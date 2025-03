Alerte du FBI : n’utilisez pas ces sites web de conversion de fichiers !

Les sites gratuits de conversions de fichiers ont un prix caché. Le FBI à Denver met en garde contre ces logiciels malveillants qui volent vos données en silence.

Il existe mille et une façons de hacker ou de voler des données sensibles. Cette fois-ci, le FBI met tout le monde en garde contre ce piège subtil. Les sites de conversion de fichiers attirent des millions d’Américains chaque jour. Mais sous leur apparente facilité d’usage, des cybercriminels glissent des logiciels malveillants pour dérober vos informations sensibles.

Le danger ne vient pas de la conversion de fichiers en elle-même, mais de ces sites gratuits qui prolifèrent sur le web. Derrière leurs interfaces conviviales se cachent souvent des malwares ou des ransomwares. Une fois installés, ils siphonnent vos mots de passe ou vos données bancaires directement depuis votre machine. Ils profitent de la confiance des utilisateurs pressés. Avec des millions de personnes concernées, ces sites restent une cible de choix pour les hackers.

Sites de conversion de fichiers dans le collimateur

Le bureau du FBI à Denver épingle des noms précis comme Imageconverteurs.com, 9convert.com et Convertpro.org. On cite également Convertix-api.xyz, Freejpgtopdfconverter.com et Primeconvertapp.com parmi les logiciels à haut risque.

Ces sites de conversion de fichiers ne restent pas longtemps actifs. En effet, les hackers les renouvellent dès qu’elles sont repérées. Ils attirent un flot constant d’utilisateurs grâce à des publicités bien placées sur Google. Certains vont même plus loin en demandant d’installer une extension ou un outil, souvent porteur d’un ransomware.

Privilégier la sécurité à la facilité

Pour contourner ces risques, le FBI recommande des alternatives sûres. Vérifiez d’abord vos logiciels existants avant de chercher en ligne. Microsoft Office ou OpenOffice permettent souvent de convertir des fichiers sans danger. Pour les PDF, Adobe Acrobat offre une option gratuite et fiable.

Un antivirus à jour est aussi essentiel pour bloquer les menaces avant qu’elles ne s’installent. « La meilleure défense est d’éduquer les gens pour qu’ils ne tombent pas dans le piège de ces sites de conversion de fichiers », ajoute Mark Michalek, agent spécial responsable du FBI à Denver.

Les domaines malveillants évoluent constamment, mais le schéma reste identique. Si vous pensez avoir utilisé un site de conversion de fichiers suspect, changez immédiatement vos mots de passe depuis un appareil non compromis. Signalez l’incident aux autorités locales ou sur IC3.gov, le portail officiel du FBI pour les plaintes liées à la cybercriminalité.

