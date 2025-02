« ChatGPT, choisis ma coupe de cheveux » : pourquoi l’IA fait rager votre coiffeur ?

Si ChatGPT se positionne comme un allié pour les fashion addicts, l’IA devient aussi un casse-tête pour les coiffeurs.

ChatGPT inspire les amateurs de mode, mais complique aussi la vie des coiffeurs. L’intelligence artificielle ne cesse de gagner du terrain dans le domaine de la beauté. Pourtant, les professionnels du ciseau insistent. Rien ne remplace l’expertise humaine !

Les attentes des clients explosent, parfois déconnectées de la réalité. Les images générées par l’IA créent un fossé entre le rêve et le possible. Marcus Villeneuve, coiffeur renommé, observe un écart saisissant entre ces visuels parfaits et la nature des cheveux. « Ces photos ne tiennent pas compte des reflets, de l’épaisseur ni du mouvement naturel. C’est comme comparer un mannequin retouché à une personne réelle », exprime-t-il.

Dean Allan, propriétaire du salon Beauty Parlour à Edmonton, partage ce constat. « Les clients arrivent convaincus que cette coupe est à leur portée. Leur expliquer la réalité devient un défi. Certains le prennent mal. »

Face à ces attentes démesurées, les coiffeurs adoptent un rôle de pédagogue. Ils préfèrent refuser certaines demandes plutôt que de décevoir leurs clients. Un travail essentiel pour préserver la satisfaction et l’image de leur salon.

ChatGPT, un allié inspirant, mais pas un coiffeur

Malgré ces difficultés, l’IA ne se limite pas à créer des frustrations. ChatGPT aide à explorer des options de coiffures et à affiner des choix avant un rendez-vous. Modifier une photo pour prévisualiser une coupe facilite la discussion avec un professionnel.

ChatGPT ne prétend pas remplacer l’œil du coiffeur. Il suggère des idées en fonction de critères techniques comme la forme du visage ou le type de cheveux. Mais seul un expert peut adapter ces inspirations à la réalité capillaire.

Loin d’être un concurrent, l’IA peut devenir ainsi une alliée si elle est utilisée intelligemment. Pour un changement de coupe réussi, il vaut mieux s’inspirer des suggestions de ChatGPT, mais surtout en discuter avec un coiffeur professionnel. Lui seul saura conseiller une transformation en accord avec la nature des cheveux, loin des illusions de l’intelligence artificielle.

