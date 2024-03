L’intelligence artificielle, amie ou ennemie de votre équilibre pro ?

Une étude menée auprès de 5000 travailleurs britanniques utilisant régulièrement les technologies de l'information et de la communication au travail a révélé que certaines de ces technologies, notamment les objets connectés, la robotique et les logiciels d'intelligence artificielle, peuvent nuire à la qualité de vie au travail au lieu de l'améliorer.

Avides d'exploiter les dernières avancées technologiques, de nombreuses entreprises intègrent sans discernement les outils high-tech dans leurs opérations quotidiennes. Pourtant, une récente enquête jette un pavé dans la mare en remettant en cause les bénéfices de ces innovations sur le bien-être des employés. Un signal d'alarme qu'il serait judicieux de prendre au sérieux.

Le revers de la médaille numérique

Cette étude réalisée par l'Institute for the Future of Work a sondé pas moins de 5000 travailleurs britanniques, utilisateurs assidus des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leur environnement professionnel. Loin de dresser un tableau idyllique, les résultats obtenus sont pour le moins préoccupants.

Si ces technologies facilitent indéniablement certaines tâches au bureau, leur omniprésence engendre également une intensification du rythme de travail. Un phénomène susceptible d'exposer les cadres et employés à un stress accru, à une hyperconnexion chronique et à une surcharge cognitive préjudiciable.

La distinction se fait dans l'innovation

Fait intéressant, toutes les TIC ne se valent pas en termes d'impact. Les outils traditionnels comme les ordinateurs, smartphones et messageries instantanées semblent relativement bénins, voire bénéfiques pour l'équilibre professionnel.

En revanche, les innovations de pointe telles que les objets connectés, la robotique et l'intelligence artificielle (IA) auraient tendance à dégrader la qualité de vie au travail, proportionnellement à leur utilisation intensive.

Prévenir plutôt que guérir

Bien que les raisons profondes de cette dichotomie technologique restent à explorer, les experts s'accordent sur un point : l'introduction d'une nouvelle technologie, en particulier l'IA, nécessite une approche avisée de la part des entreprises.

La transparence et la formation du personnel sont des prérequis incontournables pour éviter que les équipes ne se sentent menacées ou dépassées par ces bouleversements numériques. En cas de déploiement négligé, le risque est grand de voir les bénéfices escomptés d'efficacité et de productivité contrebalancés par une dégradation du bien-être des collaborateurs.

L'humain au cœur de la stratégie digitale

Au final, cette étude remet l'humain au centre des préoccupations en rappelant qu'aucune avancée technologique, aussi séduisante soit-elle, ne doit se faire au détriment de ceux qui l'utilisent au quotidien.

Une mise en garde salutaire pour les dirigeants d'entreprise, tentés par un enthousiasme technophile débridé. La clé réside dans un déploiement réfléchi et mesuré de ces nouveaux outils, intégrant dès le départ les potentiels impacts sur le capital humain de la société.

