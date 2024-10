Saviez-vous qu’une IA peut faire de vos enfants des auteurs incroyables ?

Ello, la startup qui révolutionne l’apprentissage de la lecture grâce à l’intelligence artificielle (IA), franchit une nouvelle étape avec le lancement de Storytime. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux enfants de co-créer des histoires dans le but de renforcer leur engagement et stimuler leur imagination.

Avec Storytime, les enfants façonnent leurs propres récits à partir d’options variées. Ils peuvent choisir des décors, personnages et intrigues. Cela leur permet de créer des histoires uniques, comme une aventure avec un hamster nommé Greg dans un spectacle de talents spatial. Grâce à des dizaines de choix disponibles, des milliers de combinaisons sont possibles. Ainsi, chaque histoire devient une expérience personnalisée.

L’intelligence artificielle reste au cœur du processus d’apprentissage. Ello analyse la prononciation de l’enfant et propose des corrections instantanées. Cela améliore leur lecture en temps réel. L’enfant peut aussi choisir de lire en alternance avec l’IA, ou laisser l’IA lire la majeure partie du texte. Cette flexibilité s’adapte aux différents niveaux de compétence.

Des options personnalisées pour un apprentissage adapté

Ce compagnon de lecture personnalise également les histoires selon le niveau de chaque enfant. Si un élève pratique les sons comme le « ch », l’IA intègre des mots comme « chair » et « cheer ». Cela rend l’apprentissage pertinent tout en restant ludique. Cette approche, basée sur la phonétique, renforce les compétences en lecture de manière interactive et amusante.

En plus, l’équipe d’Ello a mis en place des mesures de sécurité strictes. Elle a testé le produit avec des enseignants et des spécialistes pour garantir son adéquation aux enfants. Ces derniers ne sont jamais laissés seuls face à une page blanche. Ce cadre structuré évite la surcharge cognitive tout en favorisant leur créativité. Découvrez dans cette vidéo les fonctionnalités qui transforment l’apprentissage de la lecture.

Avec plus de 700 000 livres déjà lus sur la plateforme, ce compagnon de lecture IA s’impose comme un acteur majeur de l’éducation assistée par IA. L’abonnement est fixé à 13,53 euros par mois, mais les familles à faible revenu profitent d’un tarif réduit à 2,70 euros. Par ailleurs, Ello travaille en partenariat avec des écoles pour proposer ses services gratuitement aux établissements les plus défavorisés.

L’expansion d’Ello pour toucher plus d’utilisateurs

L’application iOS récemment lancée permet à encore plus d’utilisateurs d’accéder aux services de cet assistant d’apprentissage. Avant cela, la plateforme n’était disponible que sur tablette. Cette expansion souligne l’engagement de l’entreprise à démocratiser ses outils. Ello a également mis en ligne une bibliothèque gratuite de livres décodables, ouverte à tous.

Le concept de l’IA Storytime d’Ello est fascinant, car il propose une approche innovante de l’apprentissage. Toutefois, je me demande si l’utilisation d’une IA pourrait, à terme, limiter l’imagination des enfants en les guidant trop. Serait-il possible d’ajouter plus de liberté pour créer des récits entièrement uniques ?

