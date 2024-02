Ils entraînent une IA comme on apprend aux bébés à parler : ça marche ?

Des chercheurs ont tenté une expérience unique : apprendre à une intelligence artificielle (IA) le langage comme on le ferait avec un bébé. Ce projet, mené par une équipe de l’Université de New York, a capturé le quotidien d’un enfant grâce à une caméra, pour voir si une IA pouvait apprendre de la même manière.

Immersion dans l’univers infantile

L’expérience a débuté par une méthode assez singulière : attacher une caméra sur la tête d’un bébé. De six mois à deux ans, cette caméra a enregistré tout ce que l’enfant voyait et entendait. Elle capture aussi les moments clés de son apprentissage linguistique.

Cet enregistrement intensif a permis de capturer 60 heures d’images. Par conséquent, les données révèlent la vision particulière de l’enfant sur son environnement.

Durant ces enregistrements, environ 250 000 mots ont exposé l’enfant, constituant une véritable mine linguistique pour l’entraînement de l’IA.

Bien que seulement 1% de ces expériences aient été enregistrées, ces données ont fourni une fenêtre précieuse sur le processus d’apprentissage naturel d’un enfant.

Enseigner les mots à l’IA avec la vision d’un bébé

Ces 60 heures d’enregistrement ont servi de fondement à un modèle d’apprentissage contrastif. Ce modèle repose sur l’approche « Child’s View for Contrastive Learning ». Il a été conçu pour aider l’IA à associer des mots et des images. De ce fait, il imite l’apprentissage naturel d’un enfant.

Ces données ont ensuite été traitées à l’aide de deux modules distincts, l’un pour les images vidéo et l’autre pour la transcription des paroles destinées à l’enfant. Puis, elles ont été fusionnées pour entraîner l’IA à reconnaître les associations entre les signaux visuels et linguistiques. Cela offre un nouvel éclairage sur l’apprentissage du langage.

L’IA apprend comme un bébé et surprend par sa flexibilité

Lorsque les chercheurs ont testé cette IA, ils lui ont présenté un défi : choisir, parmi quatre images, celle qui correspondait à un mot donné. À leur grande surprise, malgré la quantité limitée de données, l’IA a réussi à établir des liens entre les mots et les objets visuels.

Plus impressionnant encore, elle a pu généraliser son apprentissage à de nouvelles images. Pendant son entraînement, elle n’avait pas rencontré ces images. Cela démontre une capacité à apprendre de manière flexible et adaptable, à l’instar d’un jeune enfant découvrant le langage.

En adoptant des méthodes d’apprentissage imitant celles des enfants, les scientifiques espèrent développer des systèmes d’IA. Ainsi, ces systèmes comprendraient et interagiraient avec le monde de manière plus humaine et intuitive.

Ce projet illustre non seulement la capacité des IA à apprendre dans des contextes riches et variés, mais souligne également l’importance de l’expérience sensorielle dans l’apprentissage du langage.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.