Safran acquiert enfin cette pépite de l’IA, après des mois de négociation

Après une longue période de négociation, Safran a finalement acquis Preligens, une pépite de l'IA. Il s'agit d'une entreprise française spécialisée dans le développement d'intelligence artificielle (IA). Cette acquisition marque une étape clé pour Safran, qui cherche à renforcer sa position dans les secteurs de l'aérospatial et de la défense.

C'est officiel ! Safran a acquis la pépite de l'IA

L'acquisition de Preligens, la pépite d'IA par Safran, le lundi 2 septembre, est le résultat de discussions démarrées au printemps dernier. Fondée en 2016, Preligens s'est spécialisé dans l'IA appliquée à la défense et l'aérospatial. Elle développe des algorithmes pour analyser des images, des vidéos en mouvement continu et des signaux acoustiques. En acquiesçant cette société, Safran ajoute une expertise clé à sa branche Electronics & Defence.

L'opération a été conclue à 220 millions d'euros, un montant inférieur aux attentes des actionnaires, qui s'élèvent à 350 millions d'euros. Cependant, Franck Saudo, président de Safran Electronics & Defence, voit cette acquisition comme une opportunité unique d'accélérer sa stratégie d'intégration d'IA. « En combinant nos forces, nous ouvrons de nouveaux domaines d'application de l'IA dans l'aéronautique, la défense et le spatial. » Les activités de Preligens sont désormais sous la marque Safran.AI.

Une acquisition stratégique

Preligens a développé des algorithmes remarquablement performants qu'ils ont même attiré l'attention de grands groupes comme Hexagon AB et Telespazio. Ce n'est pas pour rien non plus si les services de renseignement utilisent pour lire des images satellites de zones de conflit comme l'Ukraine. Safran compte alors utiliser ces IA de Preligens dans ses propres activités. D'autant plus que ces dernières sont particulièrement essentielles aux opérations militaires puisqu'elles peuvent détecter des objets avec facilité.

D'ailleurs, grâce à ces technologies, Safran pourra améliorer ses systèmes de surveillance et d'analyse. Ce qui permettra à la société de mieux répondre aux besoins de la défense et de l'aérospatial. Et ce, que ce soit au niveau de la sécurité, le contrôle aérien ou encore la gestion des opérations militaires.

Des applications IA qui vont bien au-delà de la défense

En rachetant Preligens, Safran ne vise pas seulement la défense et l'aérospatial. L'entreprise souhaite aussi révolutionner ses opérations industrielles. Les algorithmes développés par Preligens faciliteront, par exemple, l'inspection des pièces critiques dans l'aéronautique. Mais au fait, Safran prévoit d'appliquer ces technologies dans des secteurs en pleine mutation comme l'industrie 4.0. Le but ? Optimiser la production et la maintenance afin de devenir un leader dans l'application de l'intelligence artificielle.

Un avenir prometteur pour Safran.AI

La création de Safran.AI ouvre de nouvelles perspectives pour Safran. En intégrant Preligens, l'entreprise s'équipe des meilleures technologies d'IA pour renforcer ses capacités. Toutefois, la société vise bien plus ! Elle envisage d'accélérer l'expansion de Preligens dans le monde. Pour ce faire, elle offre des solutions novatrices à un public encore plus large.

