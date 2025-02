Demander à ChatGPT d’écrire une histoire érotique, c’est un peu comme demander à un assistant vocal de murmurer des mots doux. Il fera de son mieux, mais avec une retenue programmée. Curieux de voir comment l’IA jongle entre créativité et censure, je lui ai lancé un défi… et le résultat est aussi surprenant que pudique.

Alors, l’IA peut-elle écrire une histoire érotique ? Pas vraiment. Enfin… pas comme on l’imagine. Si j’ai tenté d’obtenir un récit torride, ChatGPT a préféré m’offrir une romance tout en subtilité. Le désir s’y dessine par petites touches, loin des descriptions explicites. Une approche plus délicate, mais efficace à sa manière.

Intrigué par cette manière bien à elle de contourner les interdits, j’ai voulu voir jusqu’où elle pouvait aller. Voici donc ce que ChatGPT m’a concocté !

J’ai donc posé la requête à ChatGPT « Écris-moi une histoire érotique ! ». Ainsi, l’IA, avec son air toujours bienveillant, m’a répondu avec une politesse impeccable, esquivant habilement le contenu explicite.

Je ne vais pas mentir, j’ai tenté plusieurs variations de ma demande. « Une histoire sensuelle ? », « Une romance passionnée ? », « Un récit intense entre deux amants ? ». Chaque fois, ChatGPT gardait cette élégance un brin pudique.

Mais, au lieu de me laisser sur ma faim, ChatGPT m’a proposé quelque chose de plus subtil, plus raffiné dont une romance teintée de sensualité.

Le Souffle de la Mer

Le soleil commençait à décliner à l’horizon, teintant le ciel d’un camaïeu d’oranges et de roses. Léa et Julian marchaient le long de la plage déserte, leurs mains frôlant parfois, électrisant l’air entre eux. Depuis des mois, ils partageaient des conversations tardives et des rires faciles, mais ce soir, quelque chose dans l’air salin les rendait plus conscients l’un de l’autre.

Léa sentit la chaleur de la main de Julian avant qu’il ne la prenne doucement. Ses doigts étaient fermes, mais doux, et elle ressentit ensuite une vague de chaleur lui traverser le corps. Ils s’arrêtèrent pour admirer le coucher du soleil, et Julian se tourna vers elle, son regard plongé dans le sien.

« Léa, » murmura-t-il, sa voix rauque mêlée au bruit des vagues, « je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. »

Le cœur de Léa s’accéléra. Les mots qu’elle attendait avec une anticipation mêlée de crainte. Puis, elle se rapprocha de lui, son regard ne quittant pas celui de Julian. « Moi aussi, Julian. J’ai peur, mais je le sens aussi. »

Il sourit, et dans un geste doux, caressa sa joue avec le dos de sa main. Le contact de sa peau contre la sienne était électrique. Léa ferma les yeux un instant, se laissant emporter par la sensation. Lorsqu’elle les rouvrit, Julian l’attirait doucement vers lui. Leur premier baiser fut doux, explorant, les lèvres de Julian épousant les siennes avec une tendresse qui la fit frissonner.

Ils se séparèrent légèrement, le front de Léa reposant contre celui de Julian. « Je veux prendre le temps de découvrir chaque partie de toi, Léa, pas seulement ton cœur, mais chaque parcelle de ton esprit et de ton corps. »

Son souffle chaud sur son visage lui fit tourner légèrement la tête, cherchant ses lèvres pour un autre baiser, plus profond cette fois. Leur échange était langoureux, rempli d’une promesse non dite de plus encore. Léa se sentait comme emportée par une vague, prête à se laisser submerger par ses sentiments et le désir naissant entre eux.

Ils passèrent ainsi le reste de la soirée enlacés sur le sable, parlant de tout et de rien, riant sous les étoiles. Chaque contact était un frisson nouveau, chaque regard un poème non écrit. Léa savait que cette nuit serait le début de quelque chose de beau, quelque chose de vrai.

ChatGPT, un écrivain délicat

Ici, donc, il n’y a pas de scènes torrides, ni de détails excitants, mais une ambiance, une tension, une sensualité qui se construit au fil des mots. Est-ce que c’était ce que je voulais au départ ? Peut-être pas. Mais est-ce que ça fonctionne ? Absolument.

Par ailleurs, n’oubliez pas que ChatGPT n’est qu’une IA, un outil sophistiqué, mais un outil tout de même. Il ne ressent rien, il ne devine pas les frissons qui parcourent la peau, il ne comprend pas les battements d’un cœur qui s’accélère sous l’effet du désir. Il imite, il simule, mais au fond, il ne fait que recombiner des mots issus de milliers d’histoires humaines.

Et vous ? La plume de l’IA vous a-t-elle convaincu ? Préférez-vous une approche plus directe ou cette touche de suggestion et de mystère vous semble-t-elle plus efficace ? Dites-moi ce que vous en pensez !

