChatGPT, elle fonctionne comme un Colisée pour les modèles de génération d’images.

Les créateurs d’IA soumettent leurs modèles pour une évaluation par un jury public. Des images sont générées par les différents modèles à partir d’un prompt, présentés côte à côte, et les visiteurs du site peuvent voter pour le résultat qu’ils préfèrent.

Les images sont totalement anonymes, et personne ne sait donc à l’avance pour quel modèle il vote. Seul le goût personnel est sollicité. Le classement est basé sur le total des votes et continuellement mis à jour.

C’est une très bonne façon pour les entreprises de tester leurs nouveaux modèles avant de les déployer auprès du grand public. Ceci peut aussi être une excellente stratégie de marketing…

En règle générale, les visiteurs votent en faveur des images générées par les outils les plus populaires comme Flux, MidJourney, Ideogram et StableDiffusion.

Toutefois, de temps à autre, un nouveau modèle surgit et détruit la concurrence. C’est précisément ce qui vient de se passer avec Red_Panda !

Mais qui a créé cette IA qui surpasse toute la concurrence ?

Face à cette irruption, les réseaux sociaux se sont enflammés pour tenter de découvrir la véritable identité de ce nouveau challenger.

S’agissait-il d’une nouvelle version de MidJourney ? D’un outil inédit d’OpenAI ? D’un algorithme développé par de parfaits inconnus à l’aide d’une méthode révolutionnaire ? Ou d’un générateur d’images développé par les géants chinois comme Baidu ou Alibaba ?

Après tout, la Chine domine le domaine des générateurs de vidéo avec des outils comme Kling et MiniMax, mais accuse un retard sur la génération d’images face aux Américains…

En réalité, l’entreprise Recraft a fini par révéler qu’il s’agissait de son nouveau modèle V3. Et celui-ci pourrait s’imposer comme une nouvelle référence parmi les meilleurs générateurs d’images IA !

Recraft V3, la nouvelle référence des générateurs d’images IA ?

Spécialisée dans les outils IA dédiés aux designers, Recraft combine plus de 1,5 million d’utilisateurs et plus de 200 millions d’images ont déjà été créées sur sa plateforme.

Avec cette V3, elle propose des fonctionnalités pensées pour les designers. L’accent est mis sur la génération de texte au sein des images. Il est possible d’incorporer un texte de n’importe quelles taille et longueur.

C’est une tâche pour laquelle les autres modèles existants laissent à désirer. Vous pouvez positionner le texte, choisir les couleurs, et définir des éléments de style uniques liés à votre marque.

Ceci permet aux utilisateurs de Recraft de générer des images alignées avec leur vision créative ! De plus, les fonctionnalités Infinite Canvas et Collaborative Workflow étendent encore davantage la liberté créative en permettant la collaboration en temps réel et la comparaison des itérations de design.

Selon la fondatrice de l’entreprise, Anna Veronika Dorogush, « nous ne voulons pas que les utilisateurs entrent simplement un prompt et voient ce qui en sort, notre but est de donner le contrôle aux designers et de leur permettre d’atteindre exactement les résultats recherchés ».

De plus, Recraft a également lancé une API permettant aux entreprises et aux développeurs d’accéder à ses capacités de génération d’images.

Cette API prend en charge les formats raster et vectoriel, la spécification de couleur de marque, la vectorisation, la suppression d’arrière-plan et l’upscaling. Ceci en fait un outil polyvalent pour les workflows de design les plus avancés.

Vous pouvez tester les outils Recraft sur le site web ou l’application mobile, disponible sur iOS ou Android !

Je pense personnellement qu’il s’agit d’un outil très convaincant, mais MidJourney pourrait bien reprendre les rênes de l’industrie en lançant la prochaine version de son outil…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous séduit par les images produites par Red_Panda alias Recraft V3 ? Quel générateur d’images utilisez-vous ? Partagez votre avis en commentaire !

