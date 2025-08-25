Ces étudiants qui refusent encore et toujours d’utiliser l’IA

Alors que l’intelligence artificielle s’impose dans les écoles, certains élèves s’inquiètent de ses effets sur leur éducation et leurs libertés.

L’intelligence artificielle est de plus en plus présente dans les salles de classe. Comme dans plusieurs domaines, elle offre des avantages pour l’apprentissage. Cependant, elle soulève également des préoccupations chez les étudiants, qui dénoncent des atteintes à leurs droits et libertés, notamment en raison d’un filtrage excessif, de la surveillance numérique et des dérives potentielles des deepfakes.

Des étudiants s’opposent aux dérives de l’IA

À Heights High School, au Texas, Christianna Thomas, élève de terminale, fait l’expérience de l’utilisation abusive de l’IA.

Son établissement utilise un détecteur d’IA pour contrôler le plagiat, mais aussi un filtre web alimenté par la technologie.

Au moment de travailler sur le système éducatif de Cuba communiste pendant la guerre froide, elle s’est retrouvée privée d’accès à de nombreuses sources. Même son ordinateur personnel, connecté au réseau scolaire, était bloqué.

Ces restrictions ne sont pas isolées : des plateformes essentielles comme The Trevor Project, JSTOR ou Internet Archive se retrouvent parfois bannies. Ce qui a limité l’accès des étudiants à des ressources cruciales. Thomas a dû abandonner son sujet de recherche.

Si les inquiétudes des enseignants sur l’IA sont largement relayées, celles des élèves le sont beaucoup moins.

Certains redoutent que ces technologies servent à renforcer la surveillance policière dans les écoles. D’autant plus qu’actuellement le climat par la peur des contrôles gouvernementaux et la censure de certains contenus sont déjà marqués.

Une situation qui requiert de la vigilance extrême

Accusations de triche, deepfakes, atteintes aux libertés : les craintes sont multiples. Pourtant, les jeunes ne rejettent pas l’IA en bloc.

Beaucoup y voient aussi des opportunités. Leur revendication principale est claire : que leur voix soit enfin prise en compte dans le débat.

Au-delà du filtrage, les outils de surveillance se multiplient. Des logiciels comme Gaggle, Bark ou GoGuardian analysent les messages et activités en ligne pour détecter des risques.

Mais leur fiabilité est contestée. Des erreurs d’interprétation ont mené à des situations graves, comme l’arrestation d’une collégienne de 13 ans dans le Tennessee, après qu’un algorithme a pris une plaisanterie pour une menace.

Des procès ont été engagés pour dénoncer des violations des droits constitutionnels et un manque de transparence dans l’usage des données.

Face à ces dérives, les étudiants s’organisent. À travers Students Engaged in Advancing Texas, Thomas et ses camarades militent pour plus de contrôle humain et une meilleure protection des libertés.

Leur action s’étend au terrain politique : soutien à un projet de loi pour intégrer des représentants étudiants dans les conseils scolaires, opposition à des mesures jugées trop restrictives.

Ils envisagent même la rédaction d’une « Déclaration des droits des étudiants » pour garantir liberté d’expression, santé et participation aux décisions éducatives.

