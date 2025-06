Une IA mytho : 700 développeurs cachés faisaient le vrai boulot

Une start-up londonienne a vendu une IA capable de coder seule à un prix d’or. Derrière la machine, 700 humains ont été exploités dans l’ombre… jusqu’à l’explosion.

Builder.ai avait tout pour séduire : une promesse simple, presque trop belle. L’entreprise londonienne assurait qu’on pouvait créer une application comme on commande une pizza. Pour y parvenir, elle affirmait utiliser une IA nommée Natasha, capable de coder automatiquement sans intervention humaine. Le discours était clair, lisse et séduisant pour les investisseurs en quête de miracles.

Séduits par ce discours futuriste, Microsoft et un fonds souverain du Qatar ont injecté des millions. La start-up a rapidement été valorisée à 1,5 milliard de dollars. Un statut de « licorne » qui a renforcé sa visibilité et son image. En coulisses, pourtant, la machine reposait sur une tout autre réalité. Builder.ai n’automatisait rien du tout. Elle faisait simplement travailler 700 personnes depuis l’Inde, rémunérées entre 8 et 15 dollars de l’heure.

Sous le nom de Natasha, censée incarner une IA innovante, se cachaient des centaines de développeurs humains. Ces derniers rédigent chaque ligne de code à la main, puis les présentent comme générée automatiquement. Les clients, eux, croyaient acheter une solution algorithmique dernier cri. Le fondateur promettait des outils magiques, mais les coulisses ressemblaient davantage à une chaîne de production classique.

Un effondrement à 37 millions de dollars

La situation a commencé à se détériorer lorsque Builder.ai a exagéré ses prévisions de ventes. Elle a également gonflé artificiellement son chiffre d’affaires. En 2025, l’un de ses principaux créanciers a décidé de geler 37 millions de dollars. Ce blocage a précipité la chute de l’entreprise et a provoqué sa faillite retentissante. C’est Bloomberg qui a révélé les détails de cette débâcle financière.

La dissimulation des 700 codeurs a été rendue publique à la fin du mois de mai. Le modèle de Builder.ai reposait sur une fausse automatisation, cachée derrière une interface marketing bien rodée. Même Microsoft, géant de la tech, n’a pas vu la supercherie. « C’est une tromperie à grande échelle, maquillée avec brio », soulignent certains experts interrogés.

Cette affaire de développeurs cachés relance le débat sur la transparence dans le monde de l’IA. De plus en plus d’entreprises prétendent intégrer l’IA à leurs produits, alors qu’elles reposent encore massivement sur des tâches humaines. Le cas Builder.ai illustre la facilité avec laquelle un discours technologique peut masquer une réalité plus artisanale. Les investisseurs, éblouis par la promesse d’automatisation, n’ont rien vu venir.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.