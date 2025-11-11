ChatGPT lance des Ads inédites, loins des standards Google

ChatGPT testera des Ads non intrusives, fondées sur des recommandations fiables et des frais de transaction, pour monétiser sans compromettre la confiance.

Les Ads de ChatGPT sont radicalement différentes du modèle Google. Ces publicités ne comprometteront pas la qualité des réponses et respecteront la confiance des utilisateurs. En outre, le modèle de transaction sera direct, transparent et centré sur l’utilisateur. Sam Altman affirme que ChatGPT ne recommande que les meilleures options, sans favoriser des contenus payants de moindre qualité.

Une critique directe du modèle publicitaire de Google

Sam Altman critique ouvertement le modèle de Google. Les publicités apparaissent au-dessus des résultats de recherche même lorsque ces derniers ne sont pas optimaux.

Il explique que ce système profite aux annonceurs tout en nuisant à la qualité de l’expérience utilisateur. Selon lui, Google gagne de l’argent même lorsque les réponses fournies ne sont pas les meilleures.

ChatGPT is about to introduce ads ☠️



you spent months telling it about your divorce. your new job search. your kid’s health problems. where you vacation. what you’re afraid of.



OpenAI just hired 630 Meta employees- 20% of their entire company – to figure out how to turn those… pic.twitter.com/bPPQTqcl4j — God of Prompt (@godofprompt) October 25, 2025

« Si Google fournissait la meilleure réponse, il n’y aurait aucune raison d’acheter une publicité juste au-dessus », précise Altman. Pour ChatGPT, le principe Ads sera différent. L’IA ne doit générer des revenus que si elle fournit une valeur réelle aux utilisateurs. Toute forme de publicité qui compromettrait la qualité des recommandations compromettrait également la confiance.

Altman illustre son propos avec un exemple concret. Lors d’un voyage en Europe, le journaliste a utilisé ChatGPT pour réserver des hôtels et des restaurants. À aucun moment OpenAI n’a reçu de commission et pourtant l’IA a fourni les meilleures recommandations.

Le concept des ChatGPT Ads

Le modèle de Ads proposé par Altman repose sur un système simple : ChatGPT affichera d’abord la meilleure recommandation pour l’utilisateur. Si ce dernier décide d’acheter ou de réserver, OpenAI percevra une commission fixe, identique pour tous les prestataires, sans influence sur le classement.

« Si ChatGPT propose le meilleur hôtel et que l’utilisateur réserve en un clic, une petite commission peut être prélevée, sans impact sur la qualité des recommandations », explique Altman. Il insiste : aucun paiement ne doit fausser le classement naturel des résultats.

Ce modèle distingue ChatGPT des Ads traditionnelles pay-to-play. Altman souligne qu’accepter de l’argent pour favoriser une option inférieure nuirait gravement à la relation avec l’utilisateur. À l’inverse, une commission basée sur la transaction reste compatible avec la confiance et la qualité des réponses.

>ChatGPT will show ads based on the users chat memory

>if you turn it off you lose all the “personalization”

>openai in the blackmail business now



It's SO fucking over… https://t.co/tTLrS6lIIr pic.twitter.com/8Ov3D5B3Sr October 24, 2025

Le PDG anticipe que les premières applications concerneront les voyages, mais le principe pourrait s’étendre à d’autres secteurs. L’idée centrale consiste à transformer le parcours utilisateur, de la recherche à la transaction, en un processus continu, fiable et transparent.

Une monétisation alignée avec les utilisateurs

Altman indique que la publicité ne représente pas la principale source de revenus pour OpenAI. L’objectif est de préserver la confiance tout en explorant des méthodes de monétisation éthiques et centrées sur l’utilisateur.

Selon lui, la manière la plus efficace de générer de la valeur consiste à proposer des services réellement utiles plutôt que de reproduire des modèles publicitaires agressifs.

Le PDG précise que l’IA continuera à fournir des réponses fiables, même si certaines peuvent comporter des erreurs. La monétisation passe par des commissions sur des transactions réellement effectuées, et non par la manipulation des résultats.

Altman évoque également l’avenir de l’entreprise : les marges sur de nombreux services, comme la réservation d’hôtels, vont diminuer. OpenAI mise sur des innovations, telles que la recherche scientifique ou les nouvelles technologies, pour générer des revenus significatifs, tout en maintenant un modèle centré sur l’utilisateur.

Enfin, Altman admet que ChatGPT pourrait tester des formes de Ads à l’avenir, mais reste prudent. Il ne précise pas le format exact ni le calendrier.

