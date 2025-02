Cette nouvelle IA Google DeepMind surpasse les meilleurs humains en maths !

La nouvelle IA Google DeepMind, AlphaGeometry2, a atteint un niveau que peu auraient osé imaginer. Désormais, elle rivalise avec les plus grands génies des Olympiades internationales de mathématiques (IMO). Pire encore… elle les surpasse !

Pour commencer, laisse-moi vous rappeler que l’année dernière, DeepMind avait déjà stupéfié le monde avec AlphaGeometry. Cette IA, en réussissant à égaler les médaillés d’argent des IMO, avait montré un potentiel immense.

Cependant, cela ne suffisait pas. Aujourd’hui, sa version améliorée, AlphaGeometry2, va bien au-delà. En fait, elle se hisse au niveau des médaillés d’or et les dépasse même sur plusieurs points.

Pour infos, les IMO ne sont pas un simple tournoi de mathématiques. Ce sont des épreuves où les meilleurs jeunes esprits s’affrontent sur des problèmes redoutables.

Géométrie euclidienne, algèbre, combinatoire, théorie des nombres… Rien n’est laissé au hasard. Mais là où de nombreux participants échouent, AlphaGeometry2 brille avec une précision saisissante.

En effet, elle parvient à résoudre 84 % des problèmes de géométrie donnés aux IMO ces 25 dernières années. Notons que son prédécesseur atteignait à peine 54 %. Nul doute que cette avancée marque un tournant.

Comme l’a souligné Kevin Buzzard, mathématicien à l’Imperial College de Londres : « J’imagine qu’il ne faudra pas longtemps avant que les ordinateurs obtiennent la note maximale à l’IMO ».

Et comme nous le savons tous, les IA classiques fonctionnent en analysant des milliers d’exemples. AlphaGeometry2, en revanche, repose sur une approche plus sophistiquée.

Il s’agit d’un système neuro-symbolique, une technologie qui mêle intuition artificielle et raisonnement logique conçu par des experts humains.

En plus de cette architecture avancée, DeepMind a intégré Gemini, le modèle de langage de Google. Grâce à cet ajout, l’IA bénéficie d’une capacité de raisonnement encore plus fine.

Effectivement, elle évite les erreurs courantes des IA traditionnelles, comme les « hallucinations », ces réponses absurdes qui peuvent induire en erreur.

