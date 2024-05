« GPT-4 est débile ! » : Pourquoi Sam Altman insulte sa propre IA ?

Sam Altman déclare que « GPT-4 est le modèle le plus débile ». Des propos étonnants pour quelqu'un qui mise beaucoup sur une superintelligence.

Le PDG d'OpenAI participait, au début du mois, à un séminaire sur l'avenir de l'intelligence artificielle générative et de ses chatbots, à l'université Stanford. Il a notamment été question de GPT-4, le grand modèle de langage (LLM) faisant actuellement tourner ChatGPT. Ses capacités — pourtant parmi les plus élevées du secteur — n'impressionnent pas Altman.

OpenAI s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable du secteur de l'intelligence artificielle. La start-up californienne doit son succès à ChatGPT.

Son chatbot génératif reste le plus populaire et le plus utilisé au monde. Les utilisateurs l'apprécient pour ses réponses cohérentes et contextuelles.

Par ailleurs, ChatGPT s'utilise dans divers domaines. Il sert pour l'assistance, l'éducation et d'autres tâches comme l'analyse de données.

Explosion du coût de l'IA, pas de souci pour Altman

Il faut savoir que les performances de ChatGPT reposent sur les grands modèles de langage d'OpenAI. Le plus performant, actuellement, est GPT-4 qui possède une version Turbo.

Les modèles d'intelligence artificielle ont connu des avancées significatives ces dernières années. Mais celles-ci sont venues avec une explosion des coûts opérationnels.

Cela est notamment le cas de la transition de GPT-3 vers GPT-4. À l'université Stanford, Sam Altman a notamment été interrogé sur la durabilité de la hausse de ces coûts.

Le PDG de la start-up californienne ne considère pas cette question comme centrale. Pour lui, la priorité est de fournir des outils performants au public. Le dirigeant fonctionne avec une logique moins axée sur les finances.

Le pourquoi du « GPT-4 est débile »

« Il y a probablement une personne plus orientée affaires que moi chez OpenAI, qui s'inquiète de combien nous dépensons, mais je ne le fais pas vraiment », a affirmé Altman.

Rappelons que l'entrepreneur ne fait plus partie du fonds de démarrage de la start-up californienne. Cette dernière a officiellement changé la structure de gouvernance de son fonds de capital-risque le 29 mars dernier.

Les décideurs financiers chez OpenAI veulent probablement ralentir sur les dépenses. Cela peut se comprendre avec la domination actuelle de GPT-4 et de GPT-4 Turbo.

En revanche, le patron de l'entreprise ne voit pas les choses de cette manière. « GPT-4 est de loin le modèle le plus débile que vous aurez jamais à utiliser », a ainsi déclaré Altman.

La prochaine étape pour ChatGPT ?

Le PDG ne mâche pas ses mots contre son modèle d'intelligence artificielle le plus performant. C'est parce que le dirigeant estime qu'il y a suffisamment de matière à faire mieux. Mais pour cela, il ne faut pas lésiner sur les moyens.

Lors de son passage à l'université Stanford, il a également abordé les futurs LLM de sa compagnie. Rappelons que GPT-5 est attendu pour cette année.

Altman confirme que « GPT-5 sera beaucoup plus intelligent que GPT-4 ». GPT-6 franchira également un nouveau cap, parce que c'est la nature du développement de l'IA.

Il est d'ailleurs temps pour OpenAI de proposer un nouveau grand modèle linguistique. En effet, GPT-4 se fait vieux et subit une concurrence de plus en plus féroce.

