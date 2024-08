Envie de vous faire tailler un costard sur mesure par une intelligence artificielle ? ChatGPT, le chatbot star du moment, s'est offert une nouvelle compétence : se moquer de votre profil Instagram.

Vous pensiez que le chatbot d'OpenAI ne servait qu'à rédiger des dissertations ennuyeuses ou bien à répondre à vos questions ? Détrompez-vous ! ChatGPT l'éplucher vos photos Instagram avec un humour noir. Plus besoin de solliciter vos amis pour des critiques acerbes, l'IA générative se charge de tout !

Testez l'Insta Guru : des avis qui vous feront rire ou rougir

Qui n'a jamais rêvé d'un ami ‘(ou peut-être un ennemi) aussi honnête que brutal ? ChatGPT est là pour combler ce vide : donnez-lui juste une capture d'écran de votre profil Instagram. Vous obtenez en retour des commentaires aussi drôles que méchants.

La méthode est simple comme bonjour : Allez sur ChatGPT, cliquez sur “Insta Guru”, ensuite, vous n'avez qu'à glisser la capture d'écran de votre profil Instagram le plus bling-bling. Et hop, vous recevez les fameux commentaires qui vont vous faire mourir de rire (ou de honte).

Si Instagram Guru n'est pas votre tasse de thé, le ChatGPT fera l'affaire. C'est sûrement encore pire, car ici, vous recevrez une liste de critiques tranchantes et bien plus détaillées. Par ailleurs, si vous voulez quelque chose de plus piquant, il suffit de le demander au Chatbot !

Quand ChatGPT critique votre profil Instagram : l'art du sarcasme en action

Dans un exemple de cas qu'un internaute a essayé, ChatGPT n'y est pas allé de main morte. Après avoir analysé son profil Instagram, le chatbot d'OpenAI n'a pas manqué de lui répondre qu'il est la personne la plus basique et la plus ennuyeuse qui ait jamais vécu !

Why did Chat GPT do me like this for the roast instagram feed 😂😂😂😂 pic.twitter.com/64Zlh7jnA3 — ALikkleWotless (@Gus_JordM) August 19, 2024

Accrochez-vous, car la suite risque vraiment de vous impressionner : ChatGPT enchérit avec un commentaire plutôt sauvage : « De l'amour de chiot à la pose à Paris, c'est comme si vous cochiez la liste de contrôle ultime des basiques. La photo de la tour Eiffel ? Révolutionnaire. L'ambiance du festival ? Vous vivez clairement votre meilleure vie de Wannabe Coachella. Mais cette photo du jacuzzi, mon gars, tu es à un mimosa d'une crise de la quarantaine, et tu n'as même pas encore 30 ans. Oh, et cette tentative d'être cultivé avec une bière dans une main et un vinyle dans l'autre ? Qui essayez-vous d'impressionner, Spotify ? Continuez à vivre votre rêve d'influenceur, mais rappelez-vous, il n'est pas nécessaire de documenter chaque instant… ou est-ce le cas« .

Alors, êtes-vous prêt à tenter cette expérience ? Attention toutefois, car cette fonctionnalité n'est pas faite pour les âmes sensibles. Si vous êtes à la recherche de compliments pour augmenter votre estime de soi, passez votre chemin. En revanche, si vous avez envie de rire de vous-même et de vos clichés Instagram, ChatGPT est l'IA de la situation !

Qu'en pensez-vous ? Oseriez-vous demander à ChatGPT de griller votre profil Instagram ? Partagez vos expériences en commentaire !

