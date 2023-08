Instagram : comment télécharger toutes vos photos préférées ?

Si vous souhaitez enregistrer et télécharger des photos de votre compte Instagram sur votre smartphone ou votre PC, nous vous expliquons la démarche à suivre.

En parcourant votre fil d’actualité sur Instagram, vous avez sûrement remarqué qu’il n’est pas possible de télécharger des images directement depuis ce réseau social appartenant à Mark Zuckerberg. Cela signifie que vous devrez utiliser des méthodes alternatives pour parvenir à vos fins. Dans ce guide, nous vous présentons quelques astuces pour télécharger des photos depuis Instagram, que vous utilisiez un smartphone ou un ordinateur.

Il est important de noter qu’Instagram interdit le téléchargement d’images en raison des droits de propriété intellectuelle. Cependant, cela ne devrait pas poser de problème si vous avez l’intention d’utiliser les images à des fins personnelles.

Télécharger vos photos Instagram via la capture d’écran

Commençons par la méthode la plus simple et évidente. Cette approche consiste à effectuer une capture d’écran sur votre smartphone (Android et iOS). Pour ce faire, il vous suffit de faire une capture d’écran en appuyant simultanément sur les boutons d’alimentation et de diminution du volume (bouton principal et bouton latéral pour iOS).

Concrètement, vous devez avant tout accéder à votre compte et trouver l’image que vous voulez télécharger (depuis une publication entre autres). Une fois sur la publication que vous souhaitez conserver, réalisez une capture d’écran.

Ensuite, vous pouvez recadrer l’image capturée à l’aide de l’éditeur pour ne garder que la partie que vous voulez enregistrer.

Une fois satisfait du résultat, vous n’avez plus qu’à appuyer sur « Enregistrer » pour conserver l’image sur votre téléphone, et non sur le cloud. Vous pourrez retrouver l’image dans votre galerie par la suite.

À titre d’information, cette méthode fonctionne également sur un ordinateur. Vous pouvez utiliser l’outil de capture d’écran de Windows ou appuyer sur la touche « Impécr » (prt sc) de votre clavier, puis coller (Ctrl + V) la capture dans un logiciel comme Paint. Si vous êtes sous Linux, l’approche la plus facile à adopter serait d’appuyer simultanément sur « Shift + prt sc », cela vous permet de ne sélectionner que la partie souhaitée.

Enregistrer vos images Instagram sans recourir au téléchargement

Il est également possible de sauvegarder vos photos Instagram sans que vous ayez à les télécharger. Instagram propose une fonctionnalité qui vous permet d’enregistrer vos publications préférées afin de les retrouver facilement au même endroit. Gardez à l’esprit que si l’auteur de la publication supprime son contenu, vous ne pourrez plus y accéder depuis votre collection d’images enregistrées. Voici la marche à suivre.

Ouvrez l’application Instagram sur votre téléphone ou rendez-vous sur le site web si vous utilisez un ordinateur. Une fois sur la publication que vous souhaitez enregistrer, appuyez sur l’icône de signet qui se trouve en bas à droite de l’image.

Une fois cette étape accomplie, retournez sur votre profil et appuyer sur l’icône des trois barres horizontales si vous êtes sur un smartphone, ou cliquez sur la section « Enregistrements » si vous êtes sur un PC. Si vous naviguez sur un smartphone, il vous suffit de choisir l’option « Enregistré ». Cela vous mènera directement à votre sélection de publications enregistrées.

Télécharger vos images Instagram via une application tierce

Il existe plusieurs sites web et applications qui vous permettent de télécharger vos images depuis Instagram. Nous vous expliquons ci-dessous les étapes à suivre en utilisant un site et une application Android, connus pour leur facilité d’utilisation.

Enregistrer vos images avec DownloadGram

Ouvrez Instagram, trouvez l’image que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur le bouton « Partager » ;

; Sélectionnez « Copier le lien « , puis rendez-vous sur le site web www.downloadgram.org ;

« , puis rendez-vous sur le site web www.downloadgram.org ; Une fois sur le site, collez le lien dans la barre dédiée , puis cliquez sur « Télécharger » ;

, puis cliquez sur « Télécharger » ; Il ne vous restera plus qu’à appuyer sur « Télécharger » pour obtenir l’image, qui sera ensuite disponible dans votre galerie d’images ;

Le processus est similaire sur PC, à la différence près que vous devrez cliquer sur les trois points verticaux en haut à droite de la publication plutôt que sur l’icône « Partager », pour accéder à l’option « Copier le lien ».

Téléchargement d’images avec Video Downloader : Story Saver (Android)

Video Downloader : Story Saver fonctionne de la même manière que DownloadGram ;

Rendez-vous sur Play Store si vous êtes sous Android ou sur App Store si vous êtes sous iOS ;

si vous êtes sous iOS ; Téléchargez et installez Video Downloader : Story Saver ;

Ouvrez l’application Instagram, choisissez l’image à télécharger, puis appuyez sur le bouton « Partager » ;

; Sélectionnez « Copier le lien « , puis ouvrez l’application Video Downloader : Story Saver ;

« , puis ouvrez l’application Video Downloader : Story Saver ; L’application détectera automatiquement le lien copié et téléchargera l’image.

Vous pourrez retrouver la photo dans l’onglet « Téléchargements ». Elle apparaîtra également dans votre bibliothèque d’images, sous la catégorie « Téléchargements instantanés ».

Et voilà ! Aussi simple que cela puisse paraître, il suffit de bien suivre ces étapes et vous pourriez télécharger facilement vos photos Instagram sur votre Smartphone ou votre PC.