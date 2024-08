Une e-santé plus efficace grâce à la collaboration d’ELSAN et de Berger-Levrault

Le groupe ELSAN, leader de l'hospitalisation privée en France, s'associe à Berger-Levrault pour renforcer sa transformation numérique. Cette collaboration vise à offrir des soins de qualité grâce à la solution DPI Expert Santé, un outil qui modernise la gestion des dossiers patients.

Pour répondre aux défis actuels du secteur privé, ELSAN s'engage dans une transformation numérique ambitieuse. Cette initiative vise à garantir la pérennité des services et à innover constamment pour améliorer la santé des patients à travers le territoire.

Partenariat stratégique avec Berger-Levrault

Dans sa démarche numérique, ELSAN a choisi de collaborer avec Berger-Levrault pour déployer la solution Expert Santé, un Dossier Patient Informatisé (DPI) complet et intégré. Fabienne Cuny, référente DPI du groupe ELSAN , explique ce choix stratégique : « La solution Expert Santé est une solution intégrée qui couvre tous les aspects de la gestion hospitalière : réservation de séjours, gestion des lits et des blocs opératoires, dossiers patients et médicaux et codage des actes. De plus, elle répond au principe « un utilisateur, un logiciel » que souhaitait mettre en place le groupe ELSAN. »

Ce partenariat repose sur des fondations solides. Cela allie expertise technologique et compréhension des besoins spécifiques du secteur hospitalier. Le déploiement de la solution a impliqué une refonte complète des systèmes d'information hospitaliers (SIH). Cela inclut des aspects cruciaux tels que la cybersécurité et l'interopérabilité. « Berger-Levrault nous a accompagnés dans la mise en place de cette solution sur une partie de notre parc de cliniques. Aujourd'hui, ce sont 21 établissements MCO/SSR qui utilisent Expert Santé, dont 19 également avec la solution de Gestion Administrative du Patient de Berger-Levrault pour une gestion complète du Système d'Information Hospitalier. » conclut Fabienne Cuny.

Bénéfices concrets pour les établissements

La mise en œuvre de la solution Expert Santé dans les cliniques ELSAN a permis une amélioration notable des performances opérationnelles et de la qualité des soins. Les professionnels de santé bénéficient d'une meilleure coordination grâce à une plateforme unique et sécurisée, accessible depuis tout support. Cette accessibilité facilite non seulement la gestion des soins, mais optimise aussi l'ensemble du parcours patient. Cela commence depuis la consultation initiale jusqu'au suivi post-hospitalisation.

L'adaptabilité de la solution aux besoins spécifiques de chaque site est un atout majeur. Les cliniques peuvent ainsi configurer des modules spécialisés, comme ceux dédiés à l'anesthésie, en toute autonomie. La solution offre également une interface intuitive, conçue pour être prise en main facilement par tous les utilisateurs, qu'ils soient médecins, infirmiers, ou administrateurs.

Avec Expert Santé, ELSAN et Berger-Levrault mettent en avant une approche résolument orientée vers l'avenir de la santé numérique. Leur collaboration illustre la capacité d'ELSAN à relever les défis numériques et à maintenir une qualité de service élevée pour les patients et les professionnels de santé.

En quête d'une gouvernance solide et efficiente

Un autre aspect clé de ce partenariat réside dans la gouvernance autour du DPI. ELSAN a mis en place un centre de compétences pluri-professionnel et une gouvernance dédiée pour accompagner le déploiement et l'évolution de la solution. L'organisation des interventions techniques est assurée par une équipe dédiée, en coordination avec Berger-Levrault. Cela garantit la maîtrise des coûts de déploiement et de maintenance.

Ce modèle de gouvernance permet à ELSAN de rester agile face aux évolutions futures du secteur de la santé. Avec les nouvelles technologies de manière proactive, le groupe assure la durabilité de ses services. Il veille aussi à leur efficacité opérationnelle et à leur adaptation continue aux besoins des patients. Grâce à son alliance avec Berger-Levrault, ELSAN confirme sa position de leader dans la transformation numérique de la santé en France. Ensemble, ils façonnent un modèle de soin moderne et responsable, au bénéfice de tous les acteurs du secteur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

