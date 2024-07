A la rencontre des Africaines sans qui vous n’auriez pas ChatGPT

Découvrez Mercy et Anita, deux Africaines révolutionnant l'IA, pour un peu plus d'un dollar de l'heure. Leur histoire illustre une réalité peu connue des technologies quotidiennes.

Rencontrer Mercy et Anita, des femmes africaines, permet de comprendre l'impact du travail invisible qui façonne notre monde numérique. Comment se déroulent leurs journées ? Que font-elles exactement ? Elles travaillent sans relâche dans des centres d'externalisation pour traiter le contenu et les données nécessaires au fonctionnement des technologies d'intelligence artificielle (IA). Autrement dit, leur dévouement et leur ténacité sont cruciaux pour la révolution de l'IA.

Mercy, modératrice de contenu à Nairobi

Que signifie être modératrice de contenu ? Mercy, employée par Meta dans un centre d'externalisation à Nairobi, peut répondre. Chaque jour, elle analyse des vidéos et des images perturbantes.

Son objectif est de décider si ces contenus violent les directives de l'entreprise. « Physiquement, vous êtes fatigué, mentalement, vous êtes comme un zombie ambulant, » explique-t-elle.

Imaginez découvrir une vidéo montrant un accident mortel. Mercy, à sa grande horreur, reconnaît l'une des victimes : son grand-père. Ce choc émotionnel la pousse à sortir en pleurs pour appeler ses proches.

Tout le monde est incrédule, personne n'avait encore entendu la nouvelle. Pourtant, son superviseur lui rappelle qu'elle doit retourner à son poste pour atteindre ses objectifs de la journée. Malgré la douleur, elle doit continuer à travailler.

Mercy continue son travail, confrontée à des images répétitives de l'accident. Les nouvelles vidéos montrent son grand-père encore et encore. Des photos de la voiture, des photos des morts, des descriptions de la scène.

Le quartier familier devient une scène d'horreur. Son service de 10 heures lui semble interminable. Elle doit traiter une contravention toutes les 55 secondes.

Les environnements de travail exigeants pour les femmes Africaines

Pourquoi les conditions de travail dans les centres de modération sont-elles si difficiles ? Les employés y traitent quotidiennement 500 jusqu'à 1 000 images choquantes, sans temps pour les digérer, ce qui les laisse souvent « psychologiquement endommagés ».

En d'autres termes, la pression est intense. Les erreurs dans la saisie de codes spécifiques pour signaler leur inactivité peuvent impacter leur productivité, ajoutant à l'angoisse de contrats précaires et courts.

Que se passerait-il si ces travailleurs perdaient leur emploi ? Souvent émigrés, comme ceux venant du Nigeria, ils se sentent isolés et vulnérables.

« Ils ne se souciaient pas de notre bien-être, » confie un modérateur, soulignant l'indifférence de l'entreprise face aux menaces extérieures et au harcèlement. Malheureusement, les promesses de renforcer la sécurité restent souvent lettre morte.

La majorité des travailleurs naviguent dans l'incertitude d'emplois temporaires, travaillant en grandes rangées dans des ateliers sombres à la périphérie de Nairobi. Employés par une société de San Francisco, ils vivent dans des conditions précaires, avec la crainte constante de perdre leur emploi si jamais ils osaient remettre en question les directives de la direction.

Anita, annotatrice de données à Gulu

Anita, basée à Gulu, Ouganda, travaille dans un centre d'annotation de données. Mais que fait-elle exactement ? Eh bien, elle examine des images de conducteurs, détectant distractions ou fatigue. Cela requiert une grande concentration et, comme elle le dit, « Rester assise et concentrée des heures, c'est épuisant ! »

Les annotateurs comme Anita s'investissent 45 heures par semaine pour un salaire assez modeste. Ils gagnent environ 800 000 shillings ougandais mensuellement, soit juste un peu plus de 200 dollars américains.

Ça fait à peu près 1,16 dollar de l'heure. Leur mission ? Dessiner des polygones autour d'objets spécifiques et étiqueter les données comme demandé par les clients.

Dans l'atelier de production, les annotateurs sont alignés devant des bureaux, sous une lumière tamisée pour ménager leurs yeux. Les écrans clignotent, affichant un flux constant d'images à annoter. Formés pour répondre aux spécifications du client, ils identifient et marquent des éléments variés, des feux à stop aux panneaux de signalisation.

Le quotidien professionnel d'Anita et de ses collègues est strictement surveillé. Dès l'entrée sécurisée par scanners biométriques jusqu'à la surveillance constante par des caméras, chaque seconde de leur travail est comptée.

Malheureusement, il y a même des rumeurs que la direction utilise des informateurs pour saper toute tentative de syndicalisation. Comme si surveiller des feux rouges toute la journée n'était pas déjà assez amusant, non ?

Les travailleuses africaines et la réalité du travail en IA

Pourquoi ce travail fastidieux d'annotation de données est-il essentiel à la révolution de l'IA ? Sans les travailleurs comme Mercy et Anita, les technologies avancées ne pourraient pas exister.

Le marché mondial de l'annotation des données est en plein essor, estimé à 2,22 milliards de dollars en 2022. Ce travail est souvent externalisé vers des pays du Sud où les travailleurs acceptent des salaires inférieurs et des conditions de travail précaires.

Les entreprises technologiques exploitent cette division du travail numérique pour maximiser leurs profits. Les travailleurs vulnérables dans ces pays sont moins disposés à exiger de meilleures conditions de travail.

En utilisant des produits d'IA, nous nous insérons directement dans la vie des travailleurs dispersés à travers le monde. Les entreprises font tout pour cacher la réalité de la fabrication de leurs produits. Elles présentent une image de machines autonomes, mais la réalité est bien différente.

Les histoires de Mercy et Anita révèlent les défis et les sacrifices des travailleurs africains dans l'industrie de l'IA.

