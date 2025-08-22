ChatGPT : vous pouvez changer la couleur des bulles ! Voici comment

Changer la couleur des bulles dans ChatGPT n’est plus un rêve. Depuis août 2025, OpenAI propose une personnalisation visuelle inédite qui dynamise vos conversations numériques.

ChatGPT permet désormais de modifier la couleur des bulles. Par défaut, les échanges s’affichaient avec des bulles grises plutôt neutres. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir parmi une dizaine d’options. Cela rend chaque interaction plus vivante et personnalisée. Selon OpenAI, cette nouveauté rapproche ChatGPT des standards de personnalisation déjà présents dans d’autres applications populaires comme WhatsApp ou Messenger.

La mise à jour propose cinq nouvelles teintes accessibles sans frais supplémentaires aux utilisateurs de ChatGPT. Les bulles peuvent donc apparaître en bleu, en vert, en jaune, en rose ou en orange. Ce choix permet d’ajouter une touche plus expressive, en accord avec les goûts de chacun.

Un utilisateur explique : « J’avais l’impression de parler avec une interface froide, mais maintenant les bulles apportent un peu de chaleur ». Cependant, OpenAI a décidé de réserver certaines options à ses abonnés, ce qui crée une distinction claire entre comptes gratuits et payants.

Des teintes exclusives pour les abonnés

L’accès à deux couleurs reste limité aux versions payantes du service. Les abonnés Plus peuvent activer la couleur violette, tandis que les abonnés Pro disposent d’un privilège supplémentaire : les bulles noires. Ce choix marketing suscite des réactions partagées. Certains apprécient une différenciation premium, tandis que d’autres estiment que cette limitation réduit la convivialité.

Quoi qu’il en soit, la couleur des bulles sur ChatGPT devient désormais un marqueur visuel de l’abonnement souscrit. Cela transforme légèrement la perception des utilisateurs entre eux.

Modifier l’apparence sur smartphone

Changer la couleur des bulles depuis l’application mobile de ChatGPT ne demande aucun effort particulier. Il suffit d’ouvrir les paramètres, accessibles par le bouton supérieur gauche, puis de sélectionner son nom en bas de l’écran. Une section « Personnalisation » apparaît alors et propose l’option « Couleur d’accentuation ». En quelques secondes, les utilisateurs peuvent appliquer leur choix préféré. Selon plusieurs retours, la procédure est fluide et la modification s’affiche instantanément dans l’interface.

Une procédure simplifiée sur le web

La manipulation varie légèrement sur la version web, accessible via chatgpt.com ou chat.com. Ici, le changement s’effectue depuis la page principale des paramètres. L’option apparaît directement, sans passer par la section Personnalisation.

Cette différence peut dérouter les habitués du mobile, mais la logique reste intuitive. Une fois modifiée, la couleur des bulles se synchronise automatiquement entre le web et le smartphone. Chaque compte conserve ainsi une cohérence visuelle quel que soit l’appareil utilisé.

Contrairement à d’autres messageries, ChatGPT limite pour l’instant la personnalisation à la couleur des bulles uniquement. L’arrière-plan, souvent utilisé ailleurs pour exprimer davantage d’identité, reste figé. Beaucoup espèrent qu’OpenAI étendra cette possibilité dans de futures mises à jour. Comme l’explique un abonné : « Les couleurs sont déjà un pas intéressant, mais un fond personnalisé renforcerait encore l’attachement ».

