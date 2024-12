American Airlines : TOUS les avions cloués au sol par un bug ! Une cyberattaque ?

Des milliers de passagers sont coincés dans des aéroports bondés, à la veille de Noël. Files interminables, impatience, frustration et les « Mais qu’est-ce qui se passe ? » retentissant dans les halls d’embarquement… Tous les avions d’American Airlines sont tous cloués au sol à cause d’un problème technique mystérieux, survenu mardi 24 décembre. Mais est-ce juste un bug banal ou une cyberattaque digne d’un thriller technologique ?

Ce mardi 24 décembre, American Airlines a dû immobiliser tous ses avions aux États-Unis pendant une heure. Cette brève interruption a suffi à chambouler les plans de milliers de voyageurs en pleine période des fêtes. Le timing ne pouvait pas être pire.

Avec Noël à l’horizon, l’arrêt au sol a donc fait craindre le pire à des familles pressées de se retrouver. Et si cela n’avait été qu’un simple bug ? Peut-être. Mais certains n’ont pas pu s’empêcher de voir dans cet incident les signes d’une cyberattaque.

D’après American Airlines, il s’agissait d’un problème technique. Était-ce une panne de serveur ? Un problème de mise à jour logicielle ? Ou sûrement… une cyberattaque ? Nous ne le savons pas, car ils n’ont pas donné plus de détails.

Les retards se sont donc accumulés, notamment à l’aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky. Coïncidence ou non, ce problème technique a semé la pagaille juste là-bas.

Pendant ce temps, les réseaux sociaux étaient en feu. Sur X, Facebook, et même Bluesky, les passagers n’ont pas mâché leurs mots. Un utilisateur désespéré a par exemple tweeté « Hé, @AmericanAir, dites-nous simplement si on doit rentrer chez nous ou attendre encore ».

Ce n’est pas la première fois qu’un tel chaos se produit. Je me souviens également de la panne mondiale sur Azure, la plateforme cloud de Microsoft. Ou encore du fiasco de Southwest Airlines, il y a deux ans, avec 16 900 vols annulés et une amende record de 140 millions de dollars.

American Airlines, de son côté, n’a rien confirmé. La FAA (l’autorité aérienne américaine) a renvoyé la balle à la compagnie, et les spéculations continuent. En attendant, les vols ont repris et ainsi, la situation semble sous contrôle.

We have resolved a vendor technology issue that briefly affected flights this morning. We sincerely apologize to our customers for the inconvenience and have issued a travel alert to allow for additional flexibility. https://t.co/lAp094H8cx