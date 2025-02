ChatGPT atteint 400 millions d’utilisateurs : pouvez-vous encore vous en passer ?

ChatGPT, l’outil d’OpenAI, est aujourd’hui utilisé par 400 millions de personnes chaque semaine. Impressionnant, non ? Cet assistant devient une présence familière, un compagnon de travail, un guide… Tout comme un smartphone, il s’intègre peu à peu dans nos habitudes.

Qui n’a pas encore entendu parler de ChatGPT, le chatbot d’OpenAI lancé en 2022 ? En à peine deux ans, en 2024, cette intelligence artificielle a atteint 200 millions d’abonnés. Aujourd’hui, en seulement quelques mois, le nombre d’utilisateurs actifs a doublé. Et selon la firme, ChatGPT compte désormais 400 millions d’utilisateurs hebdomadaires.

Brad Lightcap, directeur d’OpenAI, n’a pas caché son enthousiasme : « Nous sommes très chanceux de servir 5 % de la population mondiale chaque semaine. »

Dès ses débuts, le chatbot d’OpenAI a su capter l’attention des médias. Suite à cela, en février 2023, seulement deux mois après, ChatGPT comptait déjà 100 millions d’utilisateurs mensuels.

Et tout comme un assistant personnel, il aide à écrire des e-mails, rédiger des textes, générer des idées… Mieux encore, il explique des concepts compliqués en quelques secondes. Et à mon avis, ce succès s’explique par l’utilité de ce chatbot IA.

Par contre, le monde de l’intelligence artificielle est une arène où la compétition fait rage. Récemment, DeepSeek, un nouveau venu sur le marché, a semé le doute. Certains pensent même qu’il pourrait rivaliser avec ChatGPT. Mais OpenAI continue d’améliorer son outil pour rester en tête.

Pour continuer sur cette lancée, la firme prépare deux nouvelles versions : GPT-4.5 et GPT-5. Ces modèles promettent des réponses plus rapides, plus précises et surtout plus naturelles.

En plus, OpenAI veut simplifier l’expérience utilisateur. Plus besoin de choisir entre différents modèles, l’outil s’adaptera automatiquement.

JUST IN: ChatGPT hits 400M weekly active users



– “Natural progression” of ChatGPT, OpenAI COO Brad Lightcap said.



– 2M paying enterprise users, almost twice from Sep.



– Developer traffic 2x’d in the past 6 months.



– Reasoning models 5x’d in the same period. pic.twitter.com/5kjs6DxGCw February 21, 2025

Un assistant indispensable pour beaucoup

Aujourd’hui, difficile d’ignorer son impact : ChatGPT n’est plus un simple programme informatique. Il accompagne des millions de personnes, chaque jour, dans toutes sortes de tâches.

Un étudiant en pleine révision, un entrepreneur débordé, une mère cherchant des recettes etc… Tous y trouvent une aide précieuse !

De plus, OpenAI travaille sur un accès encore plus large à son intelligence artificielle. Et la bonne nouvelle : GPT-5 pourrait bientôt être accessible à tous gratuitement.

Avec 400 millions d’utilisateurs chaque semaine, selon vous, ChatGPT est-il un simple outil pratique ou une vraie révolution technologique ? Partagez votre avis juste en dessous !

