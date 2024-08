SentinelOne et Google Cloud s’unissent pour renforcer la cybersécurité des entreprises avec l’IA

SentinelOne s'allie à Google Cloud pour offrir une cybersécurité révolutionnaire, alimentée par l'intelligence artificielle (IA). Cette collaboration promet de transformer la façon dont les entreprises se protègent des menaces numériques, grâce à une combinaison unique de technologies avancées.

Une alliance stratégique renforcée pour une sécurité maximale

SentinelOne, leader mondial de la sécurité autonome, vient d'annoncer un renforcement de son partenariat avec Google Cloud. Avec l'intégration de sa protection avancée des endpoints à l'expertise en renseignement sur les menaces de Google Cloud, les deux géants de la technologie promettent de fournir des solutions de cybersécurité plus performantes pour les entreprises. Ce partenariat stratégique s'appuie sur les succès passés. De plus, il ouvre la voie à une nouvelle ère de protection autonome renforcée par l'IA.

« Google Cloud s'associe à d'autres leaders du marché pour aider nos clients à réduire l'impact des cybermenaces sur leur activité et à assurer la sécurité des environnements informatiques d'aujourd'hui en leur proposant des solutions hautement adaptables et basées sur l'intelligence artificielle », a déclaré Sandra Joyce, vice-présidente de Google Threat Intelligence​.

Des résultats concrets pour les entreprises

L'objectif de cette collaboration est clair : offrir une cybersécurité plus robuste et plus rapide. Grâce aux combinaisons des capacités de SentinelOne à celles de Google Cloud, les entreprises pourront bénéficier de télémétrie dynamique et d'IA générative pour des résultats optimisés en matière de sécurité. En outre, les données télémétriques partagées permettront de fournir les informations les plus complètes sur les menaces émergentes.

Grâce à cette alliance, les plateformes autonomes Singularity et Singularity de SentinelOne seront renforcées par les modèles Google Gemini 1.5 Pro et Flash. Cela garantira une protection accrue contre les menaces les plus récentes. Cela renforce la posture de sécurité des entreprises.

Ric Smith, Chief Technology and Product Officer de SentinelOne, souligne : « La consolidation de notre collaboration nous permet de combiner les meilleurs services de sécurité et de renseignement sur les menaces avec la plateforme la plus avancée de protection basée sur l'IA afin de garantir une cybersécurité à la vitesse de la machine »​.

Un engagement commun pour l'avenir

Cette collaboration ne se limite pas aux technologies. SentinelOne et Google Cloud ont également l'intention de mieux informer la communauté sur les dernières avancées en matière de cybersécurité. Les deux entreprises prendront la parole conjointement lors de plusieurs conférences majeures. C'est notamment le cas lors de la conférence Black Hat en septembre et la conférence SentinelOne OneCon en octobre.

Vous l'aurez compris ! Le partenariat entre SentinelOne et Google Cloud marque un tournant dans la manière dont les entreprises abordent la cybersécurité. Ces deux leaders technologiques ouvrent la voie à une protection plus rapide, plus intelligente et plus complète. Ils montrent qu'ils sont capables et aptes à répondre aux exigences d'un monde numérique en constante évolution.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

