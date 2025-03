Will.i.am et Sean Paul avouent tout : comment l’IA façonne leurs hits

Laisser l’IA tisser les hits ! Si l’idée enchante Will.i.am, Sean Paul semble émettre des réserves.

L’IA envahit déjà notre quotidien et notre travail, mais son irruption dans l’industrie musicale est une tout autre affaire. La fusion de la technologie scientifique et de l’art risque-t-elle de dénaturer l’essence artistique ? Si Will.i.am y voit une muse future, Sean Paul exprime des réserves sur l’impact de l’IA sur les hits. Deux artistes aux points de vue divergents s’expriment.

L’IA, muse des futurs hits selon Will i am

Pour Will.i.am, l’IA est un outil créatif puissant. Lors d’un événement à Londres, le chanteur de Black Eyed Peas a présenté RAiDiO.FYI. Il s’agit d’une application utilisant un modèle de langage pour animer une radio interactive. Lors d’une démonstration amusante, il a défié le modèle de langage à comparer puces informatiques et guacamole. La blague a amusé l’audience.

Pour Will, l’IA pousse les artistes à repenser leurs hits, loin des contraintes des algorithmes comme ceux de TikTok. « L’IA aide à inspirer mieux, plus largement, plus profondément, plus rapidement », surenchérit le producteur. Pour lui, l’IA n’édulcore pas la musique, mais offre une alternative aux formats courts qui dominent aujourd’hui.

L’IA est une boîte de Pandore, dixit Sean Paul

Fort de 20 ans de carrière, Sean Paul quant à lui, adopte une position plus prudente. « C’est une boîte de Pandore », prévient-il. Si l’IA peut révolutionner les hits, elle risque aussi de rendre la création moins personnelle. Il craint que les artistes, trop dépendants de cette technologie, perdent l’effort brut qui forge une musique authentique.

Comme Will.i.am, il déplore l’impact de TikTok, mais voit dans l’IA un défi supplémentaire : « Quand vous l’ouvrez, tous les paramètres changent. » Pour lui, l’IA pourrait diluer l’âme de la musique, un risque que l’industrie doit peser.

D’autre part, Alastair Webber de The Other Songs insistent sur la protection des droits d’auteur. « C’est le fondement économique des industries créatives », argue-t-il. Fils de Lord Lloyd Webber, il défend les jeunes talents, soulignant que l’IA, capable de générer des hits instantanés, pourrait fragiliser leur avenir. « Ce n’est pas pour les grands noms, mais pour ceux nés aujourd’hui », précise-t-il. Ce point de vue rejoint les inquiétudes de Sean Paul. L’IA, mal encadrée, pourrait uniformiser les hits au détriment de la diversité artistique.

