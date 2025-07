« Superintelligence » : le nouveau flop de Zuckerberg après le métavers ?

Zuckerberg promet superintelligence, mais après l’échec du métavers, faut-il encore y croire ? Derrière les grands discours sur une nouvelle révolution avec l’IA, un parfum de déjà-vu plane.

En l’espace de quelques années, Meta est passé du tout-métavers à l’IA personnalisée pour tous. Avec ses nouveaux « laboratoires de superintelligence », Zuckerberg s’entoure des meilleurs talents du secteur pour créer les modèles d’IA les plus puissants du marché d’ici un an. Le PDG y croit dur comme fer, parlant même d’un tournant pour l’humanité. Pourtant, nombreux sont ceux qui n’ont pas encore digéré le flop du métavers.

Zuckerberg memo to employees, per a source, lays out vision for the "Superintelligence" division and new hires



he says meta is "uniquely positioned" for the moment



the sales pitch is, essentially, "we the have money, compute and scale that most of our competitors do not" pic.twitter.com/QQqYeynhCj