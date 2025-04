Magic Lab : cette startup chinoise dévoile le premier robot coiffeur

Plus qu’un robot coiffeur, Xiaomai de Magic Lab est un assistant polyvalent, prêt à courir un semi-marathon à Pékin.

Le 27 mars 2025, Pékin – Magic Lab, alias Magic Atom Robotics Technology, présente Xiaomai. Née en décembre 2023, la start-up chinoise a mis au point cet humanoïde en deux ans chrono, boostée par 21 millions de dollars levés en 2024.

Soutenue par Dreame, pro des nettoyants robotiques, Magic Lab vise la logistique, l’aide aux malvoyants avec un quadrupède.

Robot à tout faire de Magic Lab

Xiaomai joue les coiffeurs, les maîtres d’hôtel et les voituriers. Équipé d’une IA avancée et de bras précis, ce robot hérite des capteurs RGBD, LiDAR et ultrasons du MagicBot, son prédécesseur.

Avec 42 degrés de liberté, le dernier produit de Magic Lab peut soulever 40 kilos et tenir cinq heures sur batterie. Son réseau de contrôle apprend seul à mieux marcher, offrant une finesse pour saisir ou coiffer.

Magic Lab prévoit de produire 400 unités de ce robot en 2025 et 1 000 partenariats pour tester ses idées tous azimuts.

Malgré cette prouesse, la concurrence est rude. Des entreprises comme Unitree à Hangzhou, AgiBot à Shanghai et UBTech à Shenzhen dominent déjà le marché chinois.

Unitree, par exemple, fait parler de ses robots à la Fashion Week de Shanghai. Leurs modèles coûtent entre 1 600 et 16 000 dollars.

Prochain défi, le semi-marathon

Magic Lab doit désormais transformer les démos en usages réels, gérer les coûts et apprivoiser les réactions du public face à Xiaomai. Les tests en lieux publics sont déjà en cours.

Prochain arrêt, le premier semi-marathon de robots humanoïdes, prévu dans la même ville en avril. Le robot de Magic Lab y montrera son endurance et sa capacité à bouger sur plus de 21 kilomètres.

MagicBot, avait déjà couru quatre minutes en extérieur. Ces démonstrations servent à prouver que leurs machines tiennent le rythme, au sens propre comme au figuré.

