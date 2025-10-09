Apple, Samsung, Sony… Fnac / Darty dévoile les marques tech les plus fiables

Chaque année, le baromètre Fnac / Darty vient remettre les pendules à l’heure : qui fabrique les appareils les plus solides, les plus durables et les moins sujets aux pannes ? Et cette fois encore, Apple conserve son trône, mais certains challengers montrent les dents.

Fiabilité, réparabilité, longévité… trois mots qui comptent autant qu’un bon processeur ou un bel écran aujourd’hui. Le nouveau baromètre Fnac / Darty dévoile les marques tech les plus fiables de 2025, en s’appuyant sur les retours clients, les interventions SAV et la durée de vie réelle des produits. Le classement réserve quelques confirmations et plusieurs surprises.

Le baromètre Fnac / Darty met la transparence au cœur du jeu

Ce fameux baromètre de fiabilité signé Fnac / Darty s’appuie sur une montagne de données. De retours de plus de 13000 clients, réparations en SAV et durée de vie réelle des produits. Leur objectif, c’est d’offrir un aperçu concret de la durabilité des appareils tech et de la politique de réparation de chaque marque.

Plus de cent catégories de produits sont passées au crible par le Fnac / Darty. Du smartphone au lave-linge, en passant par les montres connectées ou les écouteurs. Et apparemment, toutes les marques ne jouent pas dans la même cour.

Apple, roi de la durabilité

Sans grande surprise, Apple domine le classement du Fnac / Darty. La marque à la pomme décroche la première place sur plusieurs catégories phares. Notamment, les smartphones, les montres connectées, les ordinateurs portables et même écouteurs sans fil.

Grâce à 7 ans de disponibilité des pièces détachées, une fiabilité supérieure à la moyenne et une réparabilité exemplaire, les produits Apple tiennent dans la durée.

Côté smartphones, les iPhone restent les meilleurs élèves. Ils devancent Honor et Samsung dans le top 3. Les pannes les plus courantes rapportées par le SAV sont à propos du démarrage (l’appareil ne s’allume pas), le problème de charge et le défaut d’affichage.

Je trouve que ce n’est rien d’inhabituel pour des appareils de cette complexité. Malgré tout, Apple garde la tête haute grâce à sa longévité et à ses mises à jour logicielles continues.

Et vous savez, quand on parle d’Apple, Samsung n’est jamais loin derrière. La marque sud-coréenne performe particulièrement bien sur les tablettes et reste dans le top 3 sur de nombreuses catégories. Sony, de son côté, brille sur le segment TV (LED et OLED) ainsi que sur les barres de son. En revanche, la marque perd quelques points sur la partie audio portable comme les écouteurs et casques.

L’audio, le maillon faible

Malgré tous les efforts des constructeurs, le secteur audio reste le plus fragile. Les écouteurs true wireless, avec ou sans réduction de bruit, sont souvent pointés du doigt. Les principaux problèmes sont la réparabilité compliquée, l’autonomie qui chute après quelques années et le passage en SAV dès la troisième année d’usage. Apple, Samsung et Bose se partagent néanmoins le podium de cette catégorie.

Fnac / Darty met aussi en avant les catégories les plus fiables tous secteurs confondus. Les appareils comme le congélateur armoire, l’aspirateur avec sac et le lave-linge hublot dépassent les 7 ans de durée de vie moyenne, un record ! À l’inverse, les écouteurs sans fil, aspirateurs robots et aspirateurs balais laveurs ferment la marche, peinant à dépasser les 5 ans.

Finalement, Apple reste le maître incontesté de la fiabilité tech, suivi de près par Samsung et Sony. Et si le baromètre Fnac / Darty prouve une chose, c’est bien que durabilité et réparabilité sont devenues les vraies stars du marché high-tech.

