Viggle : l’IA qui remplace les personnes dans les vidéos ! Tout savoir et tutoriel

L'IA Viggle permet de créer ou de modifier des vidéos, et suscite un buzz viral sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu la vidéo du rappeur Lil Yachty remplacé par le Joker, c'est avec cet outil qu'elle a été créée ! Découvrez tout ce que vous devez savoir, et comment l'utiliser !

En attendant le lancement de OpenAI Sora, une autre IA chamboule le monde de la vidéo : Viggle AI.

Cet outil permet de créer et customiser des vidéos avec des animations de personnages naturelles à partir de prompts textuels.

Il offre une interface intuitive et accessible à tous, et de nombreux internautes l'utilisent déjà et partagent les résultats sur les réseaux sociaux.

Derrière la magie de Viggle, se cache le modèle IA JST-1 dédié à la vidéo 3D et capable de comprendre la physique…

Quels sont les cas d'usage ? A quoi ça sert ?

Cette IA pourrait bien bouleverser les domaines des effets spéciaux et de l'animation. Elle permet d'animer des images, de capturer et de répliquer les mouvements, ou même d'utiliser un fond vert pour créer des animations et les utiliser dans vos vidéos.

Différentes fonctionnalités sont disponibles comme Mix, Animate, Ideate ou Stylize pour permettre aux utilisateurs de capturer et manipuler les mouvements des personnages avec aisance et précision.

Il est notamment possible de remplacer un personnage par un autre dans une vidéo en mouvement, d'animer un personnage statique à l'aide, ou même de créer une vidéo directement à partir d'un prompt textuel.

La fonctionnalité permettant de remplacer un personnage fait le buzz sur les réseaux, avec une vidéo virale de l'entrée en scène du rappeur Lil Yachty remplacé par différents personnages comme le Joker, Jordan Bardella ou même Hitler…

La France en 1/2 de l'euro avec 0 buts dans le jeu MDRRRRRR #EURo2024 pic.twitter.com/y9dGbkay4X — KB (@thismal7) July 5, 2024

Comment utiliser Viggle AI gratuitement et dès maintenant ?

Actuellement en phase de beta, Viggle AI est disponible gratuitement via son canal Discord. Depuis peu, la version 2.0.0 apporte des améliorations telles qu'une définition vidéo accrue et des expressions plus réalistes.

Pour l'utiliser, il vous suffit de rejoindre le canal Discord en suivant ce lien pour accéder à la plateforme et créer vos vidéos. N'oubliez pas de créer votre compte Discord au préalable si ce n'est pas encore fait.

Vous pourrez choisir parmi différentes rooms telles que animate-1 ou animate-2. Par la suite, libre à vous d'utiliser les différentes fonctionnalités à votre guise !

Je vous propose maintenant de découvrir les différentes fonctionnalités une par une ! Afin de découvrir différentes astuces et piocher dans une vaste collection de prompts préconçus, vous pouvez aussi visiter le site officiel viggle.ai.

Animate : animer les images ou répliquer les mouvements

Commençons par la fonctionnalité Animate, permettant d'animer une image, de capturer et de répliquer des mouvements, ou d'utiliser un fond vert.

Dans la boîte de dialogue, entrez la commande « /animate » et pressez la touche Entrée. Quatre options s'affichent : image, motion_prompt, background et finetune.

Vous pouvez uploader l'image que vous souhaitez animer dans la section dédiée. L'option motion_prompt permet quant à elle d'utiliser un prompt d'animation copié depuis la collection proposée sur viggle.ai.

Après avoir copié le prompt de votre choix sur le site, vous pouvez le coller directement dans la boîte de dialogue motion_prompt.

En cliquant sur le champ d'arrière-plan, background, trois options apparaîtront : white, green, ou from template. Vous pouvez donc choisir un fond vert ou blanc si vous voulez ajouter un arrière-plan plus tard à l'aide d'un logiciel de montage, ou choisir directement un arrière-plan depuis un template.

Enfin, l'option Finetune peut être activée ou désactivée. Il ne reste plus qu'à presser Entrée et patienter 1 à 2 minutes pour que l'IA génère le résultat souhaité…

Mix : remplacer les personnages dans une vidéo

Here's how to make a character video with Viggle in 5 minutes & make it look even better.



Very nice tutorial & workflow! https://t.co/ekq3OQpBin April 23, 2024

La fonctionnalité Mix vous permet de remplacer un personnage dans n'importe quelle vidéo d'une durée maximale de 60 secondes.

Tapez « /mix » dans la boîte de dialogue, et pressez le bouton Entrée. Les 4 options apparaissent à nouveau : image, video upload, background et finetune.

Uploadez votre image et votre vidéo, réglez l'arrière-plan sur vert, et activez le finetune puis pressez Entrée.

Attendez un peu, et l'IA va générer une nouvelle vidéo où l'image suit les mouvements de la vidéo pour créer un effet d'animation fluide et réaliste. Vous pouvez ensuite télécharger la vidéo !

Ideate : générer des vidéos à partir de prompts

Avec la fonctionnalité Ideate, vous pouvez créer des vidéos en partant de zéro. Tapez /ideate dans la boîte de texte, et pressez entrée.

Vous pouvez choisir entre quatre options : image_prompt, motion_prompt, background et finetune. Entrez votre prompt pour générer un personnage que vous voulez dans votre vidéo, ou copiez collez un « magic prompt » sur le site web de Viggle.

Choisissez votre arrière-plan comme un fond vert ou un template, puis activez l'option Finetune. Pressez Entrée, patientez quelques secondes… votre vidéo est prête !

Si vous n'êtes pas satisfait directement du résultat, vous pouvez continuer à entrer de nouveaux prompts à votre guise puisque l'outil est entièrement gratuit pour le moment !

Quel futur pour Viggle ?

Nul ne sait si Viggle restera gratuit indéfiniment ou si l'outil deviendra payant dans un avenir proche. Pour le futur, on peut aussi s'attendre à d'autres fonctionnalités offrant davantage de contrôles sur les éléments générés par l'IA.

Ce logiciel a le potentiel de démocratiser l'animation de qualité professionnelle pour les créateurs de tout niveau…

Avez-vous testé Viggle ? Que pensez de cet outil ? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire pour aider la communauté LeBigData à choisir ses IA !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.