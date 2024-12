Cette star du Metal clash violemment l’IA : « c’est de la m**** et un danger »

Une star du Metal n’a pas mâché ses mots sur ce qu’il pense de l’IA. Dans une interview donnée au journal espagnol Metal Journal, il a vivement critiqué cette technologie, qu’il juge « sans âme » et dangereuse pour l’industrie musicale.

L’intelligence artificielle divise le monde entier, mais Dani Filth, leader de CRADLE OF FILTH, n’y va pas par quatre chemins. Lors d’un entretien avec Metal Journal, il a dénoncé l’impact de l’IA sur l’art et l’humanité.

Pour lui, cette technologie menace non seulement les industries créatives mais aussi la profondeur spirituelle des individus. À travers des mots frappants, il dévoile les effets néfastes de l’IA et son potentiel à remplacer l’effort humain par des créations sans âme. « C’est de la m**** et un danger »

Exposons un peu les faits

Au fait, Dani Filth a partagé une expérience qui l’a convaincu du potentiel problématique de l’IA. Lors d’un dîner en janvier dernier avec un ami programmeur, celui-ci lui a montré un programme révolutionnaire à notre star.

« Je suis allé dîner chez lui et il m’a montré quelque chose qui m’a fait très peur. »

Ce logiciel, similaire à MusicGen de Meta je suppose, pouvait créer une chanson à part entière en seulement quelques minutes. Il suffit de donner des instructions sur le genre musical-, le thème des paroles ou le style de la vidéo à l’outil est le tour est joué.

Alors qu’une telle technologie fascine la plupart d’entre nous, pour Dani, elle pose un problème majeur. « Le problème est que c’est sans âme, car en gros, il s’agit simplement de prendre des morceaux d’informations – des millions – sur le Web et de les lier très rapidement. Et il apprend. » explique-t-il.

« Mais le problème est que cela n’affecte pas seulement… Je veux dire, un peintre, par exemple, ou un groupe qui passe un an à écrire un album, à l’enregistrer, à assembler tous les visuels, à le sortir. Ces choses peuvent le faire presque instantanément.

« Donc non seulement cela enlève quelque chose à l’industrie du divertissement, que ce soit la musique, l’art, le théâtre, le cinéma, mais dès qu’il s’attache à un robot physique, quelque chose qui peut physiquement faire le travail que son esprit crée, alors cela va affecter tous les domaines de la vie. »

Une chose est sûre : notre star a quelque chose contre le potentiel de l’IA générative

L’IA offre des avantages dans certains domaines comme l’aide aux personnes handicapées ou la recherche historique, c’est indéniable. Cependant, pour notre star Dani Filth, ces bénéfices ne changent rien.

« Ils ne suffisent pas à contrebalancer les dangers que la technologie représente. » La facilité d’accès à tout grâce à l’IA a, d’ailleurs, déjà modifié nos comportements, estime-t-il.

« Cela va rendre la race humaine non seulement paresseuse… Je veux dire, regardez la façon dont les gens sont avec la musique de nos jours, avec le simple fait d’avoir accès à tout.

« Il n’y a pas d’introspection, il n’y a pas besoin d’aller dans un magasin de disques pour trouver un album… Donc non, je pense que l’IA est de la merde. Je pense que c’est un danger.

« Et je ne parle pas des robots ‘Terminator’ et de Skynet , même si cela pourrait être un problème à terme, mais je pense juste que pour la croissance spirituelle des gens, pour le remplacement du travail acharné des artistes dans tout ce qu’ils font, que ce soit la musique, la radio, la télévision, le cinéma, n’importe quoi, je pense que c’est un peu un problème. » conclut-il.

Alors, partagez-vous les mêmes perceptions vis-à-vis de l’IA ? J’avoue que ce qu’avance Dani Filth est recevable. Toutefois, chacun a sa vision des choses.

Et au fait, avez-vous déjà entendu le tout nouveau single de CRADLE OF FILTH, Malignant Perfection, sorti le mois dernier ? Ou bien vous n’aimez pas le black metal ?

N’hésitez pas à répondre dans les commentaires…

