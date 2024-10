Surveillez votre santé grâce à une caméra installée sur votre trône

Throne, une start-up basée à Austin, propose un concept surprenant : une caméra fixée à vos toilettes pour surveiller votre santé.

Cette innovation en version bêta analyse vos excréments et urine grâce à l’intelligence artificielle. Elle va détecter des indicateurs comme l’hydratation et la santé intestinale.

Throne appelle sa technologie « intelligence artificielle intestinale ». L’IA, formée par des médecins, interprète vos excréments pour fournir des informations précieuses sur votre état de santé. Elle identifie même les nuances dans l’urine afin d’évaluer vos niveaux d’hydratation. De ce fait, je vois que cette technologie vise à offrir un suivi simple et efficace, adapté aux besoins des utilisateurs.

Confidentialité et sécurité au cœur des préoccupations

L’idée d’une caméra dans les toilettes soulève naturellement des questions de confidentialité. Throne assure que seules les images de l’intérieur du bol sont capturées, tandis que toute autre donnée est supprimée automatiquement. « Nous ne capturons que ce qui est pertinent pour la santé », indique la société. De plus, les utilisateurs peuvent consulter leurs données à tout moment et demander leur suppression si nécessaire.

Throne promet une gestion rigoureuse des données avec un chiffrement avancé TLS 1.2. « Nous n’accédons pas aux informations personnelles des utilisateurs », précise l’entreprise. L’analyse des données est effectuée de manière anonymisée. Cela garantit qu’aucune information ne puisse être liée à un individu précis.

Une start-up qui change de cap

À l’origine, Throne se positionnait comme une place de marché pour le personnel de santé. Cependant, face à un secteur saturé, la société a rapidement pivoté vers le marché du matériel de santé. Scott Hickle, PDG de Throne, explique que ce changement inattendu a surpris les investisseurs, mais qu’il a ouvert de nouvelles perspectives.

Throne cible en priorité les personnes âgées et celles souffrant de maladies digestives chroniques, comme la colite ulcéreuse, le syndrome du côlon irritable et la maladie de Crohn. L’objectif est d’offrir un outil accessible pour surveiller facilement la santé intestinale à domicile.

Pour ceux que cette innovation intéresse, la caméra intelligente de Throne est déjà disponible en précommande après une phase de test limitée. Le prix initial est fixé à 499 dollars, mais une réduction à 299 dollars est proposée pour les premiers acheteurs.

Avec cette technologie innovante, je pense que Throne pourrait ouvrir la voie à une nouvelle manière de surveiller la santé quotidienne. En outre, je me demande si cette caméra de toilettes saura convaincre le grand public et répondre aux attentes en matière de confidentialité et de confort.



Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.