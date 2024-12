Surprise ! OpenAI va lancer une nouvelle IA par jour pour Noël (dont Sora)

OpenAI annonce le Shipmas ! Douze jours pendant lesquels une nouveauté sera dévoilée chaque jour, du 5 au 17 décembre. Parmi les lancements les plus attendus, on compte notamment l’IA générative de vidéo Sora, et un nouveau modèle qui pourrait être GPT-5…

Nous sommes en décembre, et la saison des fêtes a enfin commencé ! Pour l’occasion, OpenAI a décidé de nous gâter, tout en rappelant qui est le leader mondial de l’industrie de l’IA.

La startup américaine ne va pas lancer un nouvel outil, mais 12 nouveaux produits, fonctionnalités et démos au cours des douze prochains jours !

12 days.

12 livestreams.

A bunch of new things, big and small.



12 Days of OpenAI starts tomorrow. — OpenAI (@OpenAI) December 4, 2024

À partir de ce jeudi 5 décembre, elle lance une période « Shipmas » avec une nouveauté par jour. Ces douze jours d’annonces ont été confirmés par Sam Altman, CEO d’OpenAI, sur la scène de la conférence DealBook organisée le 4 décembre par le New York Times.

Il n’a pas précisé ce qui serait dévoilé, préférant garder la surprise, mais promet un lancement ou une démo chaque jour jusqu’au 17 décembre.

En parallèle, les employés OpenAI ont également suggéré subtilement ces lancements à venir sur les réseaux sociaux.

what’s on your christmas list? — Trevor Creech (@zedlander) December 3, 2024

Un membre de l’équipe technique a demandé sur X : « qu’est-ce qui est sur votre liste de Noël ? ». Un autre a écrit : « je suis revenu juste à temps pour faire mon sapin de shipmas » (jeu de mot avec Christmas, la traduction anglaise de Noël).

https://twitter.com/stevenheidel/status/1863682511999733782

Un employé a également écrit qu’OpenAI est « incroyablement de retour », et le directeur de produit de Sora lui a répondu « correct »…

openai is unbelievably back — roon (@tszzl) December 3, 2024

Le générateur de vidéos Sora enfin lancé pour le grand public !

En effet, selon des sources proches du dossier, cette vague de lancements inclura notamment le générateur de vidéo Sora…

Vous avez bien lu : l’attente pour Sora va enfin prendre fin, près d’un an après la présentation initiale en février 2024. Après la fuite survenue la semaine dernière, nous allons enfin pouvoir tester sa puissance par nous-mêmes.

Rappelons en effet qu’un groupe d’artistes ayant accès au modèle l’a volontairement fait fuiter, dans le but de se venger d’OpenAI qu’ils accusent de les exploiter à des fins de R&D non-payée.

Plusieurs centaines d’artistes ont en effet pu tester cette IA tout au long de l’année 2024, dans le cadre d’une preview accessible uniquement sur invitation. Toutefois, la CTO Mira Murati avait prévenu que l’outil serait disponible d’ici fin 2024 et sa promesse se concrétise enfin.

Ironie du sort : Google vient également de lancer sa propre IA générative de vidéo, Veo, destinée aux entreprises pour leur marketing. Dévoilé en mai 2024, cet outil est maintenant en preview privée sur la plateforme Vertex AI de Google.

OpenAI kicks off "12 Days of Shipmas" starting Dec 5th, 10 AM PST!



Daily livestreams featuring exciting AI launches including Sora text-to-video tool and a new reasoning model. Sam Altman promises a mix of major releases and "stocking stuffers."



Stay tuned for AI holiday magic! pic.twitter.com/RVbmQmXcmf December 5, 2024

GPT-5 pour finir l’année en beauté ?

Parmi les autres nouveautés attendues, on compte également un nouveau modèle IA capable de raisonner. Pourrait-il s’agir de l’IA Operator, un agent capable de prendre contrôle de votre PC, initialement attendu pour janvier 2025 ?

Si l’on ose rêver, ce modèle pourrait aussi être GPT-5. Un lancement le douzième et dernier jour pourrait être une excellente manière de surprendre à la fois le public et la concurrence, et de bouleverser tout l’ordre établi dans l’industrie…

En outre, ChatGPT pourrait s’étoffer d’une voix inspirée par celle du Père Noël. Les utilisateurs de ChatGPT ont en effet repéré un code remplaçant le bouton du mode vocal par un flocon de neige. De quoi faire rêver les enfants en laissant le chatbot leur parler avec la voix du bonhomme en rouge !

Avec ce traineau rempli de nouveautés, je pense qu’OpenAI pose les bases pour une année 2025 placée sous le signe de l’innovation technologique !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quelles seront les autres nouveautés présentées par OpenAI ? Cette stratégie est-elle pertinente ? Comment la concurrence va-t-elle réagir ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.