Vidéo : une IA lui fait un entretien d’embauche, ça part totalement en vrille

Chercher un emploi n’a jamais été une partie de plaisir. Mais pour cette jeune femme, ce qui devait être un simple entretien d’embauche a littéralement viré au cauchemar. Elle s’est échangée non pas à un humain mais à un recruteur automatisé fou à lier.

La candidate en question s’appelle Ken. C’est une TikTokeuse et une étudiante américaine. Pendant près de 30 secondes, l’IA qui lui faisait passer l’entretien s’est mise à répéter frénétiquement l’expression « pilates à barre verticale ».

Le robot l’a ressassé quatorze fois, en la prononçant parfois de travers, ou en inversant des lettres. La vidéo de cet échange a fait le tour des réseaux sociaux.

Ce n’est pas le pire entretien de tous les temps, mais…

Ce n’est pas le cas, en effet. Et honnêtement, on aurait pu dire que l’incident était assez hilarant. Sauf qu’au-delà de l’anecdote virale, il révèle un mal plus profond. Ce qui n’est autre que la précarité du marché de l’emploi aux États-Unis mais aussi les dérives d’une automatisation mal pensée du processus de recrutement.

Je ne vous parle même pas du fait que Ken a été totalement bouleversée par cette expérience. « J’ai trouvé ça vraiment flippant, j’ai totalement paniqué », a-t-elle déclaré, expliquant qu’aucune action de sa part ne semblait avoir provoqué le bug.

En plus, c’était sa toute première tentative de candidature auprès d’un studio de fitness de l’Ohio, Stretch Lab. « C’était ma toute première interaction avec cette entreprise. J’imagine que je devais d’abord prouver que je méritais de parler à un vrai humain. » poursuit-elle.

D’après les informations de 404 Media, le recruteur automatique défaillant provenait d’Apriora. Une startup soutenue par l’accélérateur Y Combinator.

Cette jeune pousse promet aux entreprises de recruter « 87 % plus rapidement ». Et surtout de « réduire de 93 % les coûts d’entretien » en menant plusieurs interviews en parallèle grâce à l’IA.

Pourquoi automatiser les recrutements ?

Si l’on croit le cofondateur d’Apriora, Aaron Wang, les candidats apprécient souvent ce type d’interaction. Pourquoi ?

Eh bien, apparemment savoir que l’intervieweur est un machine réduit le stress et leur permet de mieux se présenter. Il l’a évoqué en 2024, dans une interview accordée à Forbes.

Bien évidemment, pour Ken, c’est tout le contraire. Traumatisée par ce qu’elle a vécu, elle affirme aujourd’hui refuser catégoriquement tout nouvel entretien mené par une IA. Et elle n’est pas la seule.

J’ai regardé la vidéo TikTok devenue virale de Ken, et les commentaires abondent dans le même sens.

« C’est la chose la plus grossière qu’une entreprise puisse faire », écrit un internaute. « Paresseux, cupides et arrogants… Les entretiens IA montrent qu’on ne se soucie plus des gens. Avant, c’était un vrai travail. » commente un autre.

J’en ai déduit que les recruteurs IA ne sont pas très appréciés. Cela va de soi.

Apriora, la société derrière le recruteur automatique, de son côté, n’a pas donné d’explications.

