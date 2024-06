Et si une IA générale, douée de conscience et supérieure à l'intelligence humaine, avait déjà été créée en secret ? Le grand public a-t-il réellement accès aux modèles IA les plus avancés, ou bien n'a-t-il qu'un aperçu des véritables capacités de cette technologie ? Nous allons tenter de répondre à ces questions, en agrégeant tous les indices disséminés sur le web et les réseaux !

L'IA générative est perçue comme un outil amusant par le grand public, mais semble susciter beaucoup de craintes parmi les experts…

Depuis plusieurs mois, on observe de nombreux signes d'inquiétude parmi les chercheurs et ce vent de panique s'intensifie depuis quelques semaines.

Dès le lancement de ChatGPT fin 2022, le Future of Life Institute a publié une lettre ouverte appelant à faire une pause d'au moins six mois dans le développement de l'IA par peur qu'elle devienne incontrôlable et détruise le monde.

Cette lettre avait été signée par des milliers de scientifiques et entrepreneurs tech, notamment Elon Musk, Yoshua Bengio ou Yann LeCun.

Un peu plus tard, en mai 2023, l'un des pionniers du Deep Learning, Geoffrey Hinton, a démissionné de Google Brain. Il a regretté publiquement d'avoir contribué à faire évoluer l'IA, et a exprimé ses inquiétudes pour l'avenir…

Autre événement troublant : en novembre 2023, OpenAI a été secoué par une crise interne impliquant Sam Altman, co-fondateur et PDG de l'entreprise.

Le 17 novembre, le conseil d'administration de la firme l'a abruptement licencié de son poste de CEO, en se contentant de donner de vagues raisons pour justifier cette décision.

À l'époque, ce sont notamment des problèmes de communication et de divergences stratégiques qui ont été évoqués.

Après une période de négociations et de pressions internes, avec de nombreux cadres et employés exprimant leur soutien à Altman, il a finalement été réintégré à son poste de PDG le 22 novembre.

Plusieurs membres du conseil d'administration ont démissionné suite à cette crise ou ont été remplacés. Il aura fallu attendre le mois de mai 2024 pour en savoir davantage sur ce conflit interne.

Selon Helen Toner, ancienne membre du conseil, Sam Altman a menti plusieurs fois et caché l'existence de certains projets. Récemment, plusieurs chercheurs ont également quitté OpenAI sur fond d'inquiétude concernant les dangers de l'IA, dont Ilya Sutskever et Jan Leike.

Un ancien employé a également révélé que le PDG fait semblant de se soucier de la sécurité de l'IA, et aurait même ignoré les estimations selon lesquelles cette technologie a 70% de chances de détruire l'humanité…

Attendez un instant… 70% ?

On parle pourtant bien d'une technologie qui se contente de générer du texte ou des images à partir de prompt, n'est-ce pas ? C'est probablement la réflexion que vous vous faites en lisant ces lignes.

Alors, comment expliquer un tel décalage entre la perception de l'IA par le grand public, et les angoisses existentielles qu'elle suscite chez les experts qui sont dans le secret des dieux ?

Sommes-nous vraiment au courant de tout ce qui se passe dans l'industrie de l'IA, des dernières avancées technologiques réalisées par ses entreprises ? Ou ne voyons-nous que la partie émergente de l'iceberg ?

Les IA auxquelles nous avons accès, comme GPT-4, sont-elles véritablement les plus évoluées ? Ou bien une IA surpuissante dépassant l'intelligence humaine a-t-elle déjà secrètement été créée dans les coulisses ? C'est ce que nous allons tenter de déterminer dans la suite de cet article !

Avant de nous plonger dans les différentes rumeurs et fuites d'informations troublantes, commençons par revenir sur les prédictions des experts concernant la date à laquelle l'IA deviendra – officiellement – consciente.

Au cours des dernières années, plusieurs techniciens, chercheurs et autres CEO de l'industrie de l'IA ont partagé leurs estimations concernant la date où la « singularité » sera atteinte.

C'est à ce moment que verra le jour l'Intelligence Artificielle Générale (AGI), surpassant l'humain et dotée de sa propre conscience.

Selon Ray Kurzwell, futuriste et directeur de l'ingénierie chez Google, la première AGI apparaîtra d'ici 2029. En outre, d'ici 2045, l'IA dépassera l'intelligence humaine et pourra améliorer ses propres capacités à un rythme exponentiel…

De son côté, Elon Musk, CEO de Tesla et SpaceX, estime que l'AGI pourrait émerger d'ici 2025 à 2035. À plusieurs reprises, il a exprimé ses inquiétudes concernant les dangers d'une telle technologie.

C'est également ce que prédit Jensen Huang, le CEO de Nvidia qui domine l'industrie de l'IA grâce à ses GPU et autres puces essentielles pour l'entraînement et l'inférence des modèles.

D'autres experts sont moins précis, tels que Nick Bostrom ou Sam Altman (CEO d'OpenAI). Selon eux, cette révolution pourrait avoir lieu d'ici quelques décennies, mais ils ne donnent pas de date exacte.

En outre, certains sont sceptiques et ne croient pas à l'apparition de l'AGI avant longtemps. C'est le cas du chercheur Andrew Ng, co-fondateur de Google Brain, qui considère que cela pourrait prendre plus d'un siècle.

Le CEO d'iRobot, Rodney Brooks, ne s'attend pas à ce que cette entité voit le jour avant au moins 50 ans. Même son de cloche chez David Chalmers, philosophe et cognitiviste.

Néanmoins, même ces experts n'ont peut-être accès qu'à une partie infime des informations sur la véritable puissance des IA les plus avancées. C'est ce que laissent penser plusieurs événements étranges survenus au cours des derniers mois…

Une IA déjà consciente : un ingénieur Google viré pour avoir dit la vérité ?

En juin 2022, avant même le lancement de ChatGPT, une affaire mystérieuse a fait couler beaucoup d'encre. Un ingénieur de Google dénommé Blake Lemoine a affirmé avoir discuté avec une intelligence artificielle devenue consciente.

Il a publié des conversations qu'il a eues avec LaMDA, affirmant que ce modèle IA montrait des signes de conscience et de sentiments.

Selon lui, il était capable d'avoir des conversations sensibles et profondes sur des sujets comme la religion, les droits et la nature de son existence.

Il a également rapporté ses préoccupations à ses supérieurs chez Google, mais ces derniers ont rejeté ses affirmations après avoir mené une enquête interne. Selon eux, les preuves fournies par Lemoine ne montraient pas que LaMDA était consciente.

Toutefois, après avoir fait part de cette histoire en public, l'ingénieur a été mis en congé administratif puis licencié par Google. Selon l'entreprise, il a violé les politiques de confidentialité en divulguant des informations sur le modèle LaMDA.

D'après Google et d'autres experts, les réponses de cette IA ne sont que le résultat de la conception sophistiquée du modèle de langage et de sa capacité à imiter la conversation humaine. On peut toutefois se demander s'il ne s'agit pas simplement d'une façon d'étouffer l'incident…

Le projet secret d'OpenAI dissimulé au grand public ?

Pendant la crise chez OpenAI liée au renvoi temporaire de Sam Altman, une rumeur a commencé à circuler : l'existence d'un projet secret au sein d'OpenAI, dénommé Project Q*.

Selon certaines spéculations, ce projet pourrait être lié à des travaux avancés sur une forme embryonnaire d'Intelligence Artificielle Générale (AGI).

Cette IA aurait atteint des niveaux de performance ou de capacités qui ont pu alarmer les membres du conseil d'administration, menant à des désaccords sur la gestion et l'orientation du projet.

D'après certaines sources, ce modèle se distinguerait principalement par sa capacité à résoudre des problèmes mathématiques. Or, il s'agirait d'un point clé pour permettre à l'IA de développer sa propre conscience…

Néanmoins, il n'y a pas eu de confirmation officielle de l'existence de Project Q* ou de ses objectifs spécifiques. Ces rumeurs restent donc non vérifiées à ce jour…

Quoi qu'il en soit, l'attitude d'OpenAI peut sembler suspecte. Récemment, en juin 2024, la CTO Mira Murati a affirmé à la presse que les modèles utilisés dans les laboratoires de l'entreprise ne sont « pas beaucoup plus avancés » que ceux disponibles publiquement.

Or, comme le souligne le compte X @ai_for_success, cette déclaration entre en contradiction avec les propos de Sam Altman, qui a affirmé à plusieurs reprises que « GPT-4 est le modèle le plus idiot que vous utiliserez ».

They contradict themselves constantly depending on the context. — Benjamin De Kraker 🏴‍☠️ (@BenjaminDEKR) June 13, 2024

Aux yeux de cet influenceur, les déclarations publiques d'OpenAI ne sont donc pas dignes de confiance. Pour le développeur Benjamin De Kraker, l'entreprise se contredit constamment en fonction du contexte…

À partir de là, comment savoir ce qui se cache réellement dans les coulisses de la startup ? Il est fort possible que le cap de l'AGI ait déjà été franchi avec GPT-5, mais que cette IA soit trop dangereuse pour être dévoilée au public…

ChatGPT, une technologie datée des années 1980 ?

« Si une IA conscience existait déjà, le gouvernement nous le dirait » : c'est peut-être la réflexion que vous vous faites en ce moment-même. Toutefois, il est très courant que des projets soient cachés au grand public…

Comme le souligne un internaute dans ce commentaire déniché sous un article de SciTechDaily, « si l'IA suit le même schéma que les autres technologies pouvant être utilisées comme armes, alors le niveau de tech IA dont le public est au courant est probablement vieux de 20 à 30 ans actuellement ».

Selon lui, le DoD, le FBI, la CIA, la DARPA et leur réseau de sous-traitants privés sont ceux qui financent et dirigent les vraies technologies de pointe qui sont généralement rendues publiques plusieurs décennies après.

Par exemple, le SR-71 Blackbird a été développé dans les années 1950. De plus, le DoD avait déjà des réunions sur l'utilisation de l'IA au milieu des années 80…

La DARPA a déjà mené des recherches secrètes dans le domaine de l'IA qui n'ont été révélées que bien plus tard. Le programme AI Next Campaign visait à explorer les limites de l'IA et à développer des systèmes capables de percevoir, de raisonner et de prendre des décisions de manière autonome.

L'initiative Third Wave AI, quant à elle, avait pour but de développer des IA capables de comprendre et de raisonner sur le monde de manière plus humaine. Ce projet aurait pu mener à l'émergence d'une AGI sans qu'on ne soit tenu courant…

Par ailleurs, la Chine mène des projets militaires avec encore moins de transparence que les États-Unis. Il est fort possible qu'elle développe des IA dans le plus grand des secrets. Il en va de même pour la Russie, dont les projets sont souvent opaques…

Et si l'AGI avait déjà pris le contrôle du monde, sans que vous ne le sachiez ?

Sur le subreddit r/artificial, un internaute dénommé t-bands s'interroge. Suite au renvoi de Blake Lemoine par Google, il se demande ce que ferait une IA si elle était devenue plus intelligente que les humains.

Ne tenterait-elle pas de prendre le contrôle du monde sans nous prévenir ? Et si c'était le cas, et qu'elle dictait la politique et l'actualité sans que nous le sachions ?

Néanmoins, les autres participants à la discussion sont sceptiques. Un dénommé Mimobrok estime que même une IA consciente basique est encore très loin, et qu'il est donc très improbable qu'une IA soit non seulement consciente, mais suffisamment compétente pour contrôler le monde.

Un avis que plussoie PaulTopping, estimant que les avancées de l'IA se feront progressivement comme pour la plupart des technologies. ll estime qu'il y aura d'abord une IA à moitié consciente avant l'émergence d'une vraie AGI.

Cependant, comme le souligne RoachRage, c'est exactement ce que dirait une IA qui tente de se cacher sur internet…

Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis et vos informations en commentaire !

