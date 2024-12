Suno lance sa V4 : les musiques créées par IA n’ont jamais été si crédibles

Suno v4 est enfin là, et avec lui, une nouvelle ère pour la musique générée par IA. Plus longues, plus naturelles et d’une qualité sonore inédite, ses chansons laissent entrevoir un futur musical excitant.

La musique générée par l’IA continue d’évoluer, et avec la sortie du modèle Suno v4, cette technologie franchit un nouveau cap. Cette nouvelle version redéfinit ce que l’on peut attendre des générateurs de musique IA avec des compositions de plus grande longueur, des sons affinés et des voix quasi humaines.

Suno v4 ? Que réserve ce générateur de musique IA ?

Il n’y a pas que les voix et la qualité sonore générale qui a été améliorée dans Suno v4. En effet, la startup a également ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Tout d’abord, elle propose le mode Personas qui permet désormais aux utilisateurs de créer un chanteur personnalisé basé sur des chansons déjà générées. Cela permet avant tout de garantir une cohérence de style vocal sur toutes les pistes.

Cette fonction, qui fonctionne désormais avec la version 4, offre des voix plus claires et naturelles. Si les covers étaient limités auparavant, nous pouvons désormais interpréter un morceau que nous avons téléchargé ou une autre création Suno. Le but est de donner naissance à une nouvelle version.

J’ai personnellement utilisé cette fonctionnalité pour transformer un riff que j’avais en tête depuis des années en une chanson complète.

Suno a aussi introduit une fonction Remaster. Cette dernière permet d’améliorer un morceau créé avec un ancien modèle pour le porter à la qualité de la v4.

Enfin, il propose le modèle de paroles ReMi. Il est disponible uniquement en « mode personnalisé », offre une approche beaucoup plus créative et audacieuse que la version précédente. De même, la version classique de Suno est toujours disponible comme option par défaut.

Une avancée révolutionnaire pour la création musicale personnalisée



Suno v4 marque une avancée majeure dans le domaine de la génération de musique réaliste par rapport aux modèles précédents.

Après seulement une minute d’écoute, il devient facile d’oublier qu’il s’agit d’un morceau généré par IA. Cette évolution ouvre d’ailleurs de nombreuses possibilités créatives. Chacun peut désormais créer une chanson pour un proche, composer un morceau pour une vidéo marketing ou produire de la musique pour un jeu vidéo.

Fini les listes de lecture génériques créées par IA, car désormais vous pouvez concevoir une playlist de Thanksgiving où chaque chanson est personnalisée pour chaque membre de votre famille.

Néanmoins, je dois vous avertir qu’il faut éviter d’utiliser le générateur de paroles ReMi lorsque vous écrivez à propos de cet oncle un peu suspect que personne ne veut vraiment voir. Comme le rappelle Suno, « Cela peut générer du contenu que certains trouveront offensant ».

Comment trouvez-vous cette nouvelle version de Suno ? Vous pouvez essayer et faire un retour dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.