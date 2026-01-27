Apple dévoile enfin son AirTag 2 : voici toutes les améliorations

Après près de cinq ans sans évolution majeure, Apple sort enfin de sa réserve. L’AirTag 2 arrive avec des améliorations très attendues, sans hausse de prix. Détails.

L’AirTag traînait depuis trop longtemps sans vraie mise à jour. Cinq ans, pour Apple, c’est une éternité. Entre-temps, les usages ont évolué. Les attentes aussi. Plus de précision, plus de portée, plus d’intégration. Apple devait réagir. Avec l’AirTag 2, la marque ajuste enfin le tir grâce à des améliorations intéressantes. Il n’y a pas de révolution tape-à-l’œil, certes. Mais les évolutions s’annoncent importantes.

Une attente interminable récompensée

L’AirTag faisait partie de ces produits Apple qu’on utilise sans y penser. Qu’il s’agisse de clés, d’un sac ou d’une valise, il suivait tout, partout. Ce petit accessoire servait avant tout à localiser des objets du quotidien via le réseau Localiser d’Apple.

Il s’appuie sur des centaines de millions d’appareils Apple pour signaler discrètement la position d’un objet égaré. Cela même à grande distance, comme l’explique Apple sur sa page officielle.

Pourtant, depuis son lancement, aucune vraie nouveauté n’était venue enrichir l’expérience. Le temps commençait à paraître long. Le 26 janvier, Apple a enfin levé le voile sur l’AirTag 2. Et cette fois, la firme ne s’est pas contentée d’un simple rafraîchissement. Dans son annonce officielle, le constructeur met en avant des améliorations matérielles nettes.

Bien sûr, il ne s’agit pas de simples ajustements cosmétiques. L’AirTag 2 avance des améliorations concrètes, mesurables, pensées pour l’usage quotidien.

Les améliorations du AirTag 2 qui méritent qu’on en parle

La première nouveauté de l’AirTag 2 est sa nouvelle puce Ultra Wideband de deuxième génération. C’est la même technologie que celle intégrée aux iPhone récents. Elle promet ainsi une localisation de précision améliorée de 50 %.

La différence se ressent surtout à courte distance. Quand l’objet se trouve à proximité, les indications deviennent plus fines. Les retours visuels, sonores et haptiques gagnent en clarté.

Retrouver un trousseau sous un canapé devient presque trivial. Cette précision accrue s’appuie aussi sur une portée Bluetooth étendue, qui améliore la détection dans des environnements plus vastes.

Avec l’Air Tag 2, des améliorations nettes apparaissent du côté du haut-parleur plus. Il devient plus puissant et enfin audible. C’était l’un des reproches majeurs du premier modèle. Le son restait trop discret.

Apple corrige le tir avec un haut-parleur plus puissant, annoncé comme 50 % plus sonore. Dans les faits, le signal sonore porte deux fois plus loin. Cette amélioration de l’AirTag 2 change évidemment l’expérience.

Dans un sac, une voiture ou une pièce bruyante, l’équipement se fait entendre sans difficulté. Combiné à la précision accrue, ce gain sonore rend la recherche plus rapide. Et nettement moins frustrante.

De nouvelles options de partage aussi au rendez-vous

La Localisation de précision devient également accessible depuis l’Apple Watch Series 9 et les modèles plus récents. Plus besoin donc de sortir l’iPhone. Tout se passe directement au poignet.

L’application Localiser affiche les indications nécessaires, dont la direction, la distance ainsi que les vibrations. Le suivi devient plus fluide, surtout en déplacement. Cette intégration renforce évidemment l’écosystème Apple. Elle donne aussi un vrai sens à l’AirTag pour les utilisateurs de montre connectée.

Apple étend aussi les possibilités côté logiciel. L’AirTag 2 introduit une nouvelle fonction iOS de partage avec des tiers. C’est une évolution attendue depuis longtemps.

Cela signifie qu’il devient possible de partager la position d’un AirTag avec une compagnie aérienne. En cas de bagage perdu ou retardé, le suivi gagne en efficacité. Cette ouverture répond à un usage déjà répandu, mais jusque-là officieux. Apple encadre enfin cette pratique, sans la compliquer.

Côté visuel, rien ne change. L’AirTag 2 conserve son design circulaire emblématique. Apple préfère miser sur la continuité. D’ailleurs, difficile d’imaginer cet équipement sous une autre forme. En revanche, la fabrication évolue en profondeur.

Le traceur utilise désormais 85 % de plastique recyclé. Les aimants reposent sur des terres rares 100 % recyclées. Même le plaquage or adopte une origine recyclée. Apple renforce ici sa stratégie environnementale, sans compromis visible sur la qualité.

Gardons le meilleur pour la fin. Malgré toutes ces améliorations, Apple maintient le tarif de l’AirTag 2 à 29 dollars. Intéressant, n’est-ce pas ? Le constructeur propose même un pack de quatre unités à 99 dollars. Intéressé ? Vous pouvez commander la vôtre sur le site officiel. La disponibilité générale reste prévue d’ici la fin de la semaine.

