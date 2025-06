Ce test de Midjourney est incontournable tant cet outil fait figure de référence dans l’univers des générateurs d’image IA. Sur son site web, les créations se succèdent avec un niveau de qualité digne des plus grands illustrateurs. Mais qu’en est-il vraiment en pratique ? Réponse dans ce test détaillé.

L’intelligence artificielle révolutionne la création visuelle et au cœur de cette tempête numérique, un nom revient avec insistance : Midjourney. Derrière ce générateur d’images IA se cache un outil à la fois puissant, atypique et un peu élitiste. Voici notre retour d’expérience, entre chef-d’œuvre visuel et bizarreries techniques.

Zoom sur Midjourney : le big boss des générateurs d’images

Lancé en 2022 par une petite équipe de chercheurs et créateurs, Midjourney est rapidement devenu une référence incontournable dans le domaine de la création visuelle assistée par IA.

En effet, contrairement à Dall-E ou à des alternatives plus axées sur l’aspect technologique, Midjourney adopte une esthétique résolument artistique, parfois surréaliste, souvent spectaculaire. Sa particularité ? Une interface reconnaissable d’entre mille et une manière de faire icônique. Aussi, en raison de ses qualités, Midjourney n’a pas mis longtemps à se faire une place au soleil. Dès ses premières itérations, les images générées ont inondé les réseaux sociaux et les portfolios en ligne. Car en plus d’un réalisme saisissant, on peut y trouver des textures riches, des couleurs parfois flamboyantes, parfois éthérées. De quoi donner le tournis ou des sueurs froides à certains illustrateurs professionnels.

Aussi, contrairement à d’autres IA qui visent la polyvalence, Midjourney mise tout sur l’image pure. Il ne fait ni vidéo ni animation, pas de site web, pas d’outil de retouche intégré, juste de l’image. Et c’est bien cette spécialisation qui le rend si unique, et à la fois intimidant. Car à l’inverse de solutions “grand public”, Midjourney demande une certaine maîtrise technique et une passion chez les utilisateurs. Mais si l’on prend le temps de le dompter, vous obtenez alors une mine d’or créative. C’est justement cette singularité et cette richesse qui nous poussent aujourd’hui à proposer un test Midjourney complet et sans langue de bois.

Méthodologie du test

Pour la réalisation de ce test de Midjourney, il a été nécessaire de procéder par étape.

Aussi, nous avons commencé par relever les différentes analyses et notes établies par les plateformes sur le web. Cela nous a aussi permis de voir les retours des utilisateurs, afin de comprendre les atouts notables de l’outil. Par la suite, nous avons décidé de tester dans son ensemble.

Tout d’abord un premier test simple pour voir le niveau de compréhension. Par la suite, nous avons effectué un test plus technique, avec des prompts plus complexes afin de déterminer les limites de l’outil. Enfin, nous avons testé les différents formats et résolutions pour déterminer s’il y a de réelles différences. Tout cela en prenant en compte les tarifs proposés.

Cette succession d’étape nous a alors permis d’établir ce comparatif complet et de réaliser une analyse globale de l’outil IA.

Test de Midjourney : capacités globales

Midjourney est certes bluffant, mais est-il pour autant impeccable ? Ce test Midjourney va passer au crible sa prise en main, la qualité de ses rendus et la gestion de ses prompts, nerf de la guerre en IA générative.

Prise en main

Dès le départ, il est important de préciser que Midjourney n’est pas le générateur d’images le plus intuitif du marché.

Pour commencer, il faut avoir un compte Discord rejoindre le serveur officiel, puis comprendre comment lancer un prompt via une commande en chat. On est donc loin d’une interface en glisser-déposer à la Canva. La mise en place d’un site web dédié a toutefois grandement facilité l’utilisation de l’outil.

Au niveau des fonctions, l’outil peut aussi se montrer assez complexe avec les diverses commandes. Que ce soit l‘organisation en salons, les options de réglage via des “slash commands”, tout cela demande un certain temps d’adaptation. Il est vrai qu’aujourd’hui, le site web permet de créer des images plus facilement, mais l’essentiel de la communauté reste sur Discord.

Cependant, une fois passé ce cap, la prise en main devient plus fluide. Les options de variation, de modification des formats et de personnalisation du style d’image sont accessibles directement sous chaque génération. Et pour les initiés, les possibilités deviennent vite grisantes.

Il faut également noter une excellente documentation, avec un blog wiki et des tutoriels assez clairs. En résumé, Midjourney est un outil exigeant, mais pas inaccessible. Il demande un minimum d’effort, mais vous le rendra au centuple si vous persévérez.

Prompts et processus de création

Très clairement, le cœur de Midjourney, c’est le système de prompt.

Pour rappel, un prompt est une commande textuelle qui décrit ce que l’on souhaite voir apparaître à l’écran. Et Midjourney, de ce point de vue, est un puriste. En effet, l’IA de Midjourney est très sensible à la formulation des prompts, bien plus que certaines IA comme Dall-E 2. Ainsi, chaque mot compte. La syntaxe, les qualificatifs, le style d’écriture, tout a un impact sur le rendu final. D’un côté, c’est génial, car vous pouvez affiner l’image jusqu’au moindre détail. De l’autre, cela peut devenir frustrant pour les débutants.

L’algorithme est capable d’interpréter des nuances stylistiques très fines. Ainsin il vous est possible de lui demander du photoréalisme, du cyberpunk, de l’illustration ou un style inspiré de Van Gogh. Mais attention, car la magie n’opère que si le prompt est bien rédigé. On noter également l’arrivée récente d’outils comme le « Style Reference », qui permet d’influencer le rendu avec des images de référence.

Au final, le système de traitement de prompts de Midjourney est l’un des plus puissants du marché, mais aussi l’un des plus exigeants, ce qui demande un certain doigté.

Pertinence et qualité d’images

On touche ici à l’un des atouts les plus importants de Midjourney, et notre test n’a fait que le confirmer.

Visuellement, les résultats sont généralement bluffants. En effet, Midjourney produit des images à la fois cohérentes, originales et extrêmement variées. Grâce à son moteur IA optimisé pour le rendu artistique, il est capable de générer :

Des portraits réalistes à la limite du deepfake,

Des scènes de fantasy ultra détaillées,

Des illustrations abstraites ou conceptuelles,

Du flat design, du cartoon, de l’ultra-minimalisme façon branding,

Des visuels « produits » hyper léchés, même pour des objets qui n’existent pas

C’est précisément cette diversité de styles visuels qui fait sa force. Là où certaines IA peinent à sortir d’un style graphique prédéfini, Midjourney s’adapte au prompt et sait innover. On peut presque sentir la texture du papier ou le grain d’un objectif vintage. En termes de résolution, l’outil propose des images HD jusqu’à 2048×2048 par défaut. Le système upscale permet d’aller plus loin, avec une belle netteté des détails. Même les zones complexes comme les visages, les mains ou les ombres sont bien mieux gérées depuis la récente version. La seule limite ? Parfois, Midjourney interprète un prompt de manière trop créative. Résultat, cela donne certes des visuels magnifiques, mais un peu éloignés de l’intention initiale. Cela reste rare, mais ça existe.

Dans l’ensemble, Midjourney est sans doute l’un des meilleurs générateurs IA actuels en termes de qualité d’image, renforcé par un système text-to-art optimal, même parmi la concurrence. C’est un outil capable de répondre aussi bien aux besoins artistiques qu’aux créations visuelles commerciales.

Test de Midjourney : rapport qualité-prix

Lorsqu’on évoque Midjourney et son prix, il faut savoir comment l’outil procède en termes de tarifs.

Ainsi, son modèle économique repose sur un système d’abonnement mensuel, sans crédit à consommer ou images à l’unité. En clair, vous payez pour un accès illimité, ou presque à la génération d’images, selon un quota défini par le plan choisi.

Récemment, les tarifs varient de 9 à 55 € Le plan de base est à environ 9 €/mois, avec un quota limité à 3,3 heures de génération rapide, ce qui peut sembler peu si vous êtes un créatif compulsif. Le plan Standard à 30 € est déjà plus généreux, avec plus de rapidité et l’accès à des files d’attente priorisées. Le plan Pro à environ 55 € donne accès à la totale.

Les avantages de ces plans ? La qualité du rendu, l’absence de système de crédit frustrant, et un service qui évolue constamment. De plus, de nouvelles fonctionnalités arrivent presque chaque mois, rendant l’abonnement toujours plus intéressant. L’utilisation de l’outil via Discord, bien qu’étrange au début, permet aussi une forte réactivité et une interaction directe avec la communauté active.

Toutefois, comme n’importe quel générateur d’image, Midjourney n’est pas parfait. Ainsi, il est impossible d’acheter à la demande, c’est-à-dire une seule image pour un projet ponctuel et la tarification est un peu floue pour les très gros volumes. Cependant, cela ne gâche absolument pas le plaisir ressenti lors de l’utilisation.

Bref, vous avez ici un outil de premier choix avec des prix qui s’y alignent, sans pour autant être déraisonnables vu la qualité proposée, notre test de Midjourney le confirme.

Verdict

Au vu du test effectué, Midjourney se montre parfaitement à la hauteur de sa renommée.

Si la maniabilité nécessite un petit temps d’adaptation, l’outil n’est en pas moins intuitif. Les prix sont élevés, mais raisonnables lorsque l’on s’attarde sur la qualité de son IA et des visuels générés. Les améliorations sont bien présentes et rendent l’utilisation toujours plus agréable.

En somme, vous avez ici l’un des meilleurs choix possibles si vous êtes particulièrement exigeant ou curieux.

On aime Qualité visuelle

Variété d’image On aime moins Première prise en main

Site web à améliorer

