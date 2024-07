Sesterce inaugure Nexus Hub, le supercalculateur le plus puissant de France

La société Sesterce a récemment mis en service le Nexus Hub. Installé à Marseille, cet équipement constitue le supercalculateur français le plus puissant à jour. À l'avant-garde technologique, il est doté de 4 000 unités de traitement graphique (GPU) et offre une puissance de calcul de 240 pétaflops (pflops).

Une infrastructure de pointe pour l'innovation

Sesterce, entreprise marseillaise spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle, vient de procéder à l'installation de Nexus Hub. Avec une capacité de calcul de 240 pflops en fp32 grâce à ses 4000 GPU, il s'agit du supercalculateur le plus performant jamais installé en France.

L'objectif de Nexus Hub est de fournir aux secteurs académique et industriel une infrastructure à la pointe de la technologie pour leurs activités de recherche et développement. Les besoins dans ce domaine ne cessent de croître, et ce supercalculateur va permettre de repousser les limites dans de nombreux domaines scientifiques.

Un soutien majeur pour la recherche académique

Les universités et centres de recherche de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vont pouvoir largement bénéficier des capacités de Nexus Hub. Ils pourront mener des expériences complexes, effectuer des calculs approfondis et analyser rapidement de très grands jeux de données.

C'est une avancée considérable pour le monde académique, comme l'a souligné Youssef El Manssouri, PDG et co-fondateur de Sesterce. Nexus Hub va permettre de franchir de nouvelles étapes dans la recherche et l'innovation scientifique.

Des industries de pointe comme cibles prioritaires

Si le monde universitaire est en première ligne, Nexus Hub vise également les acteurs industriels des secteurs de la logistique, l'aéronautique et la production de semi-conducteurs. Ces industries nécessitent des capacités de calcul intensives pour leurs processus de conception et la résolution de problèmes complexes.

Nexus Hub leur apporte les ressources nécessaires pour optimiser leurs opérations et rester à la pointe dans leurs domaines respectifs. C'est un atout de taille pour maintenir leur compétitivité.

Un investissement stratégique pour la région

Ce supercalculateur est une pièce maîtresse du développement technologique de la région marseillaise. En fournissant une infrastructure essentielle à la recherche et l'innovation, Sesterce contribue activement au progrès économique et scientifique local.

L'implantation de Nexus Hub à Marseille vient ainsi renforcer le positionnement de la ville comme pôle d'excellence dans les technologies de pointe, notamment l'IA.

Cette nouvelle infrastructure technologique hisse la cité phocéenne au rang de destination de choix pour les entreprises et les talents en quête d'innovations de pointe. L'écosystème marseillais s'enrichit d'un acteur majeur de l'IA, qui saura irriguer tout un réseau de start-ups, centres de recherche et de formations spécialisées.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.