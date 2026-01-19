Xiaomi lance ses lunettes IA en France : tout ce qu’il faut savoir

Vous y voyez quoi, vous, avec des lunettes IA de Xiaomi ? Parce qu’à en croire les promesses de la marque, ce nouveau bijou high-tech a de quoi séduire.

Ceux qui sont en Chine ont déjà pu tester les Mijia Smart Audio Glasses de Xiaomi. Le verdict ? Les retours sont positifs ! Côté performance, ça ne rigole pas. L’équipement est bourré de technologie, mais reste pratique et accessible. Léger, discret et pensé pour l’audio, il concentre tout ce que l’on recherche dans un accessoire high-tech du quotidien. Détails !

Le poids : l’avantage n°1 des lunettes IA de Xiaomi

Xiaomi ne se contente pas de copier Apple ou Meta pour ses lunettes IA. Les Mijia Smart Audio Glasses misent sur la simplicité et le côté pratique. Leur atout majeur ? Le poids.

En effet, avec seulement 27,6 grammes, le modèle le plus léger surpasse largement les anciennes Bose Frames. Ces dernières dépassent les 45 grammes. Pour ce faire, le constructeur a concentré toute la technologie dans les branches.

Sur les modèles Style Pilote et Browline, les branches se détachent grâce à une charnière propriétaire. De ce fait, vous pouvez changer la face avant selon vos besoins, que ce soit pour des verres de vue ou solaires. La version Alliage de Titane, elle, reste monobloc. Elle perd un peu en flexibilité, mais gagne en solidité et en design premium.

Ici, le confort prime. Il n’y a ni caméra ni d’écran. Xiaomi mise sur un usage utilitaire, pensé pour écouter de la musique ou passer des appels. Cela tout en gardant l’air normal dans le métro ou au bureau. Et c’est un vrai pari gagné, vu le poids réduit et le style discret.

Une expérience audio au coeur des branches

Côté son, Xiaomi choisit la conduction aérienne pour ses nouvelles IA. Les haut-parleurs sont intégrés dans les branches et limitent les fuites audio. Vous pourrez donc écouter votre playlist sans que votre voisin de métro ne s’en mêle.

Le Bluetooth 5.4 assure aussi la connexion, avec prise en charge du Google Fast Pair pour un appairage simplifié sur Android. C’est un vrai plus pour ceux qui jonglent entre plusieurs appareils. Le Multipoint permet de connecter deux gadgets simultanément.

Vous pouvez bosser sur votre PC et répondre à un appel sans toucher à vos lunettes. Pratique et efficace, n’est-ce pas ? C’est surtout utile pour ceux qui détestent sortir leur téléphone à chaque notification.

L’autonomie annoncée est de 13 heures en lecture musicale continue. Pour un usage mixte, elles tiennent la journée sans broncher. La recharge se fait via un connecteur magnétique propriétaire.

Les branches intègrent aussi des zones tactiles de 30 mm. Tapoter active l’assistant vocal, glisser ajuste le volume. Bref, c’est simple, intuitif et très réactif.

Et qu’en est-il du prix ?

On garde le meilleur pour la fin. Car le prix est aussi un argument de poids de ces lunettes IA de Xiaomi. Les trois versions de Mijia Smart Audio Glasses sont proposées à des tarifs justes.

Les modèles Browline et Pilot Style s’affichent à 179 euros, tandis que la version Titanium, plus premium, grimpe à 199 euros. Des tarifs cohérents au vu de la technologie embarquée et du positionnement du produit.

Pour mieux situer, les lunettes Ray-Ban Meta Gen 1 et Gen 2 évoluent entre 257 euros et 326 euros, selon les options et les verres choisis. Du côté des alternatives audio, comme les Echo Frames ou les Solos AirGo 3, les prix oscillent entre 171 euros et 231 euros. Xiaomi se place donc dans une zone intermédiaire, avec un rapport équipement-prix plutôt agressif.

Avec ces lunettes IA, Xiaomi confirme son ambition de démocratiser la technologie. Pas besoin d’investir dans un casque imposant ou des lunettes ultra-connectées pour profiter d’un son de qualité. Ces lunettes audio s’inscrivent dans un usage quotidien, discret et efficace.

Bonne nouvelle, ces lunettes IA de Xiaomi sont déjà disponibles en France depuis le début de l’année 2025. Il est donc possible de se les procurer sans passer par l’import. Alors, est-ce le genre d’accessoires que vous pourriez adopter au quotidien ? À ce prix-là, vous pourriez l’acheter ? Partagez vos avis en commentaire.

