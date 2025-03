Cannabis : cette étude révèle un grave danger pour votre santé

Derrière la fumée apaisante du cannabis se cache un danger réel pour la santé. Une étude récente révèle son lien troublant avec les crises cardiaques chez les moins de 50 ans.

Il n’y a pas si longtemps, les bienfaits du cannabis et de ses dérivés sur la santé déferlent sur la toile. Pourtant, une hypothèse récente risque de froisser les fans de CBD. Grâce à des outils informatiques, les effets du cannabis sur le cœur ont été décortiqués, et le verdict n’a rien de réjouissant.

Les scientifiques de l’Université de Boston ont analysé plus de 4,6 millions de dossiers médicaux anonymes via TriNetX. Entre 2010 et 2018, les experts ont isolé 90 000 consommateurs de cannabis et un groupe équivalent de non-utilisateurs. Les résultats démontrent que les consommateurs réguliers montrent des failles cardiaques inattendues avant 50 ans.

Cannabis, un fléau pour la santé cardiaque

Loin d’améliorer la santé, le cannabis accélère le pouls et fragilise les vaisseaux. Le THC, principal composant actif, en est le principal coupable. Cette substance augmente la fréquence cardiaque et la pression artérielle, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire.

Les jeunes adultes consommateurs risquent six fois plus une crise cardiaque. Et les probabilités de l’insuffisance cardiaque et des accidents vasculaires cérébraux doublent aussi. Cette étude n’a pas fait de distinction entre le tabagisme et les produits comestibles, ni détaillé les niveaux de consommation. Les études ignorent si fumer ou manger du cannabis change le risque des impacts sur la santé.

Une étude qui dépasse la fumée

Cette étude, mise en lumière par l’American College of Cardiology, tombe à point nommé. Aux États-Unis, le cannabis gagne du terrain sur le front légal et le débat sur ses impacts sur la santé s’enflamme. En outre, la légalisation progresse dans plusieurs régions.

Et là, les systèmes informatiques posent une vérité crue devant les décideurs. Les jeunes, souvent amateurs de cannabis, ne réalisent pas les dangers qui guettent leur santé. Ibrahim Kamel, instructeur clinique à l’Université de Boston, pointe aussi du doigt d’autres substances comme la cocaïne.

Pour ceux qui tapent dans le cannabis, il vaut mieux calmer le jeu. La consommation de CBD et la cigarette ne font pas bon ménage, surtout si vous cumulez des risques comme l’obésité. Si vous ressentez des douleurs dans la poitrine ou un essoufflement, passez votre tour.

Et en dernier recours, préférez les produits au CBD, issus de l’huile de cannabis, plutôt que la fumée pour réduire les dangers.

